С початку доби відбито 11 атак ворога, знищено 24 одиниці техніки окупантів і 7 безпілотників типу "Орлан-10", - пресцентр ОС
Упродовж поточної доби, 5 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 11 атак ворога.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Українські захисники знищили 8 танків, 11 одиниць бойової броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки ворога.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 7 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".
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дають гідну відсіч клятим окупантам 👍🏼👍🏼👍🏼✊✊✊