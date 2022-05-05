На благодійному аукціоні для ЗСУ картину Примаченко продали за пів мільйона доларів

Картину Марії Примаченко на благодійному аукціоні продали за $500 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють організатори у фейсбуці.

"Зібрали 500 000$ на аукціоні з продажу картини Марини Примаченко для ЗСУ", - сказано у повідомлені.

Вже перед початком благодійного акціону зазначалось, що торги вже стали сенсацією, бо вартість картини почала зростати із заявлених 5 тис. доларів США до десятків тисяч.

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