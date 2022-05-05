Час іде не на тижні, а на дні. Їжі та боєприпасів залишилося дуже мало, - матері й дружини захисників з "Азовсталі"
Українські захисники, які боронять завод "Азовсталь" в умовах антисанітарії, з пораненнями та ампутаціями чекають на деблокаду.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "УП".
Мати 26-річного Святослава Сірого Дана Лабінська розповіла, що її син вже третій рік перебуває на контрактній службі у полку "Азов".
За словами жінки, наразі у сина осколкове поранення ніг. Також Святослав розповідав, що потрапив у цьому шпиталі під бомбардування, й осколком йому зачепило обличчя, також прилетіло по ногах. І на той час це вже була його п'ята контузія з початку війни. З його слів знаю, що там є серйозно поранені – з внутрішніми травмами, з ампутованими ногами.
"Їдять вони раз на день. Він сказав, що відчуття голоду в нього не закінчується. Я сподіваюсь, що наша влада робить усе можливе, щоб їх врятувати. У гуманітарний коридор від росіян я не вірю, у мене немає жодної довіри до їхніх слів", - наголосила вона.
Дружина Святослава Мар'яна розповіла, що в госпіталі на "Азовсталі" немає медикаментів та знеболювальних.
"Він попросив мене зв'язатися з його батьками, і я передавала батькам через когось там, що син їх любить. І ти не знаєш, чи син їх ще колись побачить. Це просто… Мене вже задовбало цю довбану владу просити, щоб вони щось зробили. Що просити? 71 день!" - сказала вона.
32-річного прикордонника Маріупольського загону морської охорони Дмитра викликали на службу в перші години війни.
"Діма пише, що ніякого режиму тиші немає – постійно бомбардують із літаків, обстрілюють із моря. На Великдень бомбили, як ніколи за два місяці. Провізії майже не залишилося, вода в дуже обмеженій кількості, намагаються заощаджувати по максимуму", - розповіла його дружина Анна.
Наталія Зарицька, дружина бійця "Азову" (ім'я не розголошують з міркувань безпеки) розповіла, що в одному з листів чоловік їй написав: "Були сподівання, що до нас йдуть бригади на допомогу, а, виявляється, вони не до нас йшли, а навпаки віддалялися".
Мати 35-річного Олександра - військовослужбовця "Азову" зазначила, що раз на тиждень хлопці можуть відправити якесь повідомлення.
Дружина воїна 36 окремої бригади Антона наголошує, що час іде не на тижні, він іде на дні.
"Президент Зеленський, Верещук мають докласти максимум зусиль, щоб вирішити це питання в найближчі дні. Також Арестович не має права заявляти, що в наших військових є їжа, вода і боєприпаси на місяць", - вважає Анна.
Галина Очеретна, дружина морського піхотинця 36 бригади востаннє зв'язувалась з чоловіком Назаром 3 квітня.
Євгеній, морський піхотинець 36-ї бригади, виходив востаннє на зв'язок 2 травня, розповідає його дружина Юлія Дзись.
"Поки ми з жінками не почали кричати про Маріуполь, про нього ніхто не говорив. А зараз вони повністю заблоковані. Вони помирають від того, що в них відгнивають кінцівки. У них близько 600 поранених – а не 40, як заявила Ірина Верещук", - наголосила вона.
Лізавета Крамінська, дружина бійця "Азову" Антона, розповіла, що чоловіка поранено.
"Для обробки ран залишився тільки один вид антисептику – "Бетадин". Антибіотиків уже нема. Їдять вони один раз на день, питної води немає. Варіантів виходу два – військова деблокада та дипломатична. Я думаю, що це цілком реально, якщо всі сильні цього світу зберуться і приведуть до тями цього карлика", - сказала вона.
"Питання в іншому – як це могло статися? Херсон, потім Мелітополь, потім Бердянск, але від Бердянська до Маріуполя ще 100 кілометрів – як вони туди дійшли? Чому їх ніхто не зупиняв?" - підсумувала Лізавета.
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Цивільних і поранених, скоріш за все, візьмуть у полон. Всі інші загинуть. На жаль, це так...
"Еще раз: никто никого не выбил, они (русские военные - ред.) на заводе. Идут тяжелые бои", - сказал капитан Святослав Паламар в комментарии "24 каналу".
Але вони його не позбавляються, як і рига Татарова.
БригаДа!
Так что падение Мариуполя было вопросом времени,особенно после падения Волновахи.
