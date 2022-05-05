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Від початку війни нагороди отримали більш як 11,6 тисячі українських захисників , - Зеленський

зеленський

Понад 11,6 тисячі українських захисників і захисниць відзначені державними нагородами з початку повномасштабного вторгнення російських військ.

Про це розповів Президент Володимир Зеленський під час онлайн-виступу на благодійному вечорі Brave Ukraine, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"11 672 наших захисників і захисниць уже відзначені державними нагородами за мужність й ефективний захист України - трохи більше, ніж за 10 тижнів", - сказав глава держави.

Також він проінформував, що у четвер підписав указ про нагородження 286 військовослужбовців ЗСУ.

"Саме на плечах цих хоробрих воїнів та їхніх побратимів тримається зараз Україна і, якщо чесно, уся Європа", - підкреслив Зеленський.

Також читайте: Зеленський нагородив 185 захисників України. 2 - посмертно, ще двом присвоєно звання Героя України

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) нагорода (1277)


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Топ коментарі
+2
mene interesno - a te geroi v Mariupole , oni nagrazdeni ?
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06.05.2022 00:00 Відповісти
+2
А яку нагороду отримали Татаров і Портнов ?
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06.05.2022 00:02 Відповісти
+2
Він їх вже списав. Коли загинуть, тоді оголосить героями.
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06.05.2022 00:09 Відповісти
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mene interesno - a te geroi v Mariupole , oni nagrazdeni ?
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06.05.2022 00:00 Відповісти
Він їх вже списав. Коли загинуть, тоді оголосить героями.
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06.05.2022 00:09 Відповісти
У нього не має політичної волі вирішити це питання як і не має бажання рятувати Героїв. Не потрібно слухати брехню оп. Азов і інших визволити МОЖНА. Це сказано сьогодні, але зе грається
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06.05.2022 00:29 Відповісти
А яку нагороду отримали Татаров і Портнов ?
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06.05.2022 00:02 Відповісти
Веде їх в бій найвеличніший воєн всіх часів і народів. На бойовому коні з шашкою наголо.
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06.05.2022 00:13 Відповісти
А лісапєт - для параду?
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06.05.2022 00:19 Відповісти
Вавчик, ты ж не забудь про НЛП-вояку ЛЮСЮ, бо вона може знов закомизитись...
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06.05.2022 00:26 Відповісти
Чому нема нагороди Залужному чи знову не на часі.У Залужного одна нагорода орден Богдана Хмельницького ІІІ ступені яку він отримав 2016 році.
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06.05.2022 00:48 Відповісти
хтось потребує ********?- зброю, їжу
й ліки!
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06.05.2022 04:31 Відповісти
все з вас залізно зеленояцевих клованів і палікмахтерш спроситься.
відібьеться Україна від кацапні - прийде за вами, тушкі зелені...
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06.05.2022 07:23 Відповісти
Пам'ятайте які карикатури малювали дебіли, коли Порох когось нагороджував?
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06.05.2022 13:01 Відповісти
 
 