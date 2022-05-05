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Новини
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Закликаю утриматися від емоцій у бік Шарія, щоб не давати іспанському суду приводу для відмови в екстрадиції, - Венедіктова

шарий

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова закликає представників правоохоронних органів та органів влади, утриматися від емоційних висловлювань у бік затриманого в Іспанії підозрюваного у держзраді Анатолія Шарія, щоб не давати суду приводу для відмови у його екстрадиції в Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Венедіктової в фейсбуці.

"Дуже прошу всіх небайдужих громадян утриматись від емоційних висловлювань на адресу затриманого підозрюваного у скоєнні держзради та порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Особливо прошу поводити себе стримано представників влади: від правоохоронців до депутатів всіх рівнів", - написала Венедіктова..

За словами генпрокурора, утриматися від таких висловлювань необхідно через те, що їх наявність може дати іспанському суду додаткову нагоду для відмови в його екстрадиції в Україну.

"Будь-які висловлювання представників української влади на адресу фігуранта теоретично можуть вплинути на прийняття рішення компетентним судом Іспанії. Дати в руки Шарію додатковий аргумент ми просто не маємо права", - наголосила Венедіктова.

Вона зазначила, що немає сумнівів у тому, що Шарій, імовірно, відмовиться від добровільної екстрадиції, і якщо це станеться, то затриманий "із допомогою своїх юридичних радників може вдатися до використання різноманітних тактик захисту, в тому числі спробують переконати компетентний суд у винятковій політичній основі притягнення його до кримінальної відповідальності".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шарія затримано на підставі міжнародного ордера на арешт, - іспанські ЗМІ

"Офіс генпрокурора ніколи і нікого не притягує до відповідальності тільки тому, що у тої чи іншої людини якісь "непідходящі" політичні погляди. Наше персональне ставлення до Анатолія Шарія рішуче професійне – прокурори вважають, що ця людина порушила закон і має бути покарана. Цей, зокрема, підозрюваний нічим не відрізняється від багатьох інших. Понесе покарання чи ні – вирішить тільки суд, якому ми віримо і де будемо відстоювати свою правду", - уточнила генпрокурор.

Одночасно Венедіктова наголосила, що обрання Шарію запобіжного заходу наразі - це компетенція саме іспанського суду.

"Після затримання на території іншої держави, суд який прийматиме рішення щодо можливої екстрадиції, може залишити підозрюваного під вартою, випустити під заставу чи, наприклад, наказати залишатися під домашнім арештом. Іншими словами, підозрюваний Шарій (як і будь-який інший підозрюваний) буде знаходитися в екстрадиційний процедурі до моменту розгляду по суті. При цьому міра запобіжного заходу - це компетенція іспанського суду", - підсумувала генпрокурор.

Також читайте: Суд в Іспанії відпустив Шарія під підписку про невиїзд, чекають запит на екстрадицію

Нагадуємо, в Іспанії було затримано проросійського блогера Анатолія Шарія, якого СБУ підозрює в державній зраді. За повідомленнями іспанських ЗМІ, Шарія наразі відпущено, але іспанський суд забере його паспорт і чекатиме на запит України про екстрадицію.

Автор: 

Іспанія (928) екстрадиція (437) Венедіктова Ірина (829) Шарій Анатолій (227)


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Топ коментарі
+31
Довбойобка вузькоока а що іспанський суд при прийнятті рішення буде брати до уваги емоції українського народу?!
Де вас дегенератів зелених понаходили?!
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05.05.2022 17:47
+30
короче, уже закидон идет - если петушария не выдаст испанское правосудие - то это виноваты ваши "эмоции"
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05.05.2022 17:46
+19
При цих дегенератах Шарій зареєстрував партію, яка приймала участь в виборах, а тепер раптом розхвилювалось "очко государево" за його долю в Іспанії.
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05.05.2022 17:51
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короче, уже закидон идет - если петушария не выдаст испанское правосудие - то это виноваты ваши "эмоции"
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05.05.2022 17:46 Відповісти
Его не выдадут, если его адвокаты докажут, что в Украине ему грозит не суд, а расправа.
И адвокаты будут использовать для этого в тч и высказывания в сети. Так что не закидон вполне реальный - потерпите.
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05.05.2022 17:51 Відповісти
🐔шарий не бойся❗Место под шконкой и баланду тебе обеспечат
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05.05.2022 18:13 Відповісти
Довбойобка вузькоока а що іспанський суд при прийнятті рішення буде брати до уваги емоції українського народу?!
Де вас дегенератів зелених понаходили?!
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05.05.2022 17:47 Відповісти
При цих дегенератах Шарій зареєстрував партію, яка приймала участь в виборах, а тепер раптом розхвилювалось "очко государево" за його долю в Іспанії.
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05.05.2022 17:51 Відповісти
Іспанський суд буде брати до уваги все. У тому числы і погрози життю та здоров'ю шарікова у мережі. Тому емоції притримайте покищо, якщо є мізки у голові.
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05.05.2022 17:53 Відповісти
Зеленский и КАМАЗ?
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05.05.2022 18:03 Відповісти
Це око государєво
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05.05.2022 18:03 Відповісти
очко.
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05.05.2022 18:25 Відповісти
Доказова база повинна бути беззаперечною і діяти треба максимально швидко, а не про чіїсь емоції триндіти.
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05.05.2022 17:49 Відповісти
Меле шо попало. Як завжди...
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05.05.2022 17:51 Відповісти
Та у нього точно є громадянство параші. Туди його і екстрадують...
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05.05.2022 17:52 Відповісти
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05.05.2022 17:53 Відповісти
У чергу будь ласка. А в ній близько сорока мільйонів бажаючих
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05.05.2022 19:24 Відповісти
Зелена шалава
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05.05.2022 17:53 Відповісти
То це виходить, що не можна на нього говорите те, хто він є? Пані генпрокурорка керує мізками і язіками наріда 73%? Вона пропонує і далі критикувати виключно Порошенка і не боїться разом із " я не втік" різних привидів?
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05.05.2022 17:55 Відповісти
вилизуєш зелену "задницю", - "красівий"прАкурор.
Можна для муженька з державної казни грошенят вигрибти, бо ж вилизуєш зелену дупу.
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05.05.2022 18:16 Відповісти
- Обісралась ?
- Обісралась...
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05.05.2022 17:56 Відповісти
Бідна країна :- бл..ка влада й битва з кацапськими нелюдами
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05.05.2022 17:56 Відповісти
невже жодного патріота в іспанії, цього супчіка вечорком в річку кинути з мосту? ну *****
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05.05.2022 17:59 Відповісти
так у нас працює прокуратура, там вміють тільки пердіти губами та брати хабарі
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05.05.2022 17:59 Відповісти
эта Венедиктова просто синоним и символ пустого места ... очередной PR-госслужащий ... кроме трындеть в соцсетях ничего не может, как и вся бибочкина команда ... кто помнит как она обещала покарать Ярославского и все, тишина? ... хотя, чего уж там, у этой дурехи подчиненные предателей за $50 000 на свободу отпускают ... наверно и прайс есть на откуп
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05.05.2022 17:59 Відповісти
вона не може трендіти, бо неосвічена, неук і вчитися не бажає.
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05.05.2022 18:28 Відповісти
А коли дійде хід до тисяч жирних зрадників тут в середині???
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05.05.2022 18:01 Відповісти
і громадянське суспільство вона закликає "утриматись"?
З чого би?

