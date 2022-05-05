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НАТО збільшить присутність у Балтійському морі, якщо Швеція подасть заявку, - Столтенберг

нато

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО збільшить свою присутність біля кордонів Швеції та в Балтійському морі, поки розглядається потенційна заявка на вступ до альянсу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Я переконаний, що ми знайдемо рішення для потреб безпеки Швеції в перехідний період", - сказав Столтенберг.

Швеція і сусідня Фінляндія прагнуть отримати гарантії військового захисту під час процесу подачі заявки, для схвалення якої всіма членами НАТО може знадобитися до року.

Читайте також: США стануть гарантом безпеки Швеції до вступу в НАТО, - Reuters

"Від моменту, коли Швеція подає заявку, і НАТО каже, що вони хочуть, щоб Швеція приєдналася, НАТО має дуже сильні зобов'язання гарантувати безпеку Швеції", - сказав Столтенберг і додав, що це включатиме збільшення присутності навколо Швеції та в Балтійському морі.

Раніше Велика Британія заявила, що допоможе Фінляндії у випадку нападу Росії, незалежно від того, чи є країна членом НАТО.

Автор: 

НАТО (6518) членство в НАТО (1738) Швеція (966) Столтенберг Єнс (1596)


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чем больше увеличат рядом с границей рф тем меньше к нам будет ползти орков
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05.05.2022 19:56 Відповісти
В бюрократическом новоязе сказал что Балтийское море станет озером НАТО в тот же день когда Швеция подаст заявку. Что в общем хорошо всем кроме РФ и ее чирью КО.
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05.05.2022 20:26 Відповісти
дивно що Столтенберг не візжить що не можна допустити війни нато з мордором
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05.05.2022 20:40 Відповісти
 
 