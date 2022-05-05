15-річний хлопець загинув внаслідок обстрілу екопарку на Харківщині, поранено трьох осіб, - Офіс Гепрокурора
Російські окупанти сьогодні завдали ударі по екопарку на Харківщині. Загинув 15-річний хлопець-волонтер, поранено трьох осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"5 травня 2022 року російські військові обстріляли Фельдман Екопарк - регіональний ландшафтний парк у Харківському районі, що є одним із об‘єктів природно-заповідного фонду України. Внаслідок обстрілу загинув 15-річний річний хлопець-волонтер, який допомагав годувати та евакуювати тварин. Ще троє людей отримали поранення", - йдеться в повідомленні.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Amber
показати весь коментар05.05.2022 22:05 Відповісти Мені подобається 10 Посилання
Чайка Київ
показати весь коментар05.05.2022 22:14 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Історик Воєнрук
показати весь коментар05.05.2022 22:37 Відповісти Мені подобається 11 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль