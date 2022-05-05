УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10321 відвідувач онлайн
Новини Війна
29 248 53

Критичний момент російського наступу: коли надійде НАТОвська артилерія?, - прямий ефір з Юрієм Бутусовим. ВIДЕО

5 травня о 19:00 головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі каналу "Бутусов плюс" проведе детальний розбір ситуації на фронті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 79-ї ОДШБр відбили атаку ворога та знищили 2 танки, 5 БТР і 2 БМП. Одна БМП захоплена, - Бутусов. ФОТО

Автор: 

Бутусов Юрій (3613)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
"Хватит мозги зас.ерать Кобзарём"??...так лише русскіє говорять...
показати весь коментар
05.05.2022 19:27
+17
Георгій Тука
2 ч. ·

Без лишних подробностей.
Вот такую сказку мне сегодня рассказали.
Сказка.
В одном царстве шла война.
В армии и обществе военачальник, управлявший армией, был очень популярен.
Всё бы ничего, но двору короля не очень понравилась популярность генерала: самым талантливым, самым непобедимым, самым одиноким может быть исключительно Его Величество Король!
Для начала царский балабол начал говорить подчиненным, что генерал конечно генерал. Но ( ! ) королевство действительно спасает не столько генерала с армией, сколько царь. Ведь именно Его Величество не сбежал, а храбро и смело остался в столице королевства. А это Его величество царь начал переговоры с царем орков, чтобы договориться где-то посередине! Вот это истинная мудрость Его Величества!
Ну, на восприятие Генерала в обществе это не очень повлияло.
Потом королевский пиар начал писать патриотические тексты и учить царя читать их четко и эмоционально. : накажем, разрушим, победим!
Король быстро учится. Даже некоторые стали называть его Королем железных яиц! Но повлияло, в основном, на других зарубежных царей, которые (если искренне) не имели разницы в особой смелости. И, только для определенной части предметов. Уважение к генералу и армии осталось невероятно высоким.
И тут дело пришло от королевского канцлера. Собрал встречу близких: что делать?
Вот и решение избавиться от популярного генерала...
Не задавай никаких вопросов - это просто сказка.
p.s. Хочется верить, что моя публикация этой сказки может замедляет преданного и сказка останется сказкой.
показати весь коментар
05.05.2022 19:29
+16
Мені 60+. Таких як я достатньо. Ми офіцери з військовим офіцерським стажем. Нас рахують немічними. Необхідна постанова КМ на добровільні основі дозволити нам захищати Україну в зсу.
показати весь коментар
05.05.2022 19:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Юрій Бутусов ! Вже повідомляли, що арта з США вже прийшла, якщо її немає на фронті, Вам це легше з'ясувати. Взагалі, вже стільки зброї прийшло, а ЗСУ пишуть ще або неє або не вистачає.
Болюче питання, - чи збирається президент рятувати поранених Азовців ? Витягти тих хто ще є живий ?
показати весь коментар
05.05.2022 19:04 Відповісти
Вже є М549 з написом "За Бучу", так за це не хвилюйтесь.
показати весь коментар
05.05.2022 20:21 Відповісти
Просмотрел кацапские блоги и форумы. Там пишут, что всё что вывели из под Киева, Чернигова, Сум сейчас стоит на Донбассе, но в боях не участвует! Ждут приказа. Почему этого приказа нет и чего собственно ждёт бункерный дед совершенно не понятно никому. Вот так. Я тоже не знаю. Надеюсь будут капитулировать, но вряд ли.
показати весь коментар
05.05.2022 19:05 Відповісти
Резерв. Но не факт, что все не участвует, скорее часть этих сил уже на передке.
показати весь коментар
05.05.2022 19:23 Відповісти
Все там воюет, уже даже трофейные бмп с буквой V брали
показати весь коментар
05.05.2022 19:24 Відповісти
9 мая куйло хочет обявить войну Украине официально. Надо обяснять что за этим последует?
показати весь коментар
05.05.2022 19:34 Відповісти
а что имеено?
показати весь коментар
06.05.2022 08:41 Відповісти
Оно скорее всего сильно не коплектное по личному составу. Если чего и ждут так комплектации. А с єтим у них туго. Судя по тому какой сброд на фронте.
показати весь коментар
05.05.2022 19:39 Відповісти
так ты засранный кизячёк...?
показати весь коментар
05.05.2022 19:46 Відповісти
Читай інфу розвідки США , і ЗСУ , а не кацапсячі форуми . .
показати весь коментар
05.05.2022 21:36 Відповісти
была информация.. что много не задействовано .. ждут контр наступления. Отсюда заявления их.. что к 9 му мол не привязываемся.. пусть укры первые наступают. Идёт игра на нервы..
показати весь коментар
05.05.2022 22:57 Відповісти
При надзвичайній повазі. Переходьте на українську мову.
показати весь коментар
05.05.2022 19:20 Відповісти
"Хватит мозги зас.ерать Кобзарём"??...так лише русскіє говорять...
показати весь коментар
05.05.2022 19:27 Відповісти
Мудак він
показати весь коментар
05.05.2022 19:28 Відповісти
Может быть, говорят пока плохо, но они не скажут, что Кобзарь им мозги загаживает
показати весь коментар
05.05.2022 19:34 Відповісти
Ти її за все життя не вивчив і не вивчиш, бо ти д.овбойоб. Я ще в Союзі народився і російською 10 років вчився і то зміг українську вивчити.
показати весь коментар
05.05.2022 19:42 Відповісти
Льоха, ти довбойоб!
показати весь коментар
05.05.2022 19:59 Відповісти
Вам, як видно, достоєвським уже за%$/ли.

Ви живете в Україні багато років, є її громадянином і не змогли навчитися державної мови. Хто Ви?
показати весь коментар
05.05.2022 20:04 Відповісти
Бутусов специально говорит на русском чтоб его понимали еще миллионы людей из рф, из Беларуси, Кахстана, Израиля , Германии, США и т д
И правильно делает, мовне питання геть не на часі зараз.
показати весь коментар
05.05.2022 20:26 Відповісти
Цензор читает и друзя Украины из других стран. Мне пока на русском тоже без переводчика легче понимать
показати весь коментар
05.05.2022 20:30 Відповісти
Все вірно, бо розруха не в мовах а в головах.
Фашизм це ідеологія.
Серед бійців ВСУ є багато людей, що говорять на різних мовах, але це не заважає їм біти проклятих рашистів. Спільними зусиллями ми переможемо
Бережи Боже всіх хто став на захист України!!
показати весь коментар
06.05.2022 06:18 Відповісти
Георгій Тука
2 ч. ·

Без лишних подробностей.
Вот такую сказку мне сегодня рассказали.
Сказка.
В одном царстве шла война.
В армии и обществе военачальник, управлявший армией, был очень популярен.
Всё бы ничего, но двору короля не очень понравилась популярность генерала: самым талантливым, самым непобедимым, самым одиноким может быть исключительно Его Величество Король!
Для начала царский балабол начал говорить подчиненным, что генерал конечно генерал. Но ( ! ) королевство действительно спасает не столько генерала с армией, сколько царь. Ведь именно Его Величество не сбежал, а храбро и смело остался в столице королевства. А это Его величество царь начал переговоры с царем орков, чтобы договориться где-то посередине! Вот это истинная мудрость Его Величества!
Ну, на восприятие Генерала в обществе это не очень повлияло.
Потом королевский пиар начал писать патриотические тексты и учить царя читать их четко и эмоционально. : накажем, разрушим, победим!
Король быстро учится. Даже некоторые стали называть его Королем железных яиц! Но повлияло, в основном, на других зарубежных царей, которые (если искренне) не имели разницы в особой смелости. И, только для определенной части предметов. Уважение к генералу и армии осталось невероятно высоким.
И тут дело пришло от королевского канцлера. Собрал встречу близких: что делать?
Вот и решение избавиться от популярного генерала...
Не задавай никаких вопросов - это просто сказка.
p.s. Хочется верить, что моя публикация этой сказки может замедляет преданного и сказка останется сказкой.
показати весь коментар
05.05.2022 19:29 Відповісти
К сожалению так и есть,и абдристович и ижє с ним уже заявляли,что Залужний и ЗСУ конечно что то делают,но главний полководец єто зебил
показати весь коментар
05.05.2022 19:43 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2022 20:50 Відповісти
Мені 60+. Таких як я достатньо. Ми офіцери з військовим офіцерським стажем. Нас рахують немічними. Необхідна постанова КМ на добровільні основі дозволити нам захищати Україну в зсу.
показати весь коментар
05.05.2022 19:29 Відповісти
я теж такий , при уму і при здоров,ї , з якого хрена я повинен воювати клавою коли гинуть наші молоді сини ?? зе - курва чому ти лишаєш мене права захищати свою землю ?? тільки не пишіть мені про тероборону ., мордаті фермерські синки і відставні менти шоб не йти по мобілізаціїї вже всі там !!
показати весь коментар
05.05.2022 19:57 Відповісти
А почему под статьей об акции на Майдане в поддержку "Азовцев" комментарии заблокированы? Пропустили несколько и закрыли?
показати весь коментар
05.05.2022 19:38 Відповісти
Что с комментариями под статьей о поддержке "Азoвa" на Майдане? Почему блокируются?
показати весь коментар
05.05.2022 19:43 Відповісти
Потому что никто не вспомнил что 5.05.2014 г. был основан полк АЗОВ
показати весь коментар
05.05.2022 22:50 Відповісти
Что-то странное с ком.ентами происходит
показати весь коментар
05.05.2022 19:51 Відповісти
А генерал с армией может кинуть через ...уй царя вместе с придворными?
Это была бы хорошая сказка.
показати весь коментар
05.05.2022 20:08 Відповісти
У Москві на це і сподіваються, і їх "специ" на це дуже працюють. А царів у демократичних країнах можна міняти тільки на виборах.
показати весь коментар
05.05.2022 23:10 Відповісти
Юра!! Куда бабло отправлять, что бы наверняка и куда нужно?
показати весь коментар
05.05.2022 20:09 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2022 20:37 Відповісти
Блокіратор реклами блокує посилання тому не бачите фонд Бутусова на армію.
показати весь коментар
05.05.2022 20:39 Відповісти
Юра, куда бабло отправлять, что бы наверняка и куда нужно?
показати весь коментар
05.05.2022 20:11 Відповісти
На карту Приватбанка получатель - 1-я отдельная штурмовая рота ДУК "Правый сектор", командир - друже Да Винчи!
показати весь коментар
05.05.2022 20:33 Відповісти
Спасибо. Жаль опять ни слова о Херсоне, как не видит его Юрий, как будто что то неприятное не хочет вспоминать. Таки сдали большой областной город(
показати весь коментар
05.05.2022 20:22 Відповісти
Популярный Генерал, с армией может всех поставить на коленки и на гречку.И не только это может.
показати весь коментар
05.05.2022 20:25 Відповісти
Юрий, идет уже третий месяц войны. За это время можно сформировать из мобилизованного состава несколько полноценных бригад, вооружиить их, подготовить на полигонах к ведению боевых действий, провести боевое слаживание и тому подобное! Но что-то не видно и не слышно про прибытие на фронт свежих сил, дабы объявленное Залужным контрнаступление ВСУ не закончилось провалом!
показати весь коментар
05.05.2022 20:30 Відповісти
Никто не сможет помешать ху*лу убить гарнизон на Азовстали. Я так понимаю ,что ему предлагали и размены и обмены. Сдаваться в плен им смысла нет. Просто потому ,что конкретно для них плен будет куда хуже смерти. Не представляю ,что можно сделать еще.
Решение удерживать Мариуполь было принято в самом начале войны. Ошибка ли это? Большой вопрос.
И да теперь у нашего президента есть котел его имени. Тяжкое бремя!
показати весь коментар
05.05.2022 20:39 Відповісти
Как так получилось, что имея артиллерию оборонка не наладила производство соответствующего боекомплекта к ней? Насколько я знаю, украинская промышленность умеет делать вещи и посложнее, чем 152-мм артиллерийские снаряды.
показати весь коментар
05.05.2022 20:50 Відповісти
Підірвали разом зі складами в Каліновці дуже багато
показати весь коментар
05.05.2022 21:28 Відповісти
Причём тут «подорвали» к «наладить производство»?
не вчера ж склады уничтожили
показати весь коментар
06.05.2022 08:14 Відповісти
Дякую за цікаву інформацію.
показати весь коментар
05.05.2022 22:33 Відповісти
Слухати реальну ситуації цікаво, чим говорити, що все нормально
показати весь коментар
05.05.2022 22:34 Відповісти
 
 