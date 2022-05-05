Російські окупанти безуспішно намагались взяти під контроль Попасну та Рубіжне, - Генштаб про бої на Донецькому напрямку
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення на Донецькому напрямку
Як інформує Цензор.НЕТ. про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "На Донецькому напрямку противник намагався оволодіти Попасною, взяти під повний контроль місто Рубіжне та забезпечити сприятливі умови для продовження наступу у напрямках на міста Лиман та Сєверодонецьк, успіху не мав".
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Urs
показати весь коментар05.05.2022 19:41 Відповісти Мені подобається 13 Посилання
DmitrySviridon #501268
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Gen Pan
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