Захисники Маріуполя не здаються, шукаємо рішення для порятунку наших військових, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує дієвого режиму тиші в Маріуполі.
Про це глава держави повідомив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні продовжили рятувальну операцію з Маріуполя. З допомогою Організації Об'єднаних Націй і Міжнародного комітету Червоного Хреста. Люди – на шляху до безпечної території. Вже понад 150 людей із "Азовсталі" і ще більш як 300 людей із самого Маріуполя та околиць, які цього тижня вийшли гуманітарним коридором, отримують усю допомогу, яка їм зараз дуже потрібна. Медичну, відновлення документів, грошову допомогу, звʼязок із рідними, з близькими, із сім’ями", - зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що наразі російські обстріли та штурм "Азовсталі" не припиняються.
"Але ще потрібно вивезти звідти цивільних – жінок, дітей. Багатьох дітей, які там залишились. Просто уявіть це пекло! А там діти! Більш як два місяці постійних обстрілів, бомбардувань, постійної смерті поруч... Очікуємо дієвого режиму тиші. Робимо все, щоб знайти рішення для порятунку і наших військових. Героїв, які тримають оборону Маріуполя проти переважаючої кількості окупантів. Там різні підрозділи. У них багато поранених. Але вони не здаються. Вони тримають позиції.
Не здаємося й ми. Щоденно вся команда шукає такий варіант, який дасть змогу гарантувати безпеку цим людям. І я вдячний усім, хто допомагає. Усім, хто запропонував посередництво та вкладає свої зусилля у те, щоб українці були врятовані", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
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але він не поміняв жодного з свого оточення а там
зрадники корупціонери аферисти та калаборанти.
може в світі й залишеться зеленський як велічайший
але після розбору польотів, після перемоги, в Україні його рейтинг
може сховатися під плінтус.
я що до розмінування херсонщини
НЕ знищення мостів чернігівщини та сумщини
ставлення до АЗОВЦІВ
зарізані ним пуски та випуск ракет
той самий вагнергейт
питань більше чим відповідей
Ви з ними обережно... якщо дієвого варіанту не знайдуть, то можуть жартома запропонувати і Вас на Азов у пуйла виміняти, наприклад, на 9 травня.
Вони ж у Вас такі креативні...
А ще є піони, смерчи, м277, свічблейди, казали що і ріпери з радіусом 900 км дали нам.
Й "боневтіка" не врятують хвалебні оди Люсі дристовіч та іньших його ср#кализів разом з Г+Г. Час прийде відповідати НА УСІ ПИТАННЯ.
Може Демченко десь сховав?
Дикуни з росії навіть за кордоном не дають спокою українцям. Вночі вони розтрощили усі автівки з українськими номерами, які були припарковані біля лайнера у порту міста Роттердам (Нідерланди).
Саме цим лайнером і вдалося евакуювати жінок та дітей з Маