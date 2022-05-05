На Східному напрямку відбито 2 атаки окупантів, знищено 32 окупанти, 3 танки, 4 одиниці бронетехніки, 2 безпілотники, - ОТУ "Схід"
Оперативно-тактичне угруповання "Схід" оприлюднило результати боротьби з російськими окупантами 5 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОТУ "Схід" у фейсбуці.
У повідомленні зазначається: "Українські воїни підпорядкованих частин та підрозділів оперативно-тактичного угруповання "Схід" щоденно дають гідну відсіч російським фашистам. Зокрема, 5 травня, наші захисники відбили 2 атаки окупантів. Втрати ворога складають: особового складу – 32; танки – 3; БМП – 2; БТР – 1; ББМ – 1; АТТ – 1; БПЛА – 2".
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З низки практичних причин, ця битва зараз зайшла у тупик - за двома незначними винятками. Від 1 травня, ЗСУ розпочали іще одну контратаку на північ та північний схід від Харкова. З того, про що вже зараз можна казати, вони звільнили Молодову та Руську Лозову, також триває звільнення Старого Салтова (саме під Старий Салтов відправлено частину, де воює мій племінник, поруч з батальоном "Кракен")
Тобто, найближчими днями ми можемо очікувати на звільнення всієї нашої землі на захід від Дінця. Однак, свинособаки продовжували обстріли Харкова з БМ-27 "Ураган" та БМ-30 "Смерч" за кожної нагоди - аж до сьогоднішнього ранку, коли вони перестали цілити у місто і навелися на українські підрозділи, що просуваються вперед.
В районі Ізюму кацапособаки розгортають системи ППО, але виглядає так, наче вони відводять деякі свої БТГр та перекидають їх у район Сєвєродонецька, де наразі вже ідентифіковано близько 19 БТГр.
Далі на схід… ну, наскільки можна судити з відкритих джерел , українці відступили з північного берега Сіверського Дінця: невідомо, яка ситуація зараз у Лимані… Ямпіль - скоріше всього "значною мірою" - контролюється орками. ЗСУ відійшли звідти до Озерного, також точаться запеклі бої за Олександрівку, розташовану південніше: обидві сторони зазнали сильних втрат, і , здається, ЗСУ частково і тимчасово втратили тут контроль.
Але це було чи не єдине серйозне просування росіян за останні кілька днів: загалом, гадаю, це може стати останнім серйозним наступом кацапестолів у цій війні.
Надходять повідомлення про безперервні обстріли майже на всій лінії від Рубіжного до Сєвєродонецька і вздовж "лінії розмежування". Авдіївка та Мар'їнка зазнали серйозних ударів у останні два дні, однак лінія фронту лишилася без змін...