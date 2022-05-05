У Запоріжжі буде "затяжна" комендантська година - з 19:00 8 травня до 5:00 10 травня

У Запоріжжі буде запроваджена довга комендантська година. За рішенням військових вона триватиме з 19:00 8 травня до 5:00 10 травня.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, дотримання комендантської години контролюватимуть правоохоронці, військовослужбовці та бійці підрозділів територіальної оборони.



"Залишайтесь у цей період вдома. Під час комендантської години можна виходити лише до сховищ у випадку оголошення тривоги. У разі необхідності вигулу домашніх тварин робіть це поряд з власним будинком та маючи при собі документи. Час прогулянки потрібно максимально скоротити", - зауважив він.

"Дотримуйтесь комендантської години! У разі появи на вулиці у невстановлений час вас можуть прийняти за диверсанта. Не заважайте працювати тим, хто забезпечує безпеку на вулицях Запоріжжя у воєнний час. Важливо! Через комендантську годину у понеділок, 9 травня, пункти видачі гуманітарної допомоги не працюватимуть", - йдеться у повідомленні.

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