Зеленський нагородив 7 працівників НАБУ, які відзначилися в боротьбі з російськими окупантами. ФОТО
Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди працівникам Національного антикорупційного бюро України, які відзначилися в боротьбі з російськими окупантами.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Для мене честь відзначити вашу відвагу. Я детально знайомився з тим, що кожен і кожна з вас робили з першого дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу українську землю. Хочу подякувати вам за вашу службу, за ваш подвиг", – сказав президент.
За особисту мужність, самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, зразкове виконання службового обов’язку Зеленський нагородив сімох працівників НАБУ орденами й медалями.
Зазначається, що від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну чимало працівників НАБУ налагодили та забезпечили обмін інформацією щодо місць утримання й катування українських захисників, встановлення дислокації та переміщення ворожих військ, а також викриття й затримання колаборантів.
Діяльність детективів НАБУ неодноразово рятувала воїнів від потрапляння у ворожі засідки під час наступу окупанта на Київ. Працівники НАБУ, які залишилися у своїх домівках на окупованих тоді територіях Київської області, налагодили зв’язок зі Збройними Силами України й активно допомагали українським захисникам у знищенні ворога.
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Відкрию таємницю, цим також займалися всі мешканці окупованих та заблокованих територій. Я просто ВИМАГАЮ їх також всіх нагородити такими ж цяцянками!
Все буде Україна, НАБУ - майте честь, відмовтеся. Ви в душі знаєте що не достойні цих нагород! Не принижуйте їх вартість! Бо такі ж нагороди отримали справжні воїни України, справжні її захисники. Ви не можете с такими же орденами стояти з ними поруч, це принижує їхні справжні військові подвиги!!!
І ні однієї підтримки.
Глухі, сліпі - наш.... найвеличніший і крапка.
Страшно за країну..... може бути дуже погано....
Я ни слова не нашел в обязанностях НАБУ про освобождение наших пленных и поиск мест дислокации рашистов.