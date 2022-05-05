"Ми волаємо про біду! Влада має докласти всіх зусиль для порятунку захисників": Рідним бійців полку "Азов" не дозволили провести акцію на Майдані Незалежності
Сьогодні, 5 травня 2022 року, рівно вісім років від створення полку Азов. На Майдані Незалежності мала відбутися акція на підтримку полку "Азов" та інших українських захисників, які виявились заблокованими на території заводу Азовсталь у Маріуполі.
Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомили рідні українських захисників "Азовсталі".
Батько бійця з позивним "Репортер" повідомив, що акція вийшла скандальною.
"Наші рідні перебувають на "Азовсталі", вони зараз б'ються там, вони там вже в оточенні. Це триває вже 71 день. Нам постійно кажуть, що все буде добре, що про них пам'ятають, але з кожним днем стає все гірше й гірше. Тому ми зараз намагаємось привернути увагу суспільства до того, що проблема не вирішується і її треба вирішувати", - зазначив він.
За його словами, було декілька акцій на Софійській площі, на Майдані Незалежності.
"Сьогодні, коли ми туди (на Майдан Незалежності. - Ред.) прийшли, то там було досить багато поліції. Нам почали казати, що акцію не можна проводити, тому що згідно з воєнним станом зібрання людей заборонені", - розповів батько українського захисника.
Представники влади до людей не вийшли. Він наголосив, що рідні тих, хто зараз перебуває в оточенні на "Азовсталі" доведені до повного відчаю.
"Поліція почала нам казати, що не можна нічого робити, тоді ми просто стояли без скупчення, без порушення закону. З плакатами, як привертають увагу до того горя, яке зараз там (на "Азовсталі". - Ред.) відбувається. Я вирішив, якщо скупчення заборонено, тоді я сам стоятиму і не порушуватиму закон, вислювлюватиму свою думку з плакатом. Почали підходити з поліції діалогу, почали казати про те, що скупчення заборонено. Потім поліція сказала підходити до машин для перевірки на якісь наркотичні речовини, на заборонені речі. Потім просто почали заламувати руки і затягувати в ці авто. Мене завезли в поліцію, декілька годин тримали, збирали пояснення, як вони це називають. Потім відпустили, минуло години чотири", - продовжив він.
Чоловік зазначив, що справа зовсім не в кількості присутніх на акції, адже навіть, коли він один стояв з плакатом, то його забрали до поліції.
"В нас зараз мета не себе захистити, а захистити своїх близьких, які знаходяться зараз в оточенні. Ми не скаржимося на свавілля поліції. Справа в іншому, в тому, що не можна наступати на горло людям, які волають про біду, в якій наша влада може допомогти. Ми хочемо, щоб влада доклала всіх зусиль, аби врятувати наших громадян", - підсумував він.
Про затримання на акції також повідомила мати бійця полку "Азов" з позивним "Вайс". Причина така ж - воєнний стан та заборона масових скупчень.
"Ми хочемо зібрати пресконференцію закритого типу, запросити журналістів. Щоб рідні з журналістами спілкувались. Тому що інакше ніяк не врятувати наших хлопців звідти. Ми писали всім посольствам, зокрема Туреччини, Болгарії, Польщі, Латвії. Пишемо Борису Джонсону листи, Ердогану", - додала вона.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
лохам - тільки позитивні ******* новини про zупермена від медіахвойд інтера, 24 та мертвечука..(
Необходимо было искать болевые точки Уйла. Дети, жены, любовницы... этих тварей должны быть под прицелом по всему миру. Папа Римский тот еще папа. Я не вижу способа помочь нашим. Разве что огнем по позициям орков, когда они идут на зачистки.
Тільки не бла-бла-бла, а реальні кроки, під час війни з лютим ворогом, який плює на звичаї війни, і займається терором?
І пробитись до них, зробити деблокаду - означає покласти декілька тисяч, а може і десяток тисяч бійців.
А винен у цьому той, хто дав команду розмінувати Кримській перешийок!
А я вам скажу, чому так - бо у вас теж нема відповіді на це питання. Ви теж не знаєте, як хлрців можно спасти! Але ваша задача - підняти хай, і істерити, без жодної розумнох пропозиції!
К сожалению, Зеленский не может сделать ничего. Дело вообще не в Зеленском: если бы было военное решение, Залужный бы всё сделал. Деблокировать Мариуполь или нельзя, или можно, пожертвовав остальными фронтами и большой частью территории.
Что касается политического решения, то если бы оно было, его бы уже нашли. "Азов" просто символ для Рашастана. Никто обменивать, увы, "Азов" на пленных не будет. На россиян РФ срать. И России выгоднее всех там уничтожить, чтобы на Зеленского народ ополчился.
У "Азова" 2 шанса: или закопаться и дождаться деблокады, если получится. Скорее всего, она станет возможной через несколько недель. Или ещё один шанс: взять в плен кого-то очень важного. Возможно, генерала. Если получилось бы, можно было бы торговаться. А так, к сожалению, без вариантов.
начиная с разминирования Крыма
Князь-скоморох
Поки ми ще рубалися в битві,
Поки ми ще були,
Князь-скоморох ходив по шинках,
І тихо сідав за столи.
Він підливав у келих вино,
А в вуха казки та мед.
Мовляв - ти скажи, а ми все дамо,
Негайно і наперед.
І ти заживеш без війни і турбот,
Без мита і заборон.
Бери скільки треба грошей і свобод,
Коли я залізу на трон.
Веселі як хміль, і сліпі як кроти,
Під хор пісень та коляд,
Вони підхопилися блазня нести
Гуртом до княжих палат.
Ще пили всі за даровизну і мир
І ще не згризли кістки,
А ворог вже тихо заходив у двір,
І землю рвав на шматки
Бо поруч нікого, хто б встав і закрив
Від лиха і ворогів.
Бо ми полягли, а тих хто вцілів
Забрали у ланцюги.
у ЗЕленського часу не знайшлось
Самые затятые должны погибнуть, а уж тогда начнёт работать новое оружие. И награждения "посмертно" - любимая забава.
так і впорався з завданням
Там теж був НОЛЬ УВАГИ від влади, одни тільки Заспокойтесь.
Зе і дЄрмак віддали Азов і частину ЗСУ для "параду перемоги" кацапів на 9 травня ?
Хоча, положивши руку на серце, мабудь військового вирішення цього питання на даний час не існує. Вся надія на дипломатичне вирішення. Сподіваюсь, влада робить у цьому напрямку все можливе. Але боюся що ***** не випустить наших захисників. Він має напитися крові тих хто зламав всі його плани.