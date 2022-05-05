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Новини Війна
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Зеленський нагородив 7 працівників НАБУ, які відзначилися в боротьбі з російськими окупантами. ФОТО

зеленський,нагорода

Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди працівникам Національного антикорупційного бюро України, які відзначилися в боротьбі з російськими окупантами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Для мене честь відзначити вашу відвагу. Я детально знайомився з тим, що кожен і кожна з вас робили з першого дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу українську землю. Хочу подякувати вам за вашу службу, за ваш подвиг", – сказав президент.

За особисту мужність, самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, зразкове виконання службового обов’язку Зеленський нагородив сімох працівників НАБУ орденами й медалями.

Зеленський нагородив 7 працівників НАБУ, які відзначилися в боротьбі з російськими окупантами 01

Зазначається, що від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну чимало працівників НАБУ налагодили та забезпечили обмін інформацією щодо місць утримання й катування українських захисників, встановлення дислокації та переміщення ворожих військ, а також викриття й затримання колаборантів.

Зеленський нагородив 7 працівників НАБУ, які відзначилися в боротьбі з російськими окупантами 02

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Діяльність детективів НАБУ неодноразово рятувала воїнів від потрапляння у ворожі засідки під час наступу окупанта на Київ. Працівники НАБУ, які залишилися у своїх домівках на окупованих тоді територіях Київської області, налагодили зв’язок зі Збройними Силами України й активно допомагали українським захисникам у знищенні ворога.

Автор: 

НАБУ (5088) Зеленський Володимир (24268) нагорода (1277)


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Топ коментарі
+22
Стесняюсь спросить, а по своему основному профилю НАБУ что сделало в этом непростом году?
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05.05.2022 19:00
+16
Чіпляє медальки замість того щоб рятувати азовців.
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05.05.2022 19:01
+12
Це ******* 🤣
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05.05.2022 19:13
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Стесняюсь спросить, а по своему основному профилю НАБУ что сделало в этом непростом году?
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05.05.2022 19:00 Відповісти
Я певно знаю що НІЧОГО! Вони кудись як щури протікали, а зараз повилазили за нагородами, при тому не за БОЙОВІ заслуги, а за те, що сиділи на телефонах та у месенджерах скидуапли друг другу інфу про переміщення колон рашистів.
Відкрию таємницю, цим також займалися всі мешканці окупованих та заблокованих територій. Я просто ВИМАГАЮ їх також всіх нагородити такими ж цяцянками!
Все буде Україна, НАБУ - майте честь, відмовтеся. Ви в душі знаєте що не достойні цих нагород! Не принижуйте їх вартість! Бо такі ж нагороди отримали справжні воїни України, справжні її захисники. Ви не можете с такими же орденами стояти з ними поруч, це принижує їхні справжні військові подвиги!!!
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05.05.2022 20:38 Відповісти
У кого ви тут питаєте? Якщо б було і справді цікаво, до не кидались тут лайном, зайшли на будь-яку сторінку НАБУ у соціальній мережі.
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06.05.2022 00:24 Відповісти
Чіпляє медальки замість того щоб рятувати азовців.
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05.05.2022 19:01 Відповісти
Тепер ясно чому на днях Шабуня йому так не природньо вилизував....
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05.05.2022 22:34 Відповісти
Це ******* 🤣
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05.05.2022 19:13 Відповісти
А в ЗСУ когда начнут награждать?
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05.05.2022 19:13 Відповісти
Так ризикували чиїмсь життям, що чуть не повсирались.
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05.05.2022 19:19 Відповісти
І цьому... допомогла війна, став "героєм", а був би імпічмент.
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05.05.2022 19:25 Відповісти
І буде!
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05.05.2022 19:29 Відповісти
Не факт. Вся тупорила сциклива масовка буде підтримувати янєлоха, бо він "війну виграв".
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05.05.2022 19:33 Відповісти
це точно - я тут посперечався на деяких форумах - дуже толерантно до речі висловлювався - так мен з гі...м змішали. Якби піймали - вбили б.
І ні однієї підтримки.
Глухі, сліпі - наш.... найвеличніший і крапка.

Страшно за країну..... може бути дуже погано....
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05.05.2022 20:10 Відповісти
С логикой и совестью в ОП по всей видимости очень проблематично. Задержать родителей, жен, матерей "Азовцев" и доставить в полицию, продержать там несколько часов. Вместо того, что бы морально поддержать этих людей их под предлогом военного часа задерживают! Это не позор, это днище! Днище власти, которая не соизволила принять этих морально уставших людей (пусть не президент, пусть кто-то другой) поговорить, поддержать их задерживают и везут в околоток. Ребята (копы), у Вас совесть есть? Вам не стыдно? И почему я не удивлен.
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05.05.2022 19:33 Відповісти
Щодо ДБР - так, а щодо НАБУ - брехня.
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06.05.2022 00:38 Відповісти
Відповідно до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» № 1698-18, (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 47, ст.2051), Національне антикорупційне бюро України є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових.

Я ни слова не нашел в обязанностях НАБУ про освобождение наших пленных и поиск мест дислокации рашистов.
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05.05.2022 19:39 Відповісти
а де вони цікаво відзначились?? у Львові чи в Ужгороді?
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05.05.2022 19:41 Відповісти
У Польщі.
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05.05.2022 20:47 Відповісти
Альо! Він же не втік! Майте совість! Люди на Пороха клепали справи, не їли, не пили! Трошки навіть ВСУ покошмарили. Я вважаю заробили. Молодці.
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05.05.2022 19:41 Відповісти
Це дніще , залишилось агента Гогілашвілі нагородити та вибачитись перед маланцем Трухіним.
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05.05.2022 20:07 Відповісти
Цікаво , в полоні , в якій області вони перебувають ?
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05.05.2022 20:08 Відповісти
и сцикух обязательно
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05.05.2022 20:30 Відповісти
Астанавітє Землю! Я сойду....
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05.05.2022 20:54 Відповісти
Не стесняюсь спросить, а где портнов? В бункере зеленского вместе с татаровым и дерьмаком? А где был дерьмак почти месяц? Бухал по кгбешной привычке от страха?
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05.05.2022 21:18 Відповісти
 
 