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15-річний хлопець загинув внаслідок обстрілу екопарку на Харківщині, поранено трьох осіб, - Офіс Гепрокурора

фельдман,екопарк

Російські окупанти сьогодні завдали ударі по екопарку на Харківщині. Загинув 15-річний хлопець-волонтер, поранено трьох осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"5 травня 2022 року російські військові обстріляли Фельдман Екопарк - регіональний ландшафтний парк у Харківському районі, що є одним із об‘єктів природно-заповідного фонду України. Внаслідок обстрілу загинув 15-річний річний хлопець-волонтер, який допомагав годувати та евакуювати тварин. Ще троє людей отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Також читайте: Російські окупанти вкрали їжу у тварин з харківського екопарку

Автор: 

діти (5140) обстріл (29082) Фельдман Олександр (21) Харківщина (6054) Офіс Генпрокурора (3274)


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москальня знищує наших дітей і це дуже сумно і боляче 😪😪😪
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05.05.2022 22:05 Відповісти
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05.05.2022 22:14 Відповісти
Бідний хлопчик... Ризикуючи життям допомагав тваринам. Як же мало таких людей,тим більше,серед молоді. Це був його фронт. Вічна пам'ять хорошій людині і Герою !
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05.05.2022 22:37 Відповісти
 
 