"Ми волаємо про біду! Влада має докласти всіх зусиль для порятунку захисників": Рідним бійців полку "Азов" не дозволили провести акцію на Майдані Незалежності

Сьогодні, 5 травня 2022 року, рівно вісім років від створення полку Азов. На Майдані Незалежності мала відбутися акція на підтримку полку "Азов" та інших українських захисників, які виявились заблокованими на території заводу Азовсталь у Маріуполі.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомили рідні українських захисників "Азовсталі".

Батько бійця з позивним "Репортер" повідомив, що акція вийшла скандальною.

"Наші рідні перебувають на "Азовсталі", вони зараз б'ються там, вони там вже в оточенні. Це триває вже 71 день. Нам постійно кажуть, що все буде добре, що про них пам'ятають, але з кожним днем стає все гірше й гірше. Тому ми зараз намагаємось привернути увагу суспільства до того, що проблема не вирішується і її треба вирішувати", - зазначив він.

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За його словами, було декілька акцій на Софійській площі, на Майдані Незалежності.

"Сьогодні, коли ми туди (на Майдан Незалежності. - Ред.) прийшли, то там було досить багато поліції. Нам почали казати, що акцію не можна проводити, тому що згідно з воєнним станом зібрання людей заборонені", - розповів батько українського захисника.

Представники влади до людей не вийшли. Він наголосив, що рідні тих, хто зараз перебуває в оточенні на "Азовсталі" доведені до повного відчаю.

"Поліція почала нам казати, що не можна нічого робити, тоді ми просто стояли без скупчення, без порушення закону. З плакатами, як привертають увагу до того горя, яке зараз там (на "Азовсталі". - Ред.) відбувається. Я вирішив, якщо скупчення заборонено, тоді я сам стоятиму і не порушуватиму закон, вислювлюватиму свою думку з плакатом. Почали підходити з поліції діалогу, почали казати про те, що скупчення заборонено. Потім поліція сказала підходити до машин для перевірки на якісь наркотичні речовини, на заборонені речі. Потім просто почали заламувати руки і затягувати в ці авто. Мене завезли в поліцію, декілька годин тримали, збирали пояснення, як вони це називають. Потім відпустили, минуло години чотири", - продовжив він.

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Чоловік зазначив, що справа зовсім не в кількості присутніх на акції, адже навіть, коли він один стояв з плакатом, то його забрали до поліції.

"В нас зараз мета не себе захистити, а захистити своїх близьких, які знаходяться зараз в оточенні. Ми не скаржимося на свавілля поліції. Справа в іншому, в тому, що не можна наступати на горло людям, які волають про біду, в якій наша влада може допомогти. Ми хочемо, щоб влада доклала всіх зусиль, аби врятувати наших громадян", - підсумував він.

Про затримання на акції також повідомила мати бійця полку "Азов" з позивним "Вайс". Причина така ж - воєнний стан та заборона масових скупчень.

"Ми хочемо зібрати пресконференцію закритого типу, запросити журналістів. Щоб рідні з журналістами спілкувались. Тому що інакше ніяк не врятувати наших хлопців звідти. Ми писали всім посольствам, зокрема Туреччини, Болгарії, Польщі, Латвії. Пишемо Борису Джонсону листи, Ердогану", - додала вона.

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