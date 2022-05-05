"Вісім років боротьби, звитяги і вірності": 5 травня 2014 року було створено підрозділ "Азов"

Вісім років тому у відповідь на підступне гібридне вторгнення Росії був сформований добровольчий підрозділ "Азов". Наразі це окремий загін спеціального призначення "Азов" військової частини 3057 Національної гвардії України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у фейсбуці Сухопутні Війська ЗС України.

"Вісім років боротьби, звитяги і вірності. З днем народження, "Aзoв"!

Сьогодні ОЗСП "Aзoв" в/ч 3057 Національної гвардії, напевне, у найпекельнішому місці на карті світу. Але хочемо нагадати, символічно, що сьогодні 8 років з дня створення підрозділу", - зазначено в повідомленні.

Нагадується, що 5 травня 2014 року у відповідь на підступне гібридне вторгнення Росії був сформований добровольчий підрозділ. Утворили його небайдужі чоловіки, переважно, родом з Приазов’я, які прагнули захистити свою Батьківщину.

11 листопада 2014 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підписав наказ про включення азовців як військовослужбовців до складу Національної гвардії України. Наразі - це окремий загін спеціального призначення "Азов" військової частини 3057 Національної гвардії України.

"У вогні важких запеклих боїв за Маріуполь, Іловайськ, Мар’їнку, Широкине кувалось справжнє бойове братерство бійців. Більше 30 героїв втратив ОЗСП "Азов" в операціях зі звільнення українського Донбасу у 2014-2015 роках. І довів українцям, що кожен справжній "азовець" стоятиме на захисті Української громади і держави до свого останнього подиху. І наші полеглі у боях побратими, і подвиг захисників, які досі тримають Маріуполь непокореним – стали тому залізним доказом.

Пам’ятатимемо вічно і ніяке зло і брехня це не пересилить! Віримо, що ще стоятимемо разом у строю на захисті не лише Маріуполя!", - наголошується в повідомленні.