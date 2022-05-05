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На благодійному аукціоні для ЗСУ картину Примаченко продали за пів мільйона доларів

мария,примаченко

Картину Марії Примаченко на благодійному аукціоні продали за $500 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють організатори у фейсбуці.

"Зібрали 500 000$ на аукціоні з продажу картини Марини Примаченко для ЗСУ", - сказано у повідомлені.

Вже перед початком благодійного акціону зазначалось, що торги вже стали сенсацією, бо вартість картини почала зростати із заявлених 5 тис. доларів США до десятків тисяч.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під обстрілом: як рятували картини Примаченко від пожежі в Іванкові. ВIДЕО

Автор: 

аукціон (1430) картина (111)


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Топ коментарі
+9
А я вважаю, що злити калу мойському 300 млн. грн на закупівлі газу - це мародерство. І не вигадане, як про Пороха, а реальне мародество
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05.05.2022 22:04 Відповісти
+7
лучше продайте золотой унитаз мертветчука и купите дроны
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05.05.2022 22:00 Відповісти
+5
Якщо продали за кордон саме цю вказану на фотці картину, то горіти Притулі в пеклі...
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05.05.2022 21:55 Відповісти
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"Квіти виросли коло четвертого блока"
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05.05.2022 21:54 Відповісти
Якщо продали за кордон саме цю вказану на фотці картину, то горіти Притулі в пеклі...
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05.05.2022 21:55 Відповісти
Сейчас угроза существованию нашему государству, какая разница куда ее вывезли, пол миллиона долларов сейчас помогут куда больше.
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05.05.2022 22:00 Відповісти
А я вважаю, що злити калу мойському 300 млн. грн на закупівлі газу - це мародерство. І не вигадане, як про Пороха, а реальне мародество
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05.05.2022 22:04 Відповісти
Продешевили раза в три, подарували під шумок.
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05.05.2022 22:22 Відповісти
Ні, продали іншу роботу

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06.05.2022 08:11 Відповісти
О, це ж та корова, що літала на заставці "На добраніч, діти", я її малюком лякався дуже і вибігав з кімнати, коли бачив по тв цю колискову, дуже добре пам'ятаю це ))
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05.05.2022 21:56 Відповісти
і я цю заставку пам'ятаю, але бачив її тільки в чб) І дідуся Панаса) Доречі, до війни якось декілька раз на радіо в Києві в фм чув якогось чувака, трохи картавить, але він казки також кльово розказував, я хоч вже далеко не хлопчик, але заслуховувався)
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05.05.2022 22:02 Відповісти
струїли все. пора на карантин
і вам, поля, й тобі, соснова кроно.
а може, й зараз твориться бурштин.
але про це ще людству невідомо.

Ліна (с)
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05.05.2022 21:57 Відповісти
лучше продайте золотой унитаз мертветчука и купите дроны
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05.05.2022 22:00 Відповісти
немного не в тему.....
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05.05.2022 22:05 Відповісти
Кацапи спалили музей з роботами Марії Примаченко. Скільки їх лишилось?
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05.05.2022 22:17 Відповісти
усі, вони не згоріли. цікавтесь повністю інформацією, а не її недогризками.
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05.05.2022 22:25 Відповісти
Продати саме цю роботу за кордон міг тільки ворог України, манкурт або кінчений жидобільшовик для якого "гроші не пахнуть". На благодійність після витрат організаторам піде не більше 20% виторгу. Решту розтягнуть організатори по кишеням. А Україна назавжди втратила національний скарб, який, до речі, коштує значно більше, зростає в вартості в середньому на 19,6% в рік... З одного боку національні скарби України грабують кацапи а з другого притули які за все своє життя не створили нічого вартого більше ніж гонорар блазня за один виступ... Суки... Які суки... Після жодного з них на землі і сліду не лишиться. Таких манкуртів як притула і вся його шкурна комісія валом, а от Марія Приймаченко неповторна і унікальна. Все розтягують... Таки дійсно клоуни до культури не мають ніякого відношення - пожрать, посрать, спєкульнуть і запхати "соточку" в труси...
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05.05.2022 23:12 Відповісти
Ви не знаєте, яку саме роботу продали, чиєю вона була, на що підуть кошти, скільки відсотків, і як за їх використання будуть звітувати. Нічого не знаєте, не потрудилися з'ясувати, зате не забарилися вихлюпнути на люди свою лють і фантазії, нею породжені. То може це з Вами щось негаразд, а не з благодійниками й волонтерами?
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06.05.2022 01:50 Відповісти
"Квіти виросли коло четвертого блока"
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06.05.2022 06:30 Відповісти
я тельець, я купив би... але німає золотого запасу (
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06.05.2022 18:18 Відповісти
 
 