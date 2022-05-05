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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Офіс ГПУ оголосив підозри низці російських високопосадовців - Шойгу, Бортнікову, Володіну, Наришкіну, Золотову та Медведєву

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Офіс генпрокурора України опублікував підозри міністру оборони Росії Сергію Шойгу, керівнику Росгвардії Віктору Золотову, спікеру Держдуми В'ячеславу Володіну та іншим російським чиновникам.

Як інофрмує Цензор.НЕТ, повідомлененя про підозру та повістки на допит викладені на офіційному сайті Офісу генпрокурора

Російські чиновники підозрюються у публічних закликах до вчинення умисних дій з метою зміни меж території і держкордону України  (ч. 2 статті 110 ККУ) 

Підозри опубліковані керівнику ФСБ РФ Бортнікову О.В., керівнику СЗР РФ Наришкіну С.Є., заступнику керівника Радбезу РФ Медведєву Д.А., керівнику МВС РФ Колокольцеву В.О., спікеру Ради Федерації РФ Матвієнко В.І., спікеру Держдуми РФ Володіну В.В., керівнику Росгвардії Золотову В.В., міністру оборони РФ Шойгу С.К. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна оголосила підозру секретарю Радбезу РФ Патрушеву

Автор: 

Медведєв Дмитро (1915) Шойгу Сергій (628) територіальна цілісність (178) Наришкін Сергій (37) Володін В’ячеслав (80) Золотов Віктор (12) Матвієнко Валентина (42) Бортніков Олександр (6) Офіс Генпрокурора (3274)


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Топ коментарі
+12
Для кого цей ********* цирк???
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05.05.2022 23:04 Відповісти
+8
Єрмак? Татаров? Кал мойский?
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05.05.2022 23:05 Відповісти
+7
Вот есть людям ,чем заняться - Коломойский наверное тырит со страшной силой бабло, которое высасывает ОПа со всего мира.Дела нет!Зато дурацкие "пидозры" объявляют тока дай!
Пуйлу объявили?
А как потом "посмотреть в глаза"?
Что-то весь это квартал начинает раздражать...
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05.05.2022 23:08 Відповісти
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Для кого цей ********* цирк???
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05.05.2022 23:04 Відповісти
Гидко і гірко... Сотня тисяч лайдаків і бездарів на наші податки ніх.я не роблять, перекидають папірці і папки зі столу-на- стіл зі всякими "підозрами", "реєстрами", "збудженнями справ" на які ніхто не звертає уваги, навіть гидує це гпу послати нах...
Одягнути б на них однострої, броніки, дати зброю і послати паразитів на фронт. 10-12 дивізій, як-не-як...
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06.05.2022 08:27 Відповісти
а де *****?
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05.05.2022 23:05 Відповісти
Йому не можна, бо мрія -- "встрєча двух прєзідєнтав".
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05.05.2022 23:10 Відповісти
Єрмак? Татаров? Кал мойский?
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05.05.2022 23:05 Відповісти
Враг не в кремле?
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05.05.2022 23:44 Відповісти
Вот есть людям ,чем заняться - Коломойский наверное тырит со страшной силой бабло, которое высасывает ОПа со всего мира.Дела нет!Зато дурацкие "пидозры" объявляют тока дай!
Пуйлу объявили?
А как потом "посмотреть в глаза"?
Что-то весь это квартал начинает раздражать...
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05.05.2022 23:08 Відповісти
пусть своих ********* Ыллыту посадят ,дерьма полстраны
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05.05.2022 23:15 Відповісти
Не будите димона
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05.05.2022 23:27 Відповісти
Госсподи, нема сечі терпіти цю клоунаду... Імітація бурхливої діяльності. Своїх паразитів чіпати - ні-ні, бо можна на "уважаємих людєй" вийти. Тьху.
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05.05.2022 23:42 Відповісти
Дуже розумний крок . З прицілом на майбутній міжнародний трибунал над російським фашизмом в цілому і російськими військовими злочинцями і терористами зокрема . Адже міжнародні слідчі вже розпочали відкривати справи по злочинах цих нелюдів .
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05.05.2022 23:58 Відповісти
ти ще хану Мамаю підозру випиши.. який цирк-такий кловун
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06.05.2022 02:34 Відповісти
А ще,- Порошенко, Гео леросу, Пашинському, Стерненко, Бутусову( не встиг за Шуфріча) та інш. патріотам...
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06.05.2022 05:57 Відповісти
Продолжается колоссальная работа ГПУ по созданию видимости работы. Главный принцип: Готовы делать любую бестолковую и бесполезную ***** ... лишь бы не заниматься своими прямыми обязанностями.
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06.05.2022 07:49 Відповісти
О, а еще забыли генералу Текели объявить! За разрушение Запорожской Сечи... Недоработочка при получении месячной премии...
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27.08.2022 11:13 Відповісти
 
 