Росія не була здатна втілити власний воєнний план, - начальник штабу Сухопутних сил США МакКонвіл

За словами начальника штабу Сухопутних сил США генерала Джеймса МакКонвіла, Росія не була здатною втілити свій воєнний план в Україні.

Про це МакКонвіл заявив під час слухань в Комітеті Сенату США зі збройних сил, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"План, який був у Росії – дуже складний. Для такого плану потрібні дуже натреновані та дисципліновані солдати. В них не було таких здатностей. В них не було достатньо підготовлених солдат", - заявив МакКонвіл. Він зауважив, що для виконання подібного воєнного плану, Росія потребувала значно кращої логістичної системи.

Також генерал наголосив, що дії українського керівництва дуже важливі: "З боку України, важливо, що робить керівництво. Прем’єр-міністр України залишився. Всі в уряді України залишились, щоб захищати країну".

Міністр Сухопутних сил США Крістін Вормут також наголошує на слабкості логістики Росії. "Ми показали, наскільки швидко ми змогли розташувати наші сили в Європі. Ми також продемонстрували, наскільки швидко ми надаємо допомогу зброєю Україні. Це демонструє неймовірну впевненість в тому, що робить американська армія для забезпечення логістики", - заявила міністр Сухопутних сил США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Залужний - Міллі: Україні потрібні ракетні системи залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS

"Можливо, у українців немає таких потужностей і здатностей як в Росії, але у українців є воля. Коли будуєш згуртовану команду – це має значення. Це відрізняється від того, що ми бачили в інших місцях" - додав МакКонвіл.

Також МакКонвіл наголосив на тому, наскільки важливі союзники та партнери США у забезпеченні логістики для підтримки України. "Одна річ – мати воєнне устаткування там [в Європі - ред], а інша справа – запезпечити доставку цього обладнання", - пояснив генерал.