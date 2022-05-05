Путін вибачився перед урядом Ізраїлю за слова Лаврова про "єврейське коріння Гітлера"

Президент Росії Володимир Путін приніс офіційні вибачення ізраїльському прем'єру Нафталі Беннету за слова Лаврова про "про єврейське коріння Гітлера".

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє російське РБК із посиланням на пресслужбу Беннета.

У повідомленні зазначається: "Канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю розповіла свою версію розмови прем'єра Нафталі Беннета із Володимиром Путіним. Там повідомили, що президент Росії вибачився за слова глави МЗС Сергія Лаврова. Той раніше заявив про можливе єврейське коріння Гітлера.

"Прем'єр-міністр прийняв вибачення президента Путіна за слова Лаврова і подякував за роз'яснення ставлення президента до єврейського народу і пам'яті про Голокост".

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Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю італійській Mediaset припустив, що в Адольфа Гітлера "теж була єврейська кров". Це була відповідь на запитання, що президент України Володимир Зеленський, будучи євреєм, говорить про "неспроможність" "денацифікації" своєї країни.