Час іде не на тижні, а на дні. Їжі та боєприпасів залишилося дуже мало, - матері й дружини захисників з "Азовсталі"

Українські захисники, які боронять завод "Азовсталь" в умовах антисанітарії, з пораненнями та ампутаціями чекають на деблокаду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "УП".

Мати 26-річного Святослава Сірого Дана Лабінська розповіла, що її син вже третій рік перебуває на контрактній службі у полку "Азов".

За словами жінки, наразі у сина осколкове поранення ніг. Також Святослав розповідав, що потрапив у цьому шпиталі під бомбардування, й осколком йому зачепило обличчя, також прилетіло по ногах. І на той час це вже була його п'ята контузія з початку війни. З його слів знаю, що там є серйозно поранені – з внутрішніми травмами, з ампутованими ногами.

"Їдять вони раз на день. Він сказав, що відчуття голоду в нього не закінчується. Я сподіваюсь, що наша влада робить усе можливе, щоб їх врятувати. У гуманітарний коридор від росіян я не вірю, у мене немає жодної довіри до їхніх слів", - наголосила вона.

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Дружина Святослава Мар'яна розповіла, що в госпіталі на "Азовсталі" немає медикаментів та знеболювальних.

"Він попросив мене зв'язатися з його батьками, і я передавала батькам через когось там, що син їх любить. І ти не знаєш, чи син їх ще колись побачить. Це просто… Мене вже задовбало цю довбану владу просити, щоб вони щось зробили. Що просити? 71 день!" - сказала вона.

32-річного прикордонника Маріупольського загону морської охорони Дмитра викликали на службу в перші години війни.

"Діма пише, що ніякого режиму тиші немає – постійно бомбардують із літаків, обстрілюють із моря. На Великдень бомбили, як ніколи за два місяці. Провізії майже не залишилося, вода в дуже обмеженій кількості, намагаються заощаджувати по максимуму", - розповіла його дружина Анна.

Наталія Зарицька, дружина бійця "Азову" (ім'я не розголошують з міркувань безпеки) розповіла, що в одному з листів чоловік їй написав: "Були сподівання, що до нас йдуть бригади на допомогу, а, виявляється, вони не до нас йшли, а навпаки віддалялися".

Мати 35-річного Олександра - військовослужбовця "Азову" зазначила, що раз на тиждень хлопці можуть відправити якесь повідомлення.

Дружина воїна 36 окремої бригади Антона наголошує, що час іде не на тижні, він іде на дні.

"Президент Зеленський, Верещук мають докласти максимум зусиль, щоб вирішити це питання в найближчі дні. Також Арестович не має права заявляти, що в наших військових є їжа, вода і боєприпаси на місяць", - вважає Анна.

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Галина Очеретна, дружина морського піхотинця 36 бригади востаннє зв'язувалась з чоловіком Назаром 3 квітня.

Євгеній, морський піхотинець 36-ї бригади, виходив востаннє на зв'язок 2 травня, розповідає його дружина Юлія Дзись.

"Поки ми з жінками не почали кричати про Маріуполь, про нього ніхто не говорив. А зараз вони повністю заблоковані. Вони помирають від того, що в них відгнивають кінцівки. У них близько 600 поранених – а не 40, як заявила Ірина Верещук", - наголосила вона.

Лізавета Крамінська, дружина бійця "Азову" Антона, розповіла, що чоловіка поранено.

"Для обробки ран залишився тільки один вид антисептику – "Бетадин". Антибіотиків уже нема. Їдять вони один раз на день, питної води немає. Варіантів виходу два – військова деблокада та дипломатична. Я думаю, що це цілком реально, якщо всі сильні цього світу зберуться і приведуть до тями цього карлика", - сказала вона.

"Питання в іншому – як це могло статися? Херсон, потім Мелітополь, потім Бердянск, але від Бердянська до Маріуполя ще 100 кілометрів – як вони туди дійшли? Чому їх ніхто не зупиняв?" - підсумувала Лізавета.

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