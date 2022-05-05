Путін таємними указами нагороджує ліквідованих в Україні військових, яких рекордно багато
Від початку війни частка секретних указів президента РФ Володимира Путіна стала рекордною за останні 20 років. Такими указами, зокрема, нагороджують знищених в Україні російських окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Медиазона.
За Конституцією, президент Росії має дуже широкі повноваження, зокрема видавати укази. На відміну від законів, вони можуть бути таємними і набувають чинності негайно. Ці документи стосуються двох тем, особливо актуальних під час війни: кадрових перестановок у силових структурах і нагороджень.
"Медіазона" вивчила, як упродовж 20 років змінювалася частка секретних указів, і виявила, що в період "спеціальної військової операції" вона стала рекордною.
Видання зазначає, що, судячи з порядкових номерів указів Путіна на сайті, де публікуються правові акти, у березні 2022 року було засекречено 54% усіх документів такого типу, підписаних президентом РФ. У квітні таких документів було 49%.
За допомогою секретних указів у Росії, серед іншого, нагороджують військовослужбовців, зокрема посмертно. Медиазона виявила згадку про такий указ у пості про загибель військового з Оренбурзької області. Адміністрація району, де жив загиблий, повідомила, що його посмертно нагороджено "орденом мужності" указом президента РФ від 3 березня №85СС.
"Це рекордні показники з грудня 2002 року, коли частка секретних указів Путіна становила 59%. На той час у Росії йшла друга чеченська війна", - зазначається в повідомленні.
Загиблих на війні з Україною російських солдатів зазвичай нагороджують "орденами мужності" посмертно. З більш ніж 1700 вивчених публікацій про загибель, цей орден згадано майже у 600 випадках.
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До службы в армии Сергей «чудесным образом» получил высшее образование в Горьковском (Нижнегородском) институте инженеров водного транспорта, где его отец Израитель Владилен Яковлевич заведовал кафедрами научного коммунизма (1980-1990) и политологии (1990-1992). В 1980-е годы Израитель-старший возглавлял идеологическую комиссию Горьковского областного комитета КПСС. После перестройки руководил компаниями «Прагма» и «Дело», специализировавшимися в сфере пиара.
После армии и до апреля 1997 года Сергей пробовал себя в бизнесе в Нижнем Новгороде, никогда не был на госслужбе, однако «по взмаху волшебной палочки» в апреле 1997 года его пригласили в Москву… в правительство, и уже в 1998 году этот молодой человек… стал премьер-министром РФ. В этом же году в июле он представил в ФСБ нового директора Службы - Путина Владимира Владимировича.
Какие силы в 1997-1998 году продвинули Израителя-Кириенко и Путина во власть, кто собрал в Кремле и Белом доме лиц, которые помогли олигархам провести приХватизацию и раздать огромные ресурсы - нефть, газ, электросети, золото и металлургию в руки узкого круга лиц, нам всем ещё предстоит узнать. Но то, что хищение госимущества России на более чем 600 миллиардов долларов США и передача власти страны с ядерным оружием в руки не имеющих никакого успешного опыта госслужбы или бизнеса происходили в ходе Grand-коррупционных схем - очевидно любому.
Архивы, переданные в Gulagu.net, содержат немало интересного. В том числе и о нынешнем первом заместителе руководителя АП, который готовится к новому назначению. Продолжение следует.
(Публикация о Сергее - по мотивам его поездки в Донбасс, где он представил рейдерский план по переделу границ и аннексии территорий Украины Российской Федерацией). https://t.me/NetGulagu/2615 https://t.me/NetGulagu/2615
https://t.me/opersvodki/4296
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