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Новини
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Суд в Іспанії відпустив Шарія під підписку про невиїзд, чекають запит на екстрадицію

шарій

Суд в Іспанії відпустив проросійського блогера Анатолія Шарія, затриманого у середу, під підписку про невиїзд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання El Pais.

Шарія, який багато років живе в прибережному іспанському муніципалітеті Рода-де-Бера (Таррагона), заарештували у середу у нього вдома.

Агенти Корпусу національної поліції (КНП) виконали ордер на арешт, виданий київською владою, яка веде розслідування проти нього за "державну зраду" та "розпалювання ворожнечі". Україна звинувачує Шарія у тому, що він перебуває на службі Росії з 2014 року.

Читайте також: Шарія затримано на підставі міжнародного ордера на арешт, - іспанські ЗМІ

У четвер суд погодився звільнити його доти, доки Україна не попросить про його екстрадицію.

Голова слідчого суду Хосе Луїс Калама заборонив Шарію залишати Іспанію, вилучив його паспорт і зобов'язав його двічі на місяць з'являтися в найближчий до його дому суд.

Також читайте: Веніславський впевнений, що Шарія передадуть Україні: Він постане перед нашим судом

Ці заходи припиняють свою дію впродовж місяця, якщо Київ "офіційно не подасть запит на екстрадицію". Прокуратура також просила його тимчасово звільнити.

Автор: 

арешт (2536) Іспанія (928) Шарій Анатолій (227)


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Топ коментарі
+31
В рашку попытается дёрнуть. Зря отпустили.
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05.05.2022 17:31
+27
А дурням була радість. Ніби цей покидьок -- це найбільша проблема України. Ще раз повторю: усуньте "Козиря". Покарайте тих, хто випустив "ваґнерівців". А цьому виродкові, "шарію", звісно, що нічого не буде. Сидітиме в Іспанії ще з десять років, як "фірташ" у Австрії.
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05.05.2022 17:33
+22
дружок, пол Харькова не отрываясь смотрят до сих пор блевотину этого петушария, а лошье73 и его лохторат это вместе 90%. если быдло хочет жрать дерьмо, то причем здесь он. по честному, западная напрасно предоставила убежище половине как минимум. пусть бы жрали свой сРюзьке мир, с Рабиновичем, Медведчуком, Пальчевским, Шарием, 112, НьюзИваном....
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05.05.2022 17:43
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хоч би ланцюга на собаку наділи щоб далеко не втік
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05.05.2022 17:29 Відповісти
В рашку попытается дёрнуть. Зря отпустили.
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05.05.2022 17:31 Відповісти
Без паспорта никуда оно не дернет
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05.05.2022 17:31 Відповісти
контрабандою в ящиках з апельсинами відправлять)
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05.05.2022 17:33 Відповісти
може втекти на приватному човні
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05.05.2022 17:37 Відповісти
Чувак из Калининградской области в Польшу дёрнул, чтобы не сесть в тюрягу за протесты. И как-то просочился...
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05.05.2022 17:40 Відповісти
Вы думаете у петушарика один паспорт?
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05.05.2022 17:59 Відповісти
петушарик
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05.05.2022 18:43 Відповісти
дружок, пол Харькова не отрываясь смотрят до сих пор блевотину этого петушария, а лошье73 и его лохторат это вместе 90%. если быдло хочет жрать дерьмо, то причем здесь он. по честному, западная напрасно предоставила убежище половине как минимум. пусть бы жрали свой сРюзьке мир, с Рабиновичем, Медведчуком, Пальчевским, Шарием, 112, НьюзИваном....
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05.05.2022 17:43 Відповісти
Цілком можливо: Ківа ж звідти до кацапстану дриснув.
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05.05.2022 19:07 Відповісти
Є велика вірогідність того, що й нього є парашенський паспорт. І через це запит про екстрадицію може бути відхилений.
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05.05.2022 17:31 Відповісти
Там ім'я і інші реквізити вносять в базу і ти по будь-яким документам не втічеш, хіба що є підробний паспорт із іншими даними.
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05.05.2022 17:36 Відповісти
А ніхто і не каже про втечу. Його адвокати можуть звернутися з проханням про видачу мордору, наприклад. Або ще якусь схему вигадати.
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05.05.2022 17:38 Відповісти
а нахіба він їм потрібен живий?
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06.05.2022 01:26 Відповісти
ну вот и все ............., арестовали , ***.
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05.05.2022 17:32 Відповісти
а запиту ще немає? зебарани сплять?
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05.05.2022 17:32 Відповісти
Ні! Бали у зебілів заробляють: "От затримали, от запит ми дали на затримання, а далі підлі іспанці відпустили." То хитро так подати запит на затримання і не подати на екстрадицію. Не вірю я, що вони настільки тупі. Бо навіщо затримувати? Щоби що?
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05.05.2022 18:12 Відповісти
либералы сраные,а если эти тварь убежит?!
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05.05.2022 17:33 Відповісти
А дурням була радість. Ніби цей покидьок -- це найбільша проблема України. Ще раз повторю: усуньте "Козиря". Покарайте тих, хто випустив "ваґнерівців". А цьому виродкові, "шарію", звісно, що нічого не буде. Сидітиме в Іспанії ще з десять років, як "фірташ" у Австрії.
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05.05.2022 17:33 Відповісти
А глибоке моральне задоволення?
Про інших виродків не забуваємо, але ж Півенькуля теж неабияке цабе.
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05.05.2022 17:37 Відповісти
Від ОПи не буде запиту на екстрадицію петушарія, бо вакансія п*здобола вже зайнята Люсею Арестовичем.
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05.05.2022 17:34 Відповісти
Краще б посадили на пляшку з-під ґешпанського вина. І отак на пляшці передали нам.

