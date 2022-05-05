На благодійному аукціоні для ЗСУ картину Примаченко продали за пів мільйона доларів
Картину Марії Примаченко на благодійному аукціоні продали за $500 тис.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють організатори у фейсбуці.
"Зібрали 500 000$ на аукціоні з продажу картини Марини Примаченко для ЗСУ", - сказано у повідомлені.
Вже перед початком благодійного акціону зазначалось, що торги вже стали сенсацією, бо вартість картини почала зростати із заявлених 5 тис. доларів США до десятків тисяч.
Топ коментарі
+9 Fizko Kyiv
показати весь коментар05.05.2022 22:04 Відповісти Посилання
+7 Vadim Izumov #511001
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+5 НБ
показати весь коментар05.05.2022 21:55 Відповісти Посилання
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і вам, поля, й тобі, соснова кроно.
а може, й зараз твориться бурштин.
але про це ще людству невідомо.
Ліна (с)