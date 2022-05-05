Росія не була здатна втілити власний воєнний план, - начальник штабу Сухопутних сил США МакКонвіл
За словами начальника штабу Сухопутних сил США генерала Джеймса МакКонвіла, Росія не була здатною втілити свій воєнний план в Україні.
Про це МакКонвіл заявив під час слухань в Комітеті Сенату США зі збройних сил, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"План, який був у Росії – дуже складний. Для такого плану потрібні дуже натреновані та дисципліновані солдати. В них не було таких здатностей. В них не було достатньо підготовлених солдат", - заявив МакКонвіл. Він зауважив, що для виконання подібного воєнного плану, Росія потребувала значно кращої логістичної системи.
Також генерал наголосив, що дії українського керівництва дуже важливі: "З боку України, важливо, що робить керівництво. Прем’єр-міністр України залишився. Всі в уряді України залишились, щоб захищати країну".
Міністр Сухопутних сил США Крістін Вормут також наголошує на слабкості логістики Росії. "Ми показали, наскільки швидко ми змогли розташувати наші сили в Європі. Ми також продемонстрували, наскільки швидко ми надаємо допомогу зброєю Україні. Це демонструє неймовірну впевненість в тому, що робить американська армія для забезпечення логістики", - заявила міністр Сухопутних сил США.
"Можливо, у українців немає таких потужностей і здатностей як в Росії, але у українців є воля. Коли будуєш згуртовану команду – це має значення. Це відрізняється від того, що ми бачили в інших місцях" - додав МакКонвіл.
Також МакКонвіл наголосив на тому, наскільки важливі союзники та партнери США у забезпеченні логістики для підтримки України. "Одна річ – мати воєнне устаткування там [в Європі - ред], а інша справа – запезпечити доставку цього обладнання", - пояснив генерал.
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Так бы и случилось, не окажись в стране достаточное количество решительных граждан и героической армии, созданной отнюдь не при этой власти.
Ведь и помогать-то начали, когда поняли, что кроме этой потешной власти в Украине обнаружился героический народ и профессиональная армия.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин
в своем Telegram-канале 4.05.2022 г.
Т.е. по логике этого кретина Украина, уступающая практически ПО ВСЕМ ПАРАМЕТРАМ военной мощи РФ... собиралась НАПАСТЬ на неё... И это без учёта того фактора, что РФ есть ЯДЕРНЫМ государством...
Мол, подстрекаемая НАТО и США, отмороженная "киевская хунта" собиралась сжечь себя и собственную странут в огне войны с противником намного превосходящим её по мощи... лишь для того, что бы понравится Западу...
Я сейчас не буду углубляться в разбор этой откровенно-дебильной ереси и логики мышления самого господина Володина... Это явно - предмет исследования психиатора...
Просто попытаемся понять...
зачем это туловище выдаёт именно сейчас "на гора" вот этот откровенный бред?
почему, господин Володин, не взирая на очевидную опасность сказаться законченным психом или дебилом, не дрогнувшей рукой стучить в своей "телеге" запредельно идиотские тексты...?
1. Украина с "советскими запасами" вооружения это совсем не та Украина, которая с "продукцией западного военторга"... Одно дело, когда вы якобы сражаетесь просто с "националистическими батальонами" (которые, впрочем, и так навешивают вам ******), а другое дело, когда эти самые батальоны разрастаются до размеров "всего агрессивного блока НАТО"... Уровень престижа собственно ******, в обеих случаях просто не сравним...
2. Когда придёт время отвечать за немотивированную агрессию против соседнего мирного государства... лучше всего, впасть в "сумашествие" и косить на то, что ... вы сами "ужасно боялись агрессии" со стороны этого самого соседнего государства. Авось, вас сочтут за конченного дебила... и сильно не накажут
3. Очевидно, что в том состоянии, в котором пребывает нынче РФ и её армия, выиграть обычную конвенциональную войну в Украине она просто не в состоянии. Но если вам "критически важно" именно победить, то надо что-то менять. Необходима некая мобилизация, не просто людей, но и всего остального, что потребно для войны - ресурсов, финансов, технологий... Другими словами, страну необходимо перевести на военное положение... Но просто так, одним указом по "своему хотению" этого не сделать. В конце концов, на дворе не 17-й век... Нужны хоть какие-то, пускай даже формальные, основания... Превентивная война с "ужасно агрессивной" Украиной, подстрекаемой "зловещей НАТО-й"... в этом отношении - самое то... Тогда можно, не только массово "забривать в солдаты" весь подчинённый скот, но и всяко-разно... мобилизировать в казну - бизнеса, транспорт, вклады и прочие материально-технические и финансовые ценности... "Всё для фронта, всё для победы!!!"... Очень, *****, удобно... ибо в реальности супротив всей военно-технической и фиансовой мощи Запада всё равно не выстоять, но зато под "раскаты войны" можно сделать ******* мощный последний хапок и попытаться затерятся в нетрях...
Ну и я могу ещё долго перечислять причины по которым ведущие чиновники нынешнего Кремлёвского режима, не смотря вполне реальную перспективу заработать себе реноме идиотов и дебилов, начинают задвигать такого рода пассажи... как давеча это сделал месье Володин...
На это можно ответить лишь одним...
"Мы их всех убьём..." - хоть умных, хоть дебилов...
Машовец
Недолуге, мізки є, чи тільки локшина від зебілів другої чи вже третьої свіжості в голові?
1) Щоб закрити небо, треба знищити авіацію, пункти базування авиації, ракетне озброєння на території паРашки та белорусі, та расєйський флот в Чорному та Каспійському морях.
А це вже агресія з боку США.
2) Закрити небо - закрити для ВСІХ, тобто і для нашої авіації та БПЛА,
завдячуючи яким було знищено дуже не мало рашистів та, особливо, їх техніки.
Той випадок, коли народна мудрість радить -
мовчки проходь далі, за розумника зійдеш.
Толстый такой намёк на Афганистан . . .
"Як кажуть наші бійці, "біологічна" зброя, позивний Байрактарчик, розмах крила....таємниця",
"З боку України, важливо, що робить керівництво. Прем'єр-міністр України залишився. Всі в уряді України залишились, щоб захищати країну". Джерело: