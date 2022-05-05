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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На Східному напрямку відбито 2 атаки окупантів, знищено 32 окупанти, 3 танки, 4 одиниці бронетехніки, 2 безпілотники, - ОТУ "Схід"

схід,оту

Оперативно-тактичне угруповання "Схід" оприлюднило результати боротьби з російськими окупантами 5 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОТУ "Схід" у фейсбуці. 

У повідомленні зазначається: "Українські воїни підпорядкованих частин та підрозділів оперативно-тактичного угруповання "Схід" щоденно дають гідну відсіч російським фашистам. Зокрема, 5 травня, наші захисники відбили 2 атаки окупантів. Втрати ворога складають: особового складу – 32; танки – 3; БМП – 2; БТР – 1; ББМ – 1; АТТ – 1; БПЛА – 2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку відбито 2 атаки російських окупантів, знищено 36 рашистів, 2 БМП, 2 БТР, - ОТУ "Схід"

Автор: 

армія рф (17784) ЗСУ (7655)


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Горіть у пеклі, московити грязножопі!
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05.05.2022 21:10 Відповісти
БИТВА ЗА ДОНБАС

З низки практичних причин, ця битва зараз зайшла у тупик - за двома незначними винятками. Від 1 травня, ЗСУ розпочали іще одну контратаку на північ та північний схід від Харкова. З того, про що вже зараз можна казати, вони звільнили Молодову та Руську Лозову, також триває звільнення Старого Салтова (саме під Старий Салтов відправлено частину, де воює мій племінник, поруч з батальоном "Кракен")

Тобто, найближчими днями ми можемо очікувати на звільнення всієї нашої землі на захід від Дінця. Однак, свинособаки продовжували обстріли Харкова з БМ-27 "Ураган" та БМ-30 "Смерч" за кожної нагоди - аж до сьогоднішнього ранку, коли вони перестали цілити у місто і навелися на українські підрозділи, що просуваються вперед.

В районі Ізюму кацапособаки розгортають системи ППО, але виглядає так, наче вони відводять деякі свої БТГр та перекидають їх у район Сєвєродонецька, де наразі вже ідентифіковано близько 19 БТГр.

Далі на схід… ну, наскільки можна судити з відкритих джерел , українці відступили з північного берега Сіверського Дінця: невідомо, яка ситуація зараз у Лимані… Ямпіль - скоріше всього "значною мірою" - контролюється орками. ЗСУ відійшли звідти до Озерного, також точаться запеклі бої за Олександрівку, розташовану південніше: обидві сторони зазнали сильних втрат, і , здається, ЗСУ частково і тимчасово втратили тут контроль.

Але це було чи не єдине серйозне просування росіян за останні кілька днів: загалом, гадаю, це може стати останнім серйозним наступом кацапестолів у цій війні.

Надходять повідомлення про безперервні обстріли майже на всій лінії від Рубіжного до Сєвєродонецька і вздовж "лінії розмежування". Авдіївка та Мар'їнка зазнали серйозних ударів у останні два дні, однак лінія фронту лишилася без змін...
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05.05.2022 21:18 Відповісти
Ваши слова да богу в уши.
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05.05.2022 21:24 Відповісти
все буде добре
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05.05.2022 21:35 Відповісти
це мій племінник, 72-а

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05.05.2022 21:40 Відповісти
А Троицкое когда оставили ?
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05.05.2022 22:03 Відповісти
 
 