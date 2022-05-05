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Новини Війна
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"Ми волаємо про біду! Влада має докласти всіх зусиль для порятунку захисників": Рідним бійців полку "Азов" не дозволили провести акцію на Майдані Незалежності

азовсталь

Сьогодні, 5 травня 2022 року, рівно вісім років від створення полку Азов. На Майдані Незалежності мала відбутися акція на підтримку полку "Азов" та інших українських захисників, які виявились заблокованими на території заводу Азовсталь у Маріуполі.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомили рідні українських захисників "Азовсталі".

Батько бійця з позивним "Репортер" повідомив, що акція вийшла скандальною.

"Наші рідні перебувають на "Азовсталі", вони зараз б'ються там, вони там вже в оточенні. Це триває вже 71 день. Нам постійно кажуть, що все буде добре, що про них пам'ятають, але з кожним днем стає все гірше й гірше. Тому ми зараз намагаємось привернути увагу суспільства до того, що проблема не вирішується і її треба вирішувати", - зазначив він.

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За його словами, було декілька акцій на Софійській площі, на Майдані Незалежності.

"Сьогодні, коли ми туди (на Майдан Незалежності. - Ред.) прийшли, то там було досить багато поліції. Нам почали казати, що акцію не можна проводити, тому що згідно з воєнним станом зібрання людей заборонені", - розповів батько українського захисника.

Представники влади до людей не вийшли. Він наголосив, що рідні тих, хто зараз перебуває в оточенні на "Азовсталі" доведені до повного відчаю.

"Поліція почала нам казати, що не можна нічого робити, тоді ми просто стояли без скупчення, без порушення закону. З плакатами, як привертають увагу до того горя, яке зараз там (на "Азовсталі". - Ред.) відбувається. Я вирішив, якщо скупчення заборонено, тоді я сам стоятиму і не порушуватиму закон, вислювлюватиму свою думку з плакатом. Почали підходити з поліції діалогу, почали казати про те, що скупчення заборонено. Потім поліція сказала підходити до машин для перевірки на якісь наркотичні речовини, на заборонені речі. Потім просто почали заламувати руки і затягувати в ці авто. Мене завезли в поліцію, декілька годин тримали, збирали пояснення, як вони це називають. Потім відпустили, минуло години чотири", - продовжив він.

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Чоловік зазначив, що справа зовсім не в кількості присутніх на акції, адже навіть, коли він один стояв з плакатом, то його забрали до поліції.

"В нас зараз мета не себе захистити, а захистити своїх близьких, які знаходяться зараз в оточенні. Ми не скаржимося на свавілля поліції. Справа в іншому, в тому, що не можна наступати на горло людям, які волають про біду, в якій наша влада може допомогти. Ми хочемо, щоб влада доклала всіх зусиль, аби врятувати наших громадян", - підсумував він.

Про затримання на акції також повідомила мати бійця полку "Азов" з позивним "Вайс". Причина така ж - воєнний стан та заборона масових скупчень.

"Ми хочемо зібрати пресконференцію закритого типу, запросити журналістів. Щоб рідні з журналістами спілкувались. Тому що інакше ніяк не врятувати наших хлопців звідти. Ми писали всім посольствам, зокрема Туреччини, Болгарії, Польщі, Латвії. Пишемо Борису Джонсону листи, Ердогану", - додала вона.

Читайте: Час іде не на тижні, а на дні. Їжі та боєприпасів залишилося дуже мало, - матері й дружини захисників з "Азовсталі"

Автор: 

Маріуполь (3243) Азовсталь (446)


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Топ коментарі
+87
Хтось дуже боїться цих акцій і робить вигляд, що докладає зусилля, але зі звернень азовців все відбувається не так, азовці вже це зрозуміми, їх лишили на....
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05.05.2022 18:53
+66
Масові скупчення у воєнний час дозволені тільки на підтримку "зелених" від баксів слуг і їх лідера)
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05.05.2022 18:56
+48
Його потрібно судити.
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05.05.2022 18:52
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сегодня видел видео с одним летчиком и оказываеться были разбомблены и уничтожены сотни единиц украинской авиации ЗСУ а зеленые молчали на телевидении об етом.Неужели было так трудно поверить разведке США и спрятать эту технику на время подальше от аеродромов.И как генералы зеленского распинались что нет никаких признаков что россия хочет напасть какой то саботаж прямо.Теперь понятно почему самолеты и вертолеты россиян так вольготно себя чувстовали в украинском небе.И зеленский потом на повышенных тонах требовал от Америки закрыть небо хотя еще неделю перед этим обзывал американское правительство врунами.
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05.05.2022 19:54 Відповісти
Вообще-то множество самолётов было поднято в воздух. Были воздушные бои. Тот же Призрак Киева на чём летал? Вы уже тупо набрасываете.
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05.05.2022 20:18 Відповісти
У нас не было сотен единиц военной авиации в принципе, а так всё правильно)
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06.05.2022 09:42 Відповісти
шо, у Верховного дарма закрили Еспресо, Прямий та 5-й..?
лохам - тільки позитивні ******* новини про zупермена від медіахвойд інтера, 24 та мертвечука..(
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05.05.2022 19:56 Відповісти
Ми памятаємо дії ( та бездії) влади, в час загибелі сержанта Журавля,що змінилось до війни і зараз? Збережіть хлопців, після перемоги роботи, з будівництва країни буде не менше,
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05.05.2022 20:00 Відповісти
Украинская Авиация должна начать скидывать авиационные бомбы на орков в Мариуполе, а в это время должны вертолеты эвакуировать воинов оттуда!
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05.05.2022 20:06 Відповісти
Сядеш за штурвал? Полетиш, знаючи що там все напічкано ворожим ППО?
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05.05.2022 20:17 Відповісти
А ну-ка расскажи, как это преодолеть 200 км зону с ПВО? Положить 100 тысяч человек чтобы освободить 2.000.
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05.05.2022 23:20 Відповісти
Ракетами Гром-2 - у них дальность до 500 км. Вы лучше скажите была ли хоть одна попытка помочь Азову и 36 бригаде. По ракетам - верх.гл - не заказал ни одной такой ракеты с 19 года - а то, шо он каждый день думает о защитниках Мариуполя - слова.
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06.05.2022 03:11 Відповісти
Ну а что эта акция родственников решит? Только привлечет внимание ракет и добавит тем самым горя Украине. Есть конкретика как вытащить людей? Нет. Это война.
Необходимо было искать болевые точки Уйла. Дети, жены, любовницы... этих тварей должны быть под прицелом по всему миру. Папа Римский тот еще папа. Я не вижу способа помочь нашим. Разве что огнем по позициям орков, когда они идут на зачистки.
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05.05.2022 20:07 Відповісти
Цікаво - а хоч хтось з коментаторів може привести реальні кроки, як допоможуть спасти Азовців?

Тільки не бла-бла-бла, а реальні кроки, під час війни з лютим ворогом, який плює на звичаї війни, і займається терором?
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05.05.2022 20:15 Відповісти
Реальний крок - не заламувати руки родичам полку Азов та не забирати їх у відділ поліції. Чим влада Зе відрізняється від влади пу?
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05.05.2022 21:53 Відповісти
Це допоможе витягти Азовців із Маріка? Ви серьозно?
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05.05.2022 22:36 Відповісти
***, це можна було передбачити - або докласти зусиль, щоб не сталося блокування Маріуполя, або ж не віддавати наказу - триматись до кінця! який сенс?! просто кинули найкращих хлопців на вірну погибель!
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05.05.2022 23:31 Відповісти
А в хлопців немає іншого виходу, як триматись до кінця! З самого початку не було - з того часу, як вони опинились у оточенні. Їм просто нема куди відступати... на превеликий жаль!

І пробитись до них, зробити деблокаду - означає покласти декілька тисяч, а може і десяток тисяч бійців.

А винен у цьому той, хто дав команду розмінувати Кримській перешийок!
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06.05.2022 02:18 Відповісти
Може, ще через тиждень запитаєш, що треба робити - тижнем більше, тижнем менше. Або запитай, коли вже нікого там не залишиться. Білецький ще коли просив деблокаду, а бла-бла-бла робить тільки ZEлена тварюка. Де хоч одне відео роботи Байрактарів для допомоги Маріуполю? Реальний крок - повернути ЗЕбіла в Оман де він отримав наказ набрати зрадників на свою ОПу і віддати військовим управління державою на час війни, а з )|(ОПою клоуняри розібратися після перемоги, якщо зрадники повернуться.
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05.05.2022 22:29 Відповісти
Що, ботики - питання про те, якими діями можно витягти Азовців з Маріка, і тим спасти їх, ви називаєте спамом?

А я вам скажу, чому так - бо у вас теж нема відповіді на це питання. Ви теж не знаєте, як хлрців можно спасти! Але ваша задача - підняти хай, і істерити, без жодної розумнох пропозиції!
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05.05.2022 22:44 Відповісти
Да, здесь всё понятно, как раз - ни у вас ни у политического руководителя Украины нет времени на обдумывание стратегии обороны Украины - да оно и само об этом говорило не раз. Зачем ваши высеры - что делать - ведь оно давно сказало - Если бы мы были в 14 году у власти, то все бы умерли, но крым не отдали - есть хороший шанс доказать своим избирателям, что оно слов на ветер не бросает.
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06.05.2022 03:21 Відповісти
В Украине есть ракеты Гром-2 - дальность 500 км., что мешает верх.гл. отдать приказ о их пусках?
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06.05.2022 03:14 Відповісти
Они есть только в разработке. Скажите спасибо Зе - команде, которая 2.5 года срывала финансирование оборонного заказа.
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06.05.2022 09:36 Відповісти
ты из зе чмо лагеря... нигде ничего незя сделать . мы думаем 24 часа в сутки, видики пилили не памагает
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06.05.2022 04:13 Відповісти
Для того, щоб надати якісь кроки потрібно володіти інформацією. А цією інформацією володіє генеральний штаб. Тому вони і повинні робити якісь кроки, хоча б якісь. При бажанні рішення можна знайти завжди вихід.
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07.05.2022 09:30 Відповісти
Людям хочется найти виноватого, и они нашли: Зеленского.

К сожалению, Зеленский не может сделать ничего. Дело вообще не в Зеленском: если бы было военное решение, Залужный бы всё сделал. Деблокировать Мариуполь или нельзя, или можно, пожертвовав остальными фронтами и большой частью территории.

Что касается политического решения, то если бы оно было, его бы уже нашли. "Азов" просто символ для Рашастана. Никто обменивать, увы, "Азов" на пленных не будет. На россиян РФ срать. И России выгоднее всех там уничтожить, чтобы на Зеленского народ ополчился.

У "Азова" 2 шанса: или закопаться и дождаться деблокады, если получится. Скорее всего, она станет возможной через несколько недель. Или ещё один шанс: взять в плен кого-то очень важного. Возможно, генерала. Если получилось бы, можно было бы торговаться. А так, к сожалению, без вариантов.
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05.05.2022 20:25 Відповісти
ЗЕленский уже сделал все, абсолютно все для катастрофы Мариуполя,

начиная с разминирования Крыма
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05.05.2022 22:11 Відповісти
Да иди ты нахрен вместе со своей зеленью
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06.05.2022 01:20 Відповісти
Благодатна тема для рашкоботів, які цілими стадами тут пасуться. Подекуди приєднуються недолугі "диванні патріоти". Я б для таких на місці Залужного сформував мобілізаційний штаб по деокупації Маріуполя. А що, назбирати (якщо назбираються) тисяч 10-20, тоді дати зброю, навчити користуватись і в бій. За хлопців та дівчат зараз можна тільки молитись - вони в глибокій окупації біля моря та серед степів.
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05.05.2022 20:49 Відповісти
Очень интересно как они оказались в глубокой окупации через 2 дня после начала войни,может зебил и опа єто содействовали
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05.05.2022 22:17 Відповісти
78 км до Маріуполя. В Україні вже є зброя, яка спроможна з ювелірною точностю знищувати ворога на цій віддалі.
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07.05.2022 09:34 Відповісти
Пророчий вірш, написаний ще у січні 2019 р. командиром взводу 10 окремої гірсько-штурмової бригади, Глібом Бабичем.

Князь-скоморох

Поки ми ще рубалися в битві,

Поки ми ще були,

Князь-скоморох ходив по шинках,

І тихо сідав за столи.



Він підливав у келих вино,

А в вуха казки та мед.

Мовляв - ти скажи, а ми все дамо,

Негайно і наперед.



І ти заживеш без війни і турбот,

Без мита і заборон.

Бери скільки треба грошей і свобод,

Коли я залізу на трон.



Веселі як хміль, і сліпі як кроти,

Під хор пісень та коляд,

Вони підхопилися блазня нести

Гуртом до княжих палат.



Ще пили всі за даровизну і мир

І ще не згризли кістки,

А ворог вже тихо заходив у двір,

І землю рвав на шматки



Бо поруч нікого, хто б встав і закрив

Від лиха і ворогів.

Бо ми полягли, а тих хто вцілів

Забрали у ланцюги.
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05.05.2022 20:49 Відповісти
"хуже не будет"...кожний вибір приводить к логічному завершенню
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05.05.2022 20:57 Відповісти
СТОЛЬКО ДИВАННЫХ УМНИКОВ.В ЧЕМ ПРОБЛЕМА БЕРИТЕ ОРУЖИЕ И ДОБРОВОЛЬНО ПО ОТКЫТОМУ ПОЛЮ НА ПОМОЩЬ. А ВАС СВЕРХУ БУДЕТ ******* АВИАЦИЯ. ТАК ,КАК ПОД КИЕВОМ РАБОТАЛА НАША АВИАЦИЯ ПО ОРКАМ. ТОЛЬКО ЗДЕСЬ СТЕПЬ И ПОЛЯ ХРЕН ВЫ ГДЕ СПРЯЧИТЕСЬ. ЕСЛИ НАПОМНИТЬ ИСТОРИЮ ,ТО ПИЛИТЬ САМОЛЕТЫ И МЕНЯТЬ ИХ И РАКЕТЫ НА ГАЗ ,НАЧИНАЛ КУЧМА ,А ЗАТЕМ ЮЩ.
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05.05.2022 20:59 Відповісти
Цiкаво, а де сам пан Пруднiков зараз? Теж на фронтi? Щось так активно працюе дописувачем, з вiльним часом проблем нема! Всiм рекомендуе самим на фронт йти. Мабуть вiйськовий консультант…
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05.05.2022 21:35 Відповісти
Та де, в подвалє сердешний рятує свою дупу.
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05.05.2022 22:31 Відповісти
оно стучит по клавишах за 30 сребряников
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06.05.2022 04:17 Відповісти
Не звезди, клоун - менять ракеты на асфальт начал зеленский.
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06.05.2022 03:25 Відповісти
задайте себе вопрос где сейчас Бужанский, Куницкий, Дубинский
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05.05.2022 21:01 Відповісти
Смачно жруть,солодко сплять,хто нам винен що ми терпіли цих потвор?
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06.05.2022 01:28 Відповісти
Це ті самі що брати преЗедента по крові?
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06.05.2022 08:27 Відповісти
Ніякі акції, мітинги і т.д не дозволяються під час воєнного стану, кому б що зараз не боліло.
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05.05.2022 21:26 Відповісти
ми демократична країна, і на нього зібрались рідні Героїв, для них
у ЗЕленського часу не знайшлось
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05.05.2022 22:15 Відповісти
ты что такое гавариш , а видосики кто будет пилить да стадо успокаивать///
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06.05.2022 04:18 Відповісти
А що заважало запросити родичів азовців до діалогу,вони ж з відчаю не мають жодноі інформаціі про ситуацію на Азовсталі,крім новинноі...Якщо вважати надмірне,безпідставне використання сили до родичів бійців виправданим то -вибачайте..
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06.05.2022 07:05 Відповісти
Повторяется история защитников ДАПа.
Самые затятые должны погибнуть, а уж тогда начнёт работать новое оружие. И награждения "посмертно" - любимая забава.
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05.05.2022 21:46 Відповісти
Это сколько теперь аналогов Журавля будет на совести Зеленского? А все го лишь надо было не разминировать дороги из Крыма , и ,глядишь , в Мариуполе не было бы такой задницы и Херсон был бы наш! А , господин Зеленский! Ты думаешь мы это забудем? Спросим , не бойся , и на стадионе на следующих выборах это будет тебе первый вопрос! А еще про дороги! А еще про ракеты! А еще про то как кацапы по новым дорогам быстренько к Киеву подошли! Не знаю кто будет твоим приговором , но свидетелем обвинения станет весь народ Украины!
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05.05.2022 22:16 Відповісти
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05.05.2022 22:25 Відповісти
А у Вови як раз ніяких проблем і немає - він як кацапів запустив на Південь України,
так і впорався з завданням

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05.05.2022 22:28 Відповісти
Дежавю з 2014 м і Іловайськом.
Там теж був НОЛЬ УВАГИ від влади, одни тільки Заспокойтесь.

Зе і дЄрмак віддали Азов і частину ЗСУ для "параду перемоги" кацапів на 9 травня ?
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05.05.2022 22:45 Відповісти
Чому мовчить парламент? Чому не провів закритого засідання. на якому слід заслухати звіт парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони. а також заслухати верховного головнокомандувача. головнокомандувача ЗСУ. міністра оборони. міністра закордонних справ щодо критичної ситуації в Маріуполі і прийняття колегіального доленосного рішення для порятунку військового гарнізону. цивільного населення та величезної кількості тяжкопоранених військових.
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06.05.2022 00:47 Відповісти
Якщо Зелю виберуть на другий термін, у вас буде свій бульбафюрер.
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06.05.2022 08:09 Відповісти
Сподіваюсь що у суспільства хватить розуму не повторювати свої тупі експерименти та не голосувати по приколу.
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06.05.2022 08:21 Відповісти
Не вистачить, нажаль. Мамочки мастурбують на Арестовича.
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06.05.2022 09:37 Відповісти
Такі акції псують картинку суцільних перемог яку малюють прихвостні з ОПУ.
Хоча, положивши руку на серце, мабудь військового вирішення цього питання на даний час не існує. Вся надія на дипломатичне вирішення. Сподіваюсь, влада робить у цьому напрямку все можливе. Але боюся що ***** не випустить наших захисників. Він має напитися крові тих хто зламав всі його плани.
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06.05.2022 08:18 Відповісти
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