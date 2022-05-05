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Російські окупанти безуспішно намагались взяти під контроль Попасну та Рубіжне, - Генштаб про бої на Донецькому напрямку

генштаб,зсу

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення на Донецькому напрямку

Як інформує Цензор.НЕТ. про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ. 

У повідомленні зазначається: "На Донецькому напрямку противник намагався оволодіти Попасною, взяти під повний контроль місто Рубіжне та забезпечити сприятливі умови для продовження наступу у напрямках на міста Лиман та Сєверодонецьк, успіху не мав".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через спротив українців війська РФ не досягли бажаного прогресу на Донбасі та півдні України, - Пентагон

Автор: 

Генштаб ЗС (6750) Донбас (22357)


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05.05.2022 19:41 Відповісти
Нужно усиливать и идти в контратаку уничтожая все на своем пути и палить со всех вооружений!!!
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05.05.2022 20:08 Відповісти
Все що московити можуть взяти так це болта за щоку
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05.05.2022 21:32 Відповісти
 
 