Зеленський нагородив 7 працівників НАБУ, які відзначилися в боротьбі з російськими окупантами. ФОТО

Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди працівникам Національного антикорупційного бюро України, які відзначилися в боротьбі з російськими окупантами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Для мене честь відзначити вашу відвагу. Я детально знайомився з тим, що кожен і кожна з вас робили з першого дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу українську землю. Хочу подякувати вам за вашу службу, за ваш подвиг", – сказав президент.

За особисту мужність, самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, зразкове виконання службового обов’язку Зеленський нагородив сімох працівників НАБУ орденами й медалями.

Зазначається, що від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну чимало працівників НАБУ налагодили та забезпечили обмін інформацією щодо місць утримання й катування українських захисників, встановлення дислокації та переміщення ворожих військ, а також викриття й затримання колаборантів.

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Діяльність детективів НАБУ неодноразово рятувала воїнів від потрапляння у ворожі засідки під час наступу окупанта на Київ. Працівники НАБУ, які залишилися у своїх домівках на окупованих тоді територіях Київської області, налагодили зв’язок зі Збройними Силами України й активно допомагали українським захисникам у знищенні ворога.