Пошкодження від російських "градів" мають залишитися на Меморіалі слави у Харкові як символ боротьби із сучасним нацизмом, - Терехов

Міський голова Харкова Ігор Терехов просить городян утриматися від традиційного відвідування Меморіалу слави та покладання квітів на 9 травня.

"Територію Меморіалу перевірили піротехніки на предмет снарядів, що не розірвалися. Але я прошу вас не ходити на Меморіал. Наш ворог підступний і цинічний і від нього можна очікувати особливої жорстокості та лютих обстрілів саме в цей святий для всіх нас день", - заявив Терехов у відеозверненні опублікованому у його телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Давайте згадаємо своїх родичів, що боролися з фашизмом, удома, не збираючись на вулицях. А квіти їм ми принесемо вже в день нашої Перемоги. У день, коли над Харковом знову буде мирне небо, ми всі разом зберемося біля постаменту Батьківщини-матері та згадаємо всіх. Згадаймо загиблих у тій далекій війні, згадаємо тих, хто віддав своє життя в цю війну, за нашу з вами незалежність, за нашу з вами Україну", - додав міський голова.

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Він повідомив, що комунальні служби підготували Меморіал до 9 травня, але не усували пошкодження, завдані в результаті ворожих обстрілів.

"Ми упорядкували могили невідомих солдатів і пам'ятники. Ми підготували наш Меморіал до Дня Перемоги і висадили там квіти. Але ті рани, які своїм обстрілом завдали йому російські горе-вояки, ми не чіпали і не ремонтували. Я вважаю, що пошкодження від російських градів мають залишитися там як символ нашої боротьби із сучасним нацизмом", - сказав Терехов.

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