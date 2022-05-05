НАТО збільшить присутність у Балтійському морі, якщо Швеція подасть заявку, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО збільшить свою присутність біля кордонів Швеції та в Балтійському морі, поки розглядається потенційна заявка на вступ до альянсу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Я переконаний, що ми знайдемо рішення для потреб безпеки Швеції в перехідний період", - сказав Столтенберг.

Швеція і сусідня Фінляндія прагнуть отримати гарантії військового захисту під час процесу подачі заявки, для схвалення якої всіма членами НАТО може знадобитися до року.

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"Від моменту, коли Швеція подає заявку, і НАТО каже, що вони хочуть, щоб Швеція приєдналася, НАТО має дуже сильні зобов'язання гарантувати безпеку Швеції", - сказав Столтенберг і додав, що це включатиме збільшення присутності навколо Швеції та в Балтійському морі.

Раніше Велика Британія заявила, що допоможе Фінляндії у випадку нападу Росії, незалежно від того, чи є країна членом НАТО.