Другой наболевший вопрос-чего в Мариуполе ВСУ оказалось почти без современного оружия?По идее Мариуполь это хаб снабжения южного укрепрайона
Есть ряд вопросов, на которые пока нет ответов:
1. Начальник главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов. Был лишен Зеленским генеральского звания. Наумов -это человек Баканова, с огромным коррупционным шлейфом. О нем журналисты постоянно говорили, но никто до войны его не трогал. Почему? Оказывается он не только коррупционер, но и предатель, диверсант, русский агент. Его непосредственный начальник - Баканов. Какова роль Наумова в сдаче Херсонской области?
2. Экс-начальник УСБУ в Херсонской области Сергей Криворучко. Был лишен Зеленским генеральского звания. Его непосредственный начальник - Баканов. Какова его роль в сдаче Юга Украины врагу (кацапам)?
3. Экс-Глава Антитеррористического Центра СБУ в Херсонской области, подполковник Игорь Садохин. Был арестован СБУ за предательство, шпионаж и госизмену. Предположительно сливал всю инфу по Херсонской области врагу (кацапам). Какова его роль в сдаче Херсонской области?
4. Кто отдавал приказ командующему Южного региона Вооруженных сил Украины Андрею Соколову разминировать Антоновский мост и перешеек?
Вполне вероятно что ниточки потянутся в Офис Президента к таким фигурам как Ермак, Татаров и в РНБОУ к Демченко.
Зеленский повысил в звании начальника Управления СБУ в Херсонской областиТеперь Сергей Криворучко относится к генералитету
https://herson.depo.ua/rus/herson/zelenskiy-pidvishchiv-u-zvanni-nachalnika-upravlinnya-sbu-v-khersonskiy-oblasti-202108261360737
За измену. Генеральских званий лишены экс-руководители СБУ Наумов и Криворучко
https://news.liga.net/politics/news/za-izmenu-generalskih-zvaniy-lisheny-eks-rukovoditeli-sbu-naumov-i-krivoruchko-zelenskiy
Чонгар пройти було неможливо!!!!!!!
Багато хто з профі говорив, що вихід орків з Криму в принципі неможливий.
Захісні протитанкові споруди та
перешийки перекривалися підривом мостів, а скупчення противника реактивною і звичайною артилерією. Орків перекрутили б там у фарш, як на м'ясорубці.
Мости були ретельно підготовлені до підриву, система управління було ДУБЛЬОВАНА, відпрацьовувались варіанти боротьби з десантами та диверсійними групами, які можуть намагатись захопити мости.
Постійно перевірялась справність і наявність вибухівки. Так було до певного часу.
По факту орки пройшли перешейки, як на параді і о 9:20 ранку були вже в Херсоні.
Чому так сталося? Чому так спокійно зайшли на беззбройнний південь?
У мешканців Херсонщини, Маріуполя, Мелітополя викликає злість, що ці питання ніхто не піднімає окрім них та журналістів. Влада та державні органи мовчать.
Але ж питання ставити треба. Саме тим, що ставимо запитання владі і шукаємо відповіді, ми й відрізняємось від росіян.
"Всі поля біля КПВВ Чаплинка раніше були заміновані, але зранку танки там пройшли як на параді....жодна міна не взірвалась"
"В мене родичі там. Я хочу знати, як можна було просрати кордон з Кримом, це ж вузька смужка, там можна було їх, як капусту порубати!" - пишуть люди в мережі.
За мости всі люди просто кричать, що вони мали бути підірвані.
Що відбулося?
У 2020 році почалося будівництво на перешийку.
"Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти", - сказав Зеленський 26.02.2020 р.
За 10 днів до війни, 14 лютого на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі.
Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Цитата
"23 листопада 2021 року пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.
Сьогодні шатли поїхали. Завдання виконано. На тиждень раніше дедлайна"
За день до війни 23.02. 2022 року, провозахісна організація "КримSOS" розповіла, що на "Каланчаке" стало чище. "Из-за угрози обострения военного конфликта все путишествия откладываються". "Нам также рассказывали, что на оккупированной территории Крыма в направлении украинского КПВВ стягивают тяжелую военную технику. Это тоже не добавляет положительного настроя для поездок», - розповіла представниця організації.
Протитанкові укріплення? Заміновані поля і мости кажете? Путішествія..!
Вистачило яких двох років, щоб зламати всю систему захисту й здати неозброєний південь України. Здати путіну все, про що він мріяв за один день - вода в Крим, сухопутній зв'язок лугандонії з Кримом... За один день!!!
Не було б блокади Маріуполя і смертей тисяч мирних жителів, яких хоронять у братських могилах. Чи це вже не надзвичайно великі втрати і руйнування ????
Всі знали що буде війна, але навіть жителів Маріуполя, особливо жінок з дітьми, інвалідів не евакуювали.
.....Кому поставити питання? Хто знає відповідь ???
Когда ты далеко от места действий можно всякую чушь нести, задача государства защищать своих граждан, а не приносить их в жертву.