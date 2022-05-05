Через блокування портів окупантами деяким країнам загрожує голод та вимушена міграція, - ООН

Якщо українські південні порти негайно не буде розблоковано Росією для експорту, світ чекає глобальна продовольча криза.

Про це заявив директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Біслі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Трапиться глобальна криза продовольчої безпеки, ціни зростатимуть протягом 6-9 місяців й після цього можливі проблеми із доступністю їжі наступного року", - наголосив він.

За його словами, особливо значний вплив відчуватиметься у найбідніших країнах.

"Вплив на продовольчу безпеку, особливо у найбідніших країнах, буде величезним. Багаті країни зіткнуться зі зростанням цін, буде складно, але у бідних може йти мова про голод, дестабілізацію та масову вимушену міграцію. Тож ми мусимо забезпечити роботу цих портів", - наголосив дипломат, який щойно повернувся із поїздки до Одеси.

Біслі додав, що ситуація у світі зараз більш напружена, ніж під час "арабської весни" 10 років тому, яка призвела до зміни правлячих режимів у кількох країнах. "По всьому світу вже відбуваються протести через інфляцію та ціни на продовольство, й ситуація лише суттєво погіршуватиметься", - наголосив директор Всесвітньої продовольчої програми.

Він наголосив, що "весь світ заплатить, якщо українські порти не відновлять роботи, це не лише українська проблема".

Читайте: Україна має достатньо резервів для забезпечення продовольством усіх громадян, - Мінагрополітики