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Новини
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Путін таємними указами нагороджує ліквідованих в Україні військових, яких рекордно багато

путін

Від початку війни частка секретних указів президента РФ Володимира Путіна стала рекордною за останні 20 років. Такими указами, зокрема, нагороджують знищених в Україні російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Медиазона.

За Конституцією, президент Росії має дуже широкі повноваження, зокрема видавати укази. На відміну від законів, вони можуть бути таємними і набувають чинності негайно. Ці документи стосуються двох тем, особливо актуальних під час війни: кадрових перестановок у силових структурах і нагороджень.

"Медіазона" вивчила, як упродовж 20 років змінювалася частка секретних указів, і виявила, що в період "спеціальної військової операції" вона стала рекордною.

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Видання зазначає, що, судячи з порядкових номерів указів Путіна на сайті, де публікуються правові акти, у березні 2022 року було засекречено 54% ​​усіх документів такого типу, підписаних президентом РФ. У квітні таких документів було 49%.

За допомогою секретних указів у Росії, серед іншого, нагороджують військовослужбовців, зокрема посмертно. Медиазона виявила згадку про такий указ у пості про загибель військового з Оренбурзької області. Адміністрація району, де жив загиблий, повідомила, що його посмертно нагороджено "орденом мужності" указом президента РФ від 3 березня №85СС.

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"Це рекордні показники з грудня 2002 року, коли частка секретних указів Путіна становила 59%. На той час у Росії йшла друга чеченська війна", - зазначається в повідомленні.

Загиблих на війні з Україною російських солдатів зазвичай нагороджують "орденами мужності" посмертно. З більш ніж 1700 вивчених публікацій про загибель, цей орден згадано майже у 600 випадках.

Автор: 

нагорода (1277) путін володимир (24099)


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Топ коментарі
+6
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05.05.2022 20:58 Відповісти
+5
Гарний кацап- мертвий кацап. Майже цитата...
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05.05.2022 21:02 Відповісти
+3
Іноземні найманці-нацисти знущаються з мирних руських сольдат
https://t.me/opersvodki/4296
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05.05.2022 21:00 Відповісти
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На тому світі, не дуже принципово, чи є нагорода, чи нема.
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05.05.2022 20:56 Відповісти
Знакомьтесь, урожденный Сергей Владиленович Израитель (фото в первом комменте), позже замена на фамилию мамы - Кириенко. На этом фото Сергей Кириенко - оператор тропосферной станции связи командного пункта зенитно-ракетного полка С-300 в/ч 48413, г.Николаев, 1985 год. До прибытия в г.Николаев Сергей Кириенко закончил учебку в г.Павлоград Днепропетровской области, службу в армии закончил в 1986 году.

До службы в армии Сергей «чудесным образом» получил высшее образование в Горьковском (Нижнегородском) институте инженеров водного транспорта, где его отец Израитель Владилен Яковлевич заведовал кафедрами научного коммунизма (1980-1990) и политологии (1990-1992). В 1980-е годы Израитель-старший возглавлял идеологическую комиссию Горьковского областного комитета КПСС. После перестройки руководил компаниями «Прагма» и «Дело», специализировавшимися в сфере пиара.

После армии и до апреля 1997 года Сергей пробовал себя в бизнесе в Нижнем Новгороде, никогда не был на госслужбе, однако «по взмаху волшебной палочки» в апреле 1997 года его пригласили в Москву… в правительство, и уже в 1998 году этот молодой человек… стал премьер-министром РФ. В этом же году в июле он представил в ФСБ нового директора Службы - Путина Владимира Владимировича.

Какие силы в 1997-1998 году продвинули Израителя-Кириенко и Путина во власть, кто собрал в Кремле и Белом доме лиц, которые помогли олигархам провести приХватизацию и раздать огромные ресурсы - нефть, газ, электросети, золото и металлургию в руки узкого круга лиц, нам всем ещё предстоит узнать. Но то, что хищение госимущества России на более чем 600 миллиардов долларов США и передача власти страны с ядерным оружием в руки не имеющих никакого успешного опыта госслужбы или бизнеса происходили в ходе Grand-коррупционных схем - очевидно любому.

Архивы, переданные в Gulagu.net, содержат немало интересного. В том числе и о нынешнем первом заместителе руководителя АП, который готовится к новому назначению. Продолжение следует.

(Публикация о Сергее - по мотивам его поездки в Донбасс, где он представил рейдерский план по переделу границ и аннексии территорий Украины Российской Федерацией). https://t.me/NetGulagu/2615 https://t.me/NetGulagu/2615

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05.05.2022 20:57 Відповісти
Хм, Кириенко-Израитель,- вот где талант зарыт.
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05.05.2022 21:11 Відповісти
Немцов,Абрамович,Кіріенко -служиві Нижегородского обкома ВЛКСМ. Грошенят заробили на переробці краденої нафти (брали в займи ешелонами). Танька Дяченко вибрала Чубайса і Боря пішов,бо злословив на счет Таньки. А ці двох залишились і стали друзяками Путена.
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05.05.2022 22:03 Відповісти
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05.05.2022 20:58 Відповісти
Іноземні найманці-нацисти знущаються з мирних руських сольдат
https://t.me/opersvodki/4296
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05.05.2022 21:00 Відповісти
Гарний кацап- мертвий кацап. Майже цитата...
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05.05.2022 21:02 Відповісти
Це більше, ніж цитата, це переконання . На Західній Україні , в радянські часи, кожна дитина засвоювала з молоком матері, що добрий москаль, це мертвий москаль ! І це не дивлячись на те, що дітей приймали у жовтенятка, з часом в піонери, вдолблювали атеїзм, ганяли на Великдень, не даючи святити Паски, переконання лишалось назавжди !
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05.05.2022 22:19 Відповісти
А также провезет тельца награжденных в одном рефрижераторном вагоне 9 мая по красной площади, после чего глубоко благодарные родственники наконец-то смогут получить так им не нужные хлопоты по закапыванию этих смердящих родственников в надежде получить компенсацию в деревянных фублях в ближайшие 5 лет.
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05.05.2022 21:06 Відповісти
Під час "Другої світової" спеціально для тих солдат та офіцерів які брали участь у зимовій кампанії під ЧМОсквою та відступили, була запроваджена особлива нагорода - "Мороженноє м'ясо"...
""
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05.05.2022 21:51 Відповісти
Служи дурачок, получиш значок )))
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05.05.2022 22:07 Відповісти
Плешивый путинХуйло время тебя мразину не вылечит!только убивает и скоро оно придёт!!!а в памяти ты останется ******!!!!Всёравно выяснется куда спать все будут на твоё погребение!!!
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05.05.2022 23:07 Відповісти
СРАТЬ!!!А НЕ СПАТЬ!!!
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05.05.2022 23:09 Відповісти
 
 