Нє, я розумію, що і журикам (поряд з чиновниками) краще утриматись від засудження шаріка; але - чому я маю мовчати?
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05.05.2022 18:04 Відповісти
Про испанского лётчика уже говорила?
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05.05.2022 18:04 Відповісти
Какие суды??? Где Украинский Моссад??? таких чертей нужно в любой точке мира находить и или мешок на голову и вывозить или на месте любыми средствами, как Моссад ликвидировать!
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05.05.2022 18:05 Відповісти
Погрожувала українським військовим, щоб російських полонених не ображали...погрожує українцям, щоб Шарія не ображали...
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05.05.2022 18:05 Відповісти
Запит на екстрадицію, уже на столі у правоохоронців Іспанії, егеж?
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05.05.2022 18:07 Відповісти
Как то с Чаусом по другому получилось. Или эта другое, вы не понимаете ?
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05.05.2022 18:14 Відповісти
давайте я Вам покажу, откуда Чаус хотел напасть на ОПу...
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05.05.2022 18:19 Відповісти
вінєдіктова, пішла *****.
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05.05.2022 18:16 Відповісти
Разрешите поинтересоваться, какая украинская власть подала в Испанию запрос на задержание и экстрадицию Шария в Украину? Если действующая, то я не понимаю, почему некоторые кипишуют.
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05.05.2022 18:16 Відповісти
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05.05.2022 18:17 Відповісти
треба дуже обережно пояснити гишпанському суду, що ця персона дуже важлива для нашого культурного надбання, і ми просимо його не судити, а передати його нам, бо ми хочемо його нагородити орденом Святого Ослінчика з муаровою лєнтою на шию.
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05.05.2022 18:17 Відповісти
Без украинского паспорта невозможно экстрадировать в Украину. Цирк дешевый.
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05.05.2022 18:18 Відповісти
Коли ці найвеличніші довбні починають відкривати свої роти, то починаєш думати явно не про перемогу.
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05.05.2022 18:21 Відповісти
а можно с испанцами поделиться - одно полушарие им, а другое полушарие нам? Причем нам всё равно, какое полушарие нам дадут.
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05.05.2022 18:22 Відповісти
Беня диктова! Нормальный суд рассматривает в качестве доказательств неопровержимые факты, а не эмоции! Так что твои закидоны до испанского суда не то что бестолковые, а и провокационные, якобы испанский суд может руководствоваться эмоциями граждан Украины.
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05.05.2022 18:25 Відповісти
чтоб ты сдох пдрс шарий
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05.05.2022 18:32 Відповісти
ГПУ готуються відпустити Шарія після прибуття в Україну.
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05.05.2022 18:43 Відповісти
Все ясно, Шарий улетит как шарик на шару....
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05.05.2022 19:29 Відповісти
Якщо так Венедиктова заявляє то все йде до того що його не тільки відпустять, а ще й нагородять!
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05.05.2022 19:45 Відповісти
Утримуюсь від емоцій для іспанського суду:
«Свободу попугаям! !
Пусть всегда будет солнце
Пусть всегда будет небо
Пусть всегда будет Вовка
Пусть всегда буду йа.
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05.05.2022 21:40 Відповісти
А зрозуміло, маємо бути мягкими і ввічливими, щоб його адвокати, не відмазали , що в Україні його життя під загрозою.. Ласкава просимо у Київ . П
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08.05.2022 19:55 Відповісти
 
 