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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Україна починає контрнаступ на Харківщині. День 71 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

71-й день Народної війни України.

Росія почала обстрілювати сама себе для іще більшого нагнітання антиукраїнської істерії. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

Також дивіться: Чи влаштує Україну щось, окрім капітуляції РФ? День 70 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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