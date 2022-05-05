Путін таємними указами нагороджує ліквідованих в Україні військових, яких рекордно багато

Від початку війни частка секретних указів президента РФ Володимира Путіна стала рекордною за останні 20 років. Такими указами, зокрема, нагороджують знищених в Україні російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Медиазона.

За Конституцією, президент Росії має дуже широкі повноваження, зокрема видавати укази. На відміну від законів, вони можуть бути таємними і набувають чинності негайно. Ці документи стосуються двох тем, особливо актуальних під час війни: кадрових перестановок у силових структурах і нагороджень.

"Медіазона" вивчила, як упродовж 20 років змінювалася частка секретних указів, і виявила, що в період "спеціальної військової операції" вона стала рекордною.

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Видання зазначає, що, судячи з порядкових номерів указів Путіна на сайті, де публікуються правові акти, у березні 2022 року було засекречено 54% ​​усіх документів такого типу, підписаних президентом РФ. У квітні таких документів було 49%.

За допомогою секретних указів у Росії, серед іншого, нагороджують військовослужбовців, зокрема посмертно. Медиазона виявила згадку про такий указ у пості про загибель військового з Оренбурзької області. Адміністрація району, де жив загиблий, повідомила, що його посмертно нагороджено "орденом мужності" указом президента РФ від 3 березня №85СС.

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"Це рекордні показники з грудня 2002 року, коли частка секретних указів Путіна становила 59%. На той час у Росії йшла друга чеченська війна", - зазначається в повідомленні.

Загиблих на війні з Україною російських солдатів зазвичай нагороджують "орденами мужності" посмертно. З більш ніж 1700 вивчених публікацій про загибель, цей орден згадано майже у 600 випадках.