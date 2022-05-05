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Новини Війна
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Через блокування портів окупантами деяким країнам загрожує голод та вимушена міграція, - ООН

одесса,порт

Якщо українські південні порти негайно не буде розблоковано Росією для експорту, світ чекає глобальна продовольча криза.

Про це заявив директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Біслі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Трапиться глобальна криза продовольчої безпеки, ціни зростатимуть протягом 6-9 місяців й після цього можливі проблеми із доступністю їжі наступного року", - наголосив він.

За його словами, особливо значний вплив відчуватиметься у найбідніших країнах.

"Вплив на продовольчу безпеку, особливо у найбідніших країнах, буде величезним. Багаті країни зіткнуться зі зростанням цін, буде складно, але у бідних може йти мова про голод, дестабілізацію та масову вимушену міграцію. Тож ми мусимо забезпечити роботу цих портів", - наголосив дипломат, який щойно повернувся із поїздки до Одеси.

Біслі додав, що ситуація у світі зараз більш напружена, ніж під час "арабської весни" 10 років тому, яка призвела до зміни правлячих режимів у кількох країнах. "По всьому світу вже відбуваються протести через інфляцію та ціни на продовольство, й ситуація лише суттєво погіршуватиметься", - наголосив директор Всесвітньої продовольчої програми.

Він наголосив, що "весь світ заплатить, якщо українські порти не відновлять роботи, це не лише українська проблема".

Читайте: Україна має достатньо резервів для забезпечення продовольством усіх громадян, - Мінагрополітики

Автор: 

голод (118) ООН (3372) порт (2057)


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Топ коментарі
+6
Передайте, что мы очень озабочены.
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05.05.2022 20:15
+4
І все рівно всі бояться *****, от до якої межі повинно дійти все , щоб оон сказали прямий ультиматум ***** ? Накшталт - "або ти забираєш ******** або ми їх накуй топимо всі через 3 дні"
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05.05.2022 20:19
+4
Те кто нам помогает, голодать не будут.А на Африку нас...ть. Раша пусть кормит.
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05.05.2022 20:21
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Ну как бы урожай всё равно будет в два раза меньше, так что встречайте осенью кучу проблем. Заполыхает по всему шарику.
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05.05.2022 20:08 Відповісти
да вы там не спешите, ннада ниииимного подождать
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05.05.2022 20:11 Відповісти
Передайте, что мы очень озабочены.
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05.05.2022 20:15 Відповісти
Крайнє стурбовані
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05.05.2022 20:32 Відповісти
Саме цього ***** і добивалося. Питання в іншому, як ви до цього допустили?
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05.05.2022 20:16 Відповісти
І все рівно всі бояться *****, от до якої межі повинно дійти все , щоб оон сказали прямий ультиматум ***** ? Накшталт - "або ти забираєш ******** або ми їх накуй топимо всі через 3 дні"
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05.05.2022 20:19 Відповісти
Те кто нам помогает, голодать не будут.А на Африку нас...ть. Раша пусть кормит.
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05.05.2022 20:21 Відповісти
Мільйони біженців і Європу призведуть до того що сьогоднішні уряди будуть на наступних виборах знесені. А значить велика вірогідність розпаду антиросійської коаліції в підтримку України.
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05.05.2022 20:28 Відповісти
Не будет миллионов беженцев. Европа уже научилась справляться с этим. А вот на местах будут взрывы, гражданские войны и бардак. Я вот прогнозируют потерю Китаем влияния. Но это мой прогноз.
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05.05.2022 20:31 Відповісти
Європа просто створила табори біженців в Туреччині і інших місцях і платить туди гроші. Але голод цю схему зруйнує. НАТО хоче, щоб Україна зруйнувала військову могутність РФ, знесилила її. Жалюгідні боягузи. Крім Британії, прибалтів і Польщі
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05.05.2022 20:42 Відповісти
Ну Турция тоже начнет иметь траблы, кстати. Короче, всё что было хрупким и держалось на соплях начнет шататься, как это всегда было в кризисах. Европе ничего не грозит.
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05.05.2022 20:48 Відповісти
Я очень, ну просто невыносимо, как очень озабочен и выражаю по этому поводу просто крайне озабоченную озабоченность.
ПыСы. А они, в этих странах, на своей земле, работать не пробовали?
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05.05.2022 20:23 Відповісти
У них перенаселенность давно. Если бы у нас население было не условно тридцать миллионов, а двести, то тоже были бы сейчас проблемы. Но нас относительно мало как для такой территории.
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05.05.2022 20:26 Відповісти
Это где интересно такая перенаселенность? В латинской америке или центральной африке, где тропики, весь год среднее +25 и можно по три урожая в год собирать? Да всю планету можно едой завалить. Просто у кого-то руки из ж....ы.
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05.05.2022 21:30 Відповісти
Я поздоровляю НАТО, паперову організацію, таку як ООН, які на своє нікчемне існування витрачають сотні мільярдів, але нездатні забезпечити бодай якусь безпеку в світі. Також я поздоровляю Європу, де сьогоднішні уряди будуть знесені на майбутніх виборах через непосильне міграційне навантаження. Добоялися .... мать
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05.05.2022 20:25 Відповісти
НАТО свою задачу исполняет. Вот ООН нет. Ну ничего удивительного, когда у них в советах по правам человека заседают арабы, а единственное что их волнует это "геноцид" палестинцев.
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05.05.2022 20:27 Відповісти
Ти газети читаєш, чи ти не чітатєль а пісатєль? Прочитай що сказала Ліз Трасс на обіді у лорда-мера на днях. Зроби поправку на політкоректність і переведи її слова на людську мову. Для чого організація на очах якої вбивають тисячі людей, гвалтують дітей, ******** лікарні а НАТО сидить обіср не і труситься щоб не було війни, хоча мігранти, фінансування проросійських партій, корупція політичного класу це в підсумку приведе НАТО до поразки з глобальними наслідками?
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05.05.2022 20:36 Відповісти
Цель НАТО в том чтобы не нападали на членов НАТО. Задача выполняется на сто процентов.
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05.05.2022 20:49 Відповісти
Це твоя думка, а до Британії вже дійшло, що така думка помилкова, бо цю дитячу схему безпеки легко зруйнувати, про що і сказала Ліз Трасс. Це навіть мені зрозуміло, в ********* світі неможливо створити острів безпеки, коли тебе оточують диктаторські країни, яким правила до одного місця
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05.05.2022 21:27 Відповісти
Якось насра**. Хто голодувати буде, Африка і інші попуаси які підтримують путіна і війну в Україні. Нічого страшного поголодають, а там і розуму наберуться.
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05.05.2022 20:25 Відповісти
Передайте им нашу ГЛУБОКУЮ озабоченность).
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05.05.2022 20:28 Відповісти
Це кара европі за те що були сліпі німі і загравали с орками !За ті сотні тисяч життів починаючи с Чечні.
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05.05.2022 20:47 Відповісти
Так вы же в этом и виноваты , 23-ри года не можете этого ******** ***** остановить . Зато нет третьей мировой . Я помню как ...банутая Гретта приплыла , и все ООН было на ушах , а тут война и голод , фигня какая то . Реакция не совсем адекватная на события
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05.05.2022 20:52 Відповісти
, вот это, самое правильное решение , добавить нечего
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05.05.2022 21:03 Відповісти
Ну так пусть эти ребята из Африки и других бедных стран планеты едут воевать или партизанить и так далее, в чём проблема причём их наша украинская армия не собирается ни в коем случае использовать в качестве пушечного мяса,в отличие от врага , вперёд Африка и другие ,вместе легче будет
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05.05.2022 21:08 Відповісти
Передайте им там в ихнем ООНе что у нас уже озабоченности заканчиваются.
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05.05.2022 21:25 Відповісти
Біслі провокатор. Може комусь і вигідно, аби те, що він каже було правдою - зробити на цьому свої політичний та економічний гешефти. Але, врожай в Україні, якщо й буде менший, то не надто сильно. І таких наслідків, про які він каже, явно не спричинить. Хоча й може спровокувати певне підвищення ціни на ринках. Але ціни вже ростуть в наслідок інфляції. Бо комусь захотілося "зупинити" економіку на два роки. Погратися в локдауни (у створення криз).
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05.05.2022 23:18 Відповісти
А що ковід вже забувся?Хтось дуже хотів мільони-мільярдів.Ось ви оони,пасе .червоні крести підпорядкованіні рокшильдам і заклали підгрунтя цій продовольчий кризі.Хотіли списати все на війну.але тут десь не по сценарію взялась Україна з небаченим патріотизмом.Так війна загострила ці проблеми.але вами були послаблені економіки країн.
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05.05.2022 23:25 Відповісти
 
 