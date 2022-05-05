Від початку війни нагороди отримали більш як 11,6 тисячі українських захисників , - Зеленський

Понад 11,6 тисячі українських захисників і захисниць відзначені державними нагородами з початку повномасштабного вторгнення російських військ.

Про це розповів Президент Володимир Зеленський під час онлайн-виступу на благодійному вечорі Brave Ukraine, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"11 672 наших захисників і захисниць уже відзначені державними нагородами за мужність й ефективний захист України - трохи більше, ніж за 10 тижнів", - сказав глава держави.

Також він проінформував, що у четвер підписав указ про нагородження 286 військовослужбовців ЗСУ.

"Саме на плечах цих хоробрих воїнів та їхніх побратимів тримається зараз Україна і, якщо чесно, уся Європа", - підкреслив Зеленський.

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