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05.05.2022 17:35 Відповісти
Краще б на піхви з-під гишпанского меча.
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05.05.2022 17:40 Відповісти
А ще є http://torturemuseum.net/ru/gallery/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C/ ґешпанський кінь (ака ґешпанський віслюк)
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05.05.2022 21:10 Відповісти
Даже не знаю почему, но что-то мне подсказывает, что данные, которые нужно передать испанскому суду, окажутся секретными и их не передадут.

Эта история затянулась, неприлично затянулась.
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05.05.2022 17:37 Відповісти
Дуже схоже на відволікання уваги від Азовсталі, от тільки рукожопи із ОП не врахували, що іспанський суд не Печерський і там потрібні правильно оформлені і обгрунтовані документи, а не бажання генітальнішого і дзвінка Портнова судді.
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05.05.2022 17:38 Відповісти
Гадаю вже в консульстві ********* сидить , думають що робить
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05.05.2022 17:39 Відповісти
Зелена шобла, твій вихід.
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05.05.2022 17:39 Відповісти
ПитуШария кончит фсб. Просись, дурак, в посольство Украины, что бы не сдохнуть.
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05.05.2022 17:41 Відповісти
Та ну, потім лови його... КОЛИ ВИПУСТИЛИ ПІД ПОДПИСКУ ПРО НЕВИЇЗД, А ТИ ШАРІЙ:
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05.05.2022 17:44 Відповісти
Венедиктова вже підказує Шарію як уникнути єкстрадиціїї-

Генпрокурор Ірина Венедіктова просить українців, зокрема представників влади, стримати емоції щодо затриманого в Іспанії проросійського блогера Анатолія Шарія, щоб його не відмовилися видати Україні.

Джерело: Венедіктова у https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/5440576082621949 Facebook

Пряма мова: "Офіс Генерального прокурора сьогодні підтвердив Міністерству юстиції Королівства Іспанія наміри запитувати видачу Анатолія Шарія, який був затриманий іспанськими правоохоронцями 4 травня 2022 року на підставі раніше направленого запиту про його тимчасовий арешт.

Дуже прошу всіх небайдужих громадян утриматись від емоційних висловлювань на адресу затриманого підозрюваного у скоєнні держзради та порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Особливо прошу поводити себе стримано представників влади: від правоохоронців до депутатів всіх рівнів".

Деталі: Венедіктова пояснила, що Шарій з великою ймовірністю скористається законним правом відмовитись від спрощеної процедури видачі до України, тобто від добровільної екстрадиції.

"Якщо саме так і відбудеться, то Анатолій Шарій із допомогою своїх юридичних радників може вдатися до використання різноманітних тактик захисту, в тому числі, спробують переконати компетентний суд у винятковій політичній основі притягнення його до кримінальної відповідальності", - наголосила вона.
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05.05.2022 17:44 Відповісти
О, все, як завжди! Запиту на екстрадицію не буде, і його відпустять ))) Або він просто ***** на парашу і наплює на всі гейропейські закони!
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05.05.2022 17:45 Відповісти
Шарика на фронт надо послать. Пусть Мариуполь в одиночку освобождает
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05.05.2022 17:51 Відповісти
русские сейчас проведут спецоперацию по его вывозу. Его нельзя отпускать!
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05.05.2022 17:52 Відповісти
Знову знайдуть десь в темному лісі на дереві за шию повішеним.
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05.05.2022 17:55 Відповісти
Зєлєнскій його запит не надішле, так і забудеться. Рука руку миє, колєги ж по Г+Г, от побачите.
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05.05.2022 17:58 Відповісти
Поїде ящику з-під апельсин десь в туніс, там його слід і пропаде...
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05.05.2022 17:59 Відповісти
- спробуємо не забувати про 100% (!) Карл , генпрокурора ...
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05.05.2022 20:37 Відповісти
Ряба шапка був 100%ий, ця теперішня тьотка вже 200%на...
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05.05.2022 22:50 Відповісти
Скільки зеляді будуть рожати запит?
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05.05.2022 18:01 Відповісти
а такая бровада была, а по факту - запроса даже в помине нет... какой смысл с этого цирка был? Что вы уже натворили, дабы этим прикрыться?
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05.05.2022 18:13 Відповісти
Боширов и Петров уже получили командировочные и проездные документы.
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05.05.2022 18:14 Відповісти
Ну і нахрєна цей цирк був? Он люська сказав що Азов вибили орків з території завода, а вони прямо сказали що він п#здить . Но Антоніни течуть від мямляння цього довбо#ба і взагалі мозок не включають.
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05.05.2022 18:18 Відповісти
Следующая новость будет, шарий уже в росии или белорусии.
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05.05.2022 18:21 Відповісти
а я, що казав? Бугага! Діло до діла навіть не дійшло. Фу, огидно.
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05.05.2022 18:28 Відповісти
Не успеет наше кривосудие. И это не в первый раз. Просто ******..
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05.05.2022 18:28 Відповісти
Буде Боневтік №2
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05.05.2022 18:47 Відповісти
Цьом-цьом, па-па.
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05.05.2022 19:24 Відповісти
Дарма не залишився за гратами... Тепер скуштує "новичка"...

https://www.youtube.com/watch?v=xjLrhtbqWDI
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05.05.2022 19:24 Відповісти
Так украинское правительство не дало и не дает запрос на экстрадицию ?
Значит оно не заинтересовано в наказании проросийского пропагандиста -разжигателя войны. как и остальных таких же. что то не видно судов и посадок над еще сотней таких же депутатов ОПЖЗ и их помощников и их журналистов. К чему этот очередной позорный кипеш если внутри Украины все вот это ненаказуемо и покрываемо.
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05.05.2022 19:26 Відповісти
Суд Испании ждёт от Украины вменяемых данных по делу, для экстрадиции.
А Украина их пока не предоставила
Или таких данных нет или одно из двух
Как-то так
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05.05.2022 20:21 Відповісти
на головній класне фото -- на лобі "шмари" написано FAKE
Цікаво, чи багато з них хто готовий був, та голосував за його так-звану партію, готові його особисто прибити?.. оцінюю, що більше половини...
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05.05.2022 19:44 Відповісти
Вот мне интересно Геббельса осудили в Гааге не за политические действия в виде пропаганды и разжигания войны ? А за что ? За мелкое мошенничество?
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05.05.2022 20:00 Відповісти
Is the court in Spain the same as in Ukraine ?!
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05.05.2022 20:25 Відповісти
Поміняють на якогось таксиста...100пудово.
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05.05.2022 20:30 Відповісти
шарий звичайний прохвост. Нікуди він з Іспанії не дінеться. Дорогои назад в рузге не має. Навіть фізично. Є ще один ньюанс здриснути у Венгрію або в Австрію. Там ціла громада колаборантів підібралась. Австріяки за "так" нічого не роблять. Всі українські так звані еліти платять гроші в казну правлячої партії Австрії. Так звані олігархи також не пасуть задніх. Їх бувший примус навіть в Ібіцу поїхав за баблом разом з дружиною. А там трапилась банальна підстава. Беня навіть списки формував у парламент Австрії, а потім його клеврети судились за маржу. В Європі ліга путін ферштеєн складається з ФРН,Австрії,Венгрії.
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05.05.2022 21:40 Відповісти
Як на мене, завелика честь для цього покидька помийного стільки уваги.
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06.05.2022 00:35 Відповісти
Незрозуміло, чому немає запиту на екстрадицію разом з запитом на арешт?
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06.05.2022 06:58 Відповісти
 
 