Суд в Іспанії відпустив Шарія під підписку про невиїзд, чекають запит на екстрадицію
Суд в Іспанії відпустив проросійського блогера Анатолія Шарія, затриманого у середу, під підписку про невиїзд.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання El Pais.
Шарія, який багато років живе в прибережному іспанському муніципалітеті Рода-де-Бера (Таррагона), заарештували у середу у нього вдома.
Агенти Корпусу національної поліції (КНП) виконали ордер на арешт, виданий київською владою, яка веде розслідування проти нього за "державну зраду" та "розпалювання ворожнечі". Україна звинувачує Шарія у тому, що він перебуває на службі Росії з 2014 року.
У четвер суд погодився звільнити його доти, доки Україна не попросить про його екстрадицію.
Голова слідчого суду Хосе Луїс Калама заборонив Шарію залишати Іспанію, вилучив його паспорт і зобов'язав його двічі на місяць з'являтися в найближчий до його дому суд.
Ці заходи припиняють свою дію впродовж місяця, якщо Київ "офіційно не подасть запит на екстрадицію". Прокуратура також просила його тимчасово звільнити.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Про інших виродків не забуваємо, але ж Півенькуля теж неабияке цабе.
Эта история затянулась, неприлично затянулась.
Генпрокурор Ірина Венедіктова просить українців, зокрема представників влади, стримати емоції щодо затриманого в Іспанії проросійського блогера Анатолія Шарія, щоб його не відмовилися видати Україні.
Джерело: Венедіктова у https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/5440576082621949 Facebook
Пряма мова: "Офіс Генерального прокурора сьогодні підтвердив Міністерству юстиції Королівства Іспанія наміри запитувати видачу Анатолія Шарія, який був затриманий іспанськими правоохоронцями 4 травня 2022 року на підставі раніше направленого запиту про його тимчасовий арешт.
Дуже прошу всіх небайдужих громадян утриматись від емоційних висловлювань на адресу затриманого підозрюваного у скоєнні держзради та порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Особливо прошу поводити себе стримано представників влади: від правоохоронців до депутатів всіх рівнів".
Деталі: Венедіктова пояснила, що Шарій з великою ймовірністю скористається законним правом відмовитись від спрощеної процедури видачі до України, тобто від добровільної екстрадиції.
"Якщо саме так і відбудеться, то Анатолій Шарій із допомогою своїх юридичних радників може вдатися до використання різноманітних тактик захисту, в тому числі, спробують переконати компетентний суд у винятковій політичній основі притягнення його до кримінальної відповідальності", - наголосила вона.
https://www.youtube.com/watch?v=xjLrhtbqWDI
Значит оно не заинтересовано в наказании проросийского пропагандиста -разжигателя войны. как и остальных таких же. что то не видно судов и посадок над еще сотней таких же депутатов ОПЖЗ и их помощников и их журналистов. К чему этот очередной позорный кипеш если внутри Украины все вот это ненаказуемо и покрываемо.
А Украина их пока не предоставила
Или таких данных нет или одно из двух
Как-то так
Цікаво, чи багато з них хто готовий був, та голосував за його так-звану партію, готові його особисто прибити?.. оцінюю, що більше половини...