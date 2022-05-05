УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10210 відвідувачів онлайн
Новини
34 215 125

Путін вибачився перед урядом Ізраїлю за слова Лаврова про "єврейське коріння Гітлера"

путин,путін

Президент Росії Володимир Путін приніс офіційні вибачення ізраїльському прем'єру Нафталі Беннету за слова Лаврова про "про єврейське коріння Гітлера".

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє російське РБК із посиланням на пресслужбу Беннета. 

У повідомленні зазначається: "Канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю розповіла свою версію розмови прем'єра Нафталі Беннета із Володимиром Путіним. Там повідомили, що президент Росії вибачився за слова глави МЗС Сергія Лаврова. Той раніше заявив про можливе єврейське коріння Гітлера.

"Прем'єр-міністр прийняв вибачення президента Путіна за слова Лаврова і подякував за роз'яснення ставлення президента до єврейського народу і пам'яті про Голокост".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров назвав євреїв "найбільшими антисемітами". Ізраїль звинуватив його в расизмі

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю італійській Mediaset припустив, що в Адольфа Гітлера "теж була єврейська кров". Це була відповідь на запитання, що президент України Володимир Зеленський, будучи євреєм, говорить про "неспроможність" "денацифікації" своєї країни.

Автор: 

антисемітизм (123) Ізраїль (1657) Лавров Сергій (1610) путін володимир (24089)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+56
Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
·
48 хв
Що в першу чергу роблять рашисти на окупованих територіях.Змінюють назви російською мовою,ставлять леніна,переслідують священників ПЦУ та вішають свої ганчірки.Тобто роблять все те, що не намажеш на хліб.Дивно?Насправді ні, тому що те, що не мажеться на хліб є базовими речами.
показати весь коментар
05.05.2022 19:50
+52
Путин *****!
показати весь коментар
05.05.2022 19:48
+26
Так вот, кто - подтиральщик.

То перед сербами за ляпы Захаровой извиняется, теперь за Лаврушкой гов...о зализывает...
показати весь коментар
05.05.2022 19:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Хм , а коняка і досі ж на посаді своїй , то він і далі буде головою мзс ? Ізраїль це схавав ?
показати весь коментар
05.05.2022 20:41 Відповісти
А шо воно,тобто х...ло вміє вибачатися?
показати весь коментар
05.05.2022 20:43 Відповісти
В росСМИ этого не признают, а еврейчики обманутся рады..
показати весь коментар
05.05.2022 20:45 Відповісти
В россми конечно не признают - нипапасанячи это. А вот DW, BBC и Jerusalem Post уже подтвердили.
показати весь коментар
05.05.2022 21:27 Відповісти
Пізно всрався, Путлер.
показати весь коментар
05.05.2022 20:45 Відповісти
Пусть пристрелит лошадь и сам заодно пристрелится.
показати весь коментар
05.05.2022 20:45 Відповісти
Ошибка от того, что не поменяли названия рашки на московию
показати весь коментар
05.05.2022 20:48 Відповісти
пошёл он на *** со своими извинениями ***ло поганое!
показати весь коментар
05.05.2022 20:52 Відповісти
Что ж ты фюрер сдал назад? (с)
показати весь коментар
05.05.2022 21:01 Відповісти
А вы говорите неадекватный. Очень адекватный социопат...
показати весь коментар
05.05.2022 21:23 Відповісти
Теперь понятно кто стоит за кремлем и путиным.
показати весь коментар
05.05.2022 21:26 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2022 21:31 Відповісти
пуйло подписка лошади. Во как у них все закручено...
показати весь коментар
05.05.2022 21:32 Відповісти
Есть книжка "Адольф Гитлер - основатель Израиля". Автор - Хеннеке Кардель. Издана в Женеве в 1976 году. С фотографиями. Книга как раз про корни Гитлера и его ближайшее окружение. Кстати, переиздана и в Москве, в 2004 году. За 3 года до ввода в России советского гимна и начала разворота к сталинизму. В интернете есть.
показати весь коментар
05.05.2022 21:34 Відповісти
Полтораста лет спустя нельзя, конечно, доказать с полной уверенностью высокую степень вероятности того, что дедом Гитлера по отцовской линии был еврей Франкенбергер. Но абсолютно точно, что Гитлер знал, что Франкенбергер платил за его отца Алоиза, и страх того, что этот Франкенбергер действительно его дед, не покидал Гитлера никогда и определял всю его жизнь, был стимулом всех его действий. (с)

Скріншот з тої книги:

показати весь коментар
05.05.2022 23:54 Відповісти
и что теперь евреи будут целоваться в десна с кацапами как ни в чем не бывало? и помощь нам отменят??
показати весь коментар
05.05.2022 21:43 Відповісти
Путин кацап только по паспорту.
показати весь коментар
05.05.2022 21:50 Відповісти
Дивно якось. ху`ло наче й "вибачився" але цього ніхто не чув. Тобто, жодна офіційна особа публічно нічого не сказала. Тільки якась "РБК" із посиланням на прес-службу Беннета. Наче, ху~ло, в телефонній розмові з Беннетом, наче щось сказав. От ви серйозно? Таки сказав? Більше схоже на те, що прем`єр Ізраїлю Беннет просто намагається "відмити брудну сраку ху"ла", і все. Цікаво, ху"ло хоч про це знає? Що він нібито про щось "вибачався" за свого коня Лаврова в телефоні перед Беннетом? Це навіть не "цирк". Це підлога. Плінтус. Щось нижче самого плінтусу. Краще б вони вже вони нічого ніхто не казав.
показати весь коментар
05.05.2022 21:54 Відповісти
Наверно, ему сообщили, что в Израиле хорошие психиатры и его могут вылечить, но это ему не поможет. Понятно, что Лавров без разрешения хозяина не дел бы таких заявлений. Это также ясно,как кадыровцы не стали бы убивать Немцова, без устного приказа ефрейтора
показати весь коментар
05.05.2022 22:01 Відповісти
От, **** та євпейська держава... А послати , чи ігнорувати його вибачення він не міг ? Те, що нищать українських євреїв ракетами , бомбами тут в українських містах, то Ізаїлю пох ...
показати весь коментар
05.05.2022 22:10 Відповісти
Раз офіційно сказали, що вибачився, але на очі не видно було, то певно ***** в своєму репертуарі, кинув євреям, щось типу : Наша капаська організація, ну типо не удобо вышло.. примите меры.
показати весь коментар
05.05.2022 22:31 Відповісти
Во-первых : поздно , поезд ушел для козломордых.
Во-вторых : разбрасываться словами много-многолетнему "светилу" международной политики лавроконю это непростительно (мягко говоря)
В третьих : среди простых граждан Израиля уже очернена "репутация" мордора.
В четвертых : в доказательство искупления вины было бы публичное наказание лаврова, что очень сомнительно
показати весь коментар
05.05.2022 23:01 Відповісти
От і все, тепер євреї знову в засос з фашистами. Для них головне щоб не згадували національність бабусі Гітлера, а дружні стосунки з фюрером фашистів це нормально. Ці фашисти укпраїнців вбивають, не євреїв. Забули євреї, як українці рятували їхніх дітей і не тільки дітей під час Другої світової
показати весь коментар
05.05.2022 23:59 Відповісти
ого, редчайший случай.
значит боится израильтян.
показати весь коментар
06.05.2022 08:33 Відповісти
сдрейфил коротышка
показати весь коментар
06.05.2022 09:10 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 