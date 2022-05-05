Закликаю утриматися від емоцій у бік Шарія, щоб не давати іспанському суду приводу для відмови в екстрадиції, - Венедіктова

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова закликає представників правоохоронних органів та органів влади, утриматися від емоційних висловлювань у бік затриманого в Іспанії підозрюваного у держзраді Анатолія Шарія, щоб не давати суду приводу для відмови у його екстрадиції в Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Венедіктової в фейсбуці.

"Дуже прошу всіх небайдужих громадян утриматись від емоційних висловлювань на адресу затриманого підозрюваного у скоєнні держзради та порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Особливо прошу поводити себе стримано представників влади: від правоохоронців до депутатів всіх рівнів", - написала Венедіктова..

За словами генпрокурора, утриматися від таких висловлювань необхідно через те, що їх наявність може дати іспанському суду додаткову нагоду для відмови в його екстрадиції в Україну.

"Будь-які висловлювання представників української влади на адресу фігуранта теоретично можуть вплинути на прийняття рішення компетентним судом Іспанії. Дати в руки Шарію додатковий аргумент ми просто не маємо права", - наголосила Венедіктова.

Вона зазначила, що немає сумнівів у тому, що Шарій, імовірно, відмовиться від добровільної екстрадиції, і якщо це станеться, то затриманий "із допомогою своїх юридичних радників може вдатися до використання різноманітних тактик захисту, в тому числі спробують переконати компетентний суд у винятковій політичній основі притягнення його до кримінальної відповідальності".

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"Офіс генпрокурора ніколи і нікого не притягує до відповідальності тільки тому, що у тої чи іншої людини якісь "непідходящі" політичні погляди. Наше персональне ставлення до Анатолія Шарія рішуче професійне – прокурори вважають, що ця людина порушила закон і має бути покарана. Цей, зокрема, підозрюваний нічим не відрізняється від багатьох інших. Понесе покарання чи ні – вирішить тільки суд, якому ми віримо і де будемо відстоювати свою правду", - уточнила генпрокурор.

Одночасно Венедіктова наголосила, що обрання Шарію запобіжного заходу наразі - це компетенція саме іспанського суду.

"Після затримання на території іншої держави, суд який прийматиме рішення щодо можливої екстрадиції, може залишити підозрюваного під вартою, випустити під заставу чи, наприклад, наказати залишатися під домашнім арештом. Іншими словами, підозрюваний Шарій (як і будь-який інший підозрюваний) буде знаходитися в екстрадиційний процедурі до моменту розгляду по суті. При цьому міра запобіжного заходу - це компетенція іспанського суду", - підсумувала генпрокурор.

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Нагадуємо, в Іспанії було затримано проросійського блогера Анатолія Шарія, якого СБУ підозрює в державній зраді. За повідомленнями іспанських ЗМІ, Шарія наразі відпущено, але іспанський суд забере його паспорт і чекатиме на запит України про екстрадицію.