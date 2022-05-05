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Зеленський повернув до Ради зі своїми пропозиціями закон щодо санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб

зеленский,подпись,подписал,зеленский_подписал,зеленский_подпись

Президент України Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб", який Верховна Рада ухвалила 21 квітня 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Документ встановлює новий вид санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній чи юридичній особі, а також активів, якими вона може прямо чи опосередковано розпоряджатися.

Водночас закон не встановлює чітких критеріїв, за якими особа може бути віднесена до числа тих, на кого поширюється дія такої санкції. Це не відповідає вимогам Конституції України", - йдеться в повідомленні.

Зокрема закон наділяє новими повноваженнями Національне агентство з питань запобігання корупції стосовно виявлення та розшуку активів, що підлягають блокуванню, фізичних та юридичних осіб, вказаних у рішеннях Ради національної безпеки i оборони України. Ці повноваження НАЗК виходять за межі його компетенції, визначеної Законом України "Про запобігання корупції".

Крім того, документ пропонує доповнити Закон України "Про санкції" положеннями про здійснення Вищим антикорупційним судом (ВАКС) адміністративного судочинства у справах про застосування санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави. Водночас не передбачено внесення відповідних змін до Закону "Про Вищий антикорупційний суд", яким визначаються засади організації та діяльності ВАКС.

Зеленський повернув цей закон зі своїми пропозиціями до парламенту для повторного розгляду в сесійній залі.

Також читайте: Зеленський провів перемовини із Бушем: Міць України надихає американців. ФОТОрепортаж

Автор: 

ВР (15029) законопроєкт (3616) Зеленський Володимир (24308) санкції (12079)


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Топ коментарі
+17
Більше 70 днів в Україні війна. А рашистські калаборанти із опзж чудово себе почувають у кріслах депутатів верховної ради. Питання: чому ці тварюки не позбавлені досі депутатства, якщо у прізєдєнта є монобільшість у раді?!! Можливо тому, що зе-гниди із жопоблоком - це одна ze-******* по знищенню України?!!!
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05.05.2022 22:31 Відповісти
+14
Это никого кроме Пороха не должно касаться. Вот и правят в под одного как бы олигарха. Бородатая бабушка зеледента не простит национализацию Привата. Зеледент выполнит все ее указания.
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05.05.2022 22:38 Відповісти
+13
эти неопределенные и много смысловые термины "зміни до деяких законів" и "активами окремих осіб" портят все впечатление...и кто будет определять этих "окремих" и шо это за "деякі" ... как-то настораживающе ...
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05.05.2022 22:23 Відповісти
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эти неопределенные и много смысловые термины "зміни до деяких законів" и "активами окремих осіб" портят все впечатление...и кто будет определять этих "окремих" и шо это за "деякі" ... как-то настораживающе ...
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05.05.2022 22:23 Відповісти
Трохи підправив, щоб Колиму і etc. не щемили.
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05.05.2022 22:30 Відповісти
Як хто? То брат прібліжонного к тєлу
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05.05.2022 22:55 Відповісти
что-то здесь не чисто..... первый раз слышу, чтобы индейка проголосовала за Рождество...., или кое-кого это не касается?
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05.05.2022 22:28 Відповісти
Это никого кроме Пороха не должно касаться. Вот и правят в под одного как бы олигарха. Бородатая бабушка зеледента не простит национализацию Привата. Зеледент выполнит все ее указания.
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05.05.2022 22:38 Відповісти
а чего там прощать - приват банк стал банкротом по вине каломйского - ему то грех жаловаться
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05.05.2022 23:03 Відповісти
Більше 70 днів в Україні війна. А рашистські калаборанти із опзж чудово себе почувають у кріслах депутатів верховної ради. Питання: чому ці тварюки не позбавлені досі депутатства, якщо у прізєдєнта є монобільшість у раді?!! Можливо тому, що зе-гниди із жопоблоком - це одна ze-******* по знищенню України?!!!
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05.05.2022 22:31 Відповісти
Не на часи. Хватит раскалывать общество. Надо написать на тебя донос в СБУ. Во избежание рецедива смотреть Мосейчук на Едином Марафоне олигархических каналов 10 часов подряд.
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05.05.2022 22:35 Відповісти
что за бред?
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05.05.2022 23:11 Відповісти
Депутат Качур, Холодов і це далеко не усі люди Медведчука в команді зеЛоха і Ви насправді думаєте що він бореться проти Медведчука чи за Україну?
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06.05.2022 11:58 Відповісти
садить надо окремих осіб и вешать , и принять закон что бы во время войны это делать ---- корректирует огонь -- 3 года ( сотни жертв ) , дтп ( единицы)
- 8 лет , это что за ху* ня?
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05.05.2022 22:39 Відповісти
Де антикорупційний прокурор?
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05.05.2022 22:48 Відповісти
корупционеры во власти не могут сами против себя назначать прокурора
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05.05.2022 23:15 Відповісти
"Зеленський повернув цей закон зі своїми пропозиціями" ...Коломойський.
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05.05.2022 22:53 Відповісти
Зе клоуни у свому репертуарі і надалі :

https://www.youtube.com/watch?v=qquBEEFjJXw&t=32s
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05.05.2022 23:07 Відповісти
А як же дружок його з землі обітованної -каламойскій? Американська Феміда чекає....
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05.05.2022 23:35 Відповісти
Антикорупційний суд в Україні реформований і почав працювати за Порошенко там все добре.А ось поправки президента розгляне верховна рада.Думаю все буде добре.
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06.05.2022 00:26 Відповісти
рятують московитські активи, зате відосіки читає правильно, зелена курва
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06.05.2022 06:38 Відповісти
Как это чмо про Порошенко невспомнило,удивительно.Как там Коломойский поживает,богатеет неподням,а почасам.
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06.05.2022 07:56 Відповісти
похоже клоуны не понимают, что Ростов для них уже закрыт.....
Куда бежать то будете, клоуны?
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06.05.2022 08:33 Відповісти
 
 