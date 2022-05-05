Офіс ГПУ оголосив підозри низці російських високопосадовців - Шойгу, Бортнікову, Володіну, Наришкіну, Золотову та Медведєву

Офіс генпрокурора України опублікував підозри міністру оборони Росії Сергію Шойгу, керівнику Росгвардії Віктору Золотову, спікеру Держдуми В'ячеславу Володіну та іншим російським чиновникам.

Як інофрмує Цензор.НЕТ, повідомлененя про підозру та повістки на допит викладені на офіційному сайті Офісу генпрокурора

Російські чиновники підозрюються у публічних закликах до вчинення умисних дій з метою зміни меж території і держкордону України (ч. 2 статті 110 ККУ)

Підозри опубліковані керівнику ФСБ РФ Бортнікову О.В., керівнику СЗР РФ Наришкіну С.Є., заступнику керівника Радбезу РФ Медведєву Д.А., керівнику МВС РФ Колокольцеву В.О., спікеру Ради Федерації РФ Матвієнко В.І., спікеру Держдуми РФ Володіну В.В., керівнику Росгвардії Золотову В.В., міністру оборони РФ Шойгу С.К.

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