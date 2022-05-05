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Новини Війна
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С початку доби відбито 11 атак ворога, знищено 24 одиниці техніки окупантів і 7 безпілотників типу "Орлан-10", - пресцентр ОС

війна

Упродовж поточної доби, 5 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 11 атак ворога.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Українські захисники знищили 8 танків, 11 одиниць бойової броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки ворога.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 7 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Також читайте: Російські окупанти безуспішно намагались взяти під контроль Попасну та Рубіжне, - Генштаб про бої на Донецькому напрямку

Автор: 

Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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LEGO - спецоперация.....
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05.05.2022 22:33 Відповісти
Палають орки на нашій землі , завдяки нашим мужнім Героям , які
дають гідну відсіч клятим окупантам 👍🏼👍🏼👍🏼✊✊✊
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05.05.2022 22:35 Відповісти
Нужно сами предприятия их военные уничтожать!
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05.05.2022 22:39 Відповісти
Вперёд, я дам Вам парабеллум!
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05.05.2022 22:41 Відповісти
Сраные орланы разлетались...
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05.05.2022 22:40 Відповісти
А где данные по уничтожению живой силы (что-то у меня после 24 февраля появилась жажда крови )? Я понимаю, что Орланы летают без экипажа, но танки и автомобили у них теперь тоже на автопилоте?
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05.05.2022 22:43 Відповісти
в зоне активных боевых действий никто трупы считать не будет. да и не возможно это. . . d
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05.05.2022 22:59 Відповісти
Проще считать кораблики... Ну к примеру минусни Адмирала Макарова. Ну хоть помечтай.
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05.05.2022 23:31 Відповісти
Молодці ! Слава і повага нашим ЗСУ !
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05.05.2022 22:55 Відповісти
 
 