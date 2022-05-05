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Новини День Перемоги
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Пошкодження від російських "градів" мають залишитися на Меморіалі слави у Харкові як символ боротьби із сучасним нацизмом, - Терехов

ігор,терехов

Міський голова Харкова Ігор Терехов просить городян утриматися від традиційного відвідування Меморіалу слави та покладання квітів на 9 травня.

"Територію Меморіалу перевірили піротехніки на предмет снарядів, що не розірвалися. Але я прошу вас не ходити на Меморіал. Наш ворог підступний і цинічний і від нього можна очікувати особливої жорстокості та лютих обстрілів саме в цей святий для всіх нас день", - заявив Терехов у відеозверненні опублікованому у його телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Давайте згадаємо своїх родичів, що боролися з фашизмом, удома, не збираючись на вулицях. А квіти їм ми принесемо вже в день нашої Перемоги. У день, коли над Харковом знову буде мирне небо, ми всі разом зберемося біля постаменту Батьківщини-матері та згадаємо всіх. Згадаймо загиблих у тій далекій війні, згадаємо тих, хто віддав своє життя в цю війну, за нашу з вами незалежність, за нашу з вами Україну", - додав міський голова.

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Він повідомив, що комунальні служби підготували Меморіал до 9 травня, але не усували пошкодження, завдані в результаті ворожих обстрілів.

"Ми упорядкували могили невідомих солдатів і пам'ятники. Ми підготували наш Меморіал до Дня Перемоги і висадили там квіти. Але ті рани, які своїм обстрілом завдали йому російські горе-вояки, ми не чіпали і не ремонтували. Я вважаю, що пошкодження від російських градів мають залишитися там як символ нашої боротьби із сучасним нацизмом", - сказав Терехов.

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Автор: 

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Я не з Харкова, але добрий мер, як на мене. Й голова шурупає і людина, видно, що добра...
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05.05.2022 21:03 Відповісти
Я теж не з Харкова, але дивлячись в недалеке минуле ..... поки по голові реально не отримав - не в той бік вона шурупала.
Хай харків'яни пробачають..
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05.05.2022 21:13 Відповісти
Так ви ще на Вілкула подивітся!!..
А великий захисник Дніпра -- бабаБєня куди сховався? то ж вже не "порошенківська" Україна, а "зєліна", що не хоче її відстояти?..
А "клятий" усіма нашими ватними бабкодідуганами Ахмєтов (у антисемітів він єеврей), то, зараз що, без "олігархів"? хто вам робочі місця, з/п побільше як у сусіда? (то вже мене не в тему понесло)...
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05.05.2022 21:32 Відповісти
В кожного свій час, друже. Святих нема проміж нас.
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05.05.2022 22:45 Відповісти
Дивлюся зараз на тих всіх тєрєхавих, вілкулів, труханових. Такі націоналюги, що Бандера б сховався разом з Шухевичом. Страшно подумати, що б з Гєпою сталося.
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05.05.2022 21:20 Відповісти
Він би мабуть пересів би до нового інвалідного візка в стилі "шилки"
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05.05.2022 21:46 Відповісти
Фото пошкодженого меморіалу відправити кожному родичу за парєбрікам на 9 Травня і хай падлюки шашликом вдавляться і дєдом на полкє одне одного повбивають!
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05.05.2022 21:23 Відповісти
 
 