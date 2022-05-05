УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6771 відвідувач онлайн
Новини Війна
3 140 9

У Запоріжжі буде "затяжна" комендантська година - з 19:00 8 травня до 5:00 10 травня

кубраков,запоріжжя,міст

У Запоріжжі буде запроваджена довга комендантська година. За рішенням військових вона триватиме з 19:00 8 травня до 5:00 10 травня.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, дотримання комендантської години контролюватимуть правоохоронці, військовослужбовці та бійці підрозділів територіальної оборони.

"Залишайтесь у цей період вдома. Під час комендантської години можна виходити лише до сховищ у випадку оголошення тривоги.  У разі необхідності вигулу домашніх тварин робіть це поряд з власним будинком та маючи при собі документи. Час прогулянки потрібно максимально скоротити", - зауважив він.

"Дотримуйтесь комендантської години! У разі появи на вулиці у невстановлений час вас можуть прийняти за диверсанта. Не заважайте працювати тим, хто забезпечує безпеку на вулицях Запоріжжя у воєнний час. Важливо! Через комендантську годину у понеділок, 9 травня, пункти видачі гуманітарної допомоги не працюватимуть", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіаудар по Запоріжжю: П'ятеро осіб травмовано, зокрема 11-річний хлопчик

Автор: 

Запоріжжя (2291) комендантська година (267)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На всьому півдні треба. І у Дніпрі також.
показати весь коментар
05.05.2022 17:09 Відповісти
3 суток на заводе отработать ?
показати весь коментар
05.05.2022 17:45 Відповісти
Ти таке ж тупе як Зелене? Ти колись мав справу організацією виробничого процесу, чи тільки в тік-ток фотки надсилав? може забув в країні війна?
показати весь коментар
05.05.2022 22:15 Відповісти
Гарно! А можна так зробити по цілій території України?
показати весь коментар
05.05.2022 17:23 Відповісти
снимали для тик-ток, а наехали на мину https://t.me/operativnoZSU/22680
показати весь коментар
05.05.2022 17:25 Відповісти
это ещё в 2014 году - но не переживай...\ничего не поменялось...)))\
показати весь коментар
05.05.2022 17:30 Відповісти
Уже пошел вой - "ни пускають поминочку на могилку деду отнестиииии"))
показати весь коментар
05.05.2022 17:46 Відповісти
Хай ця бавовна сидить дома
показати весь коментар
05.05.2022 18:42 Відповісти
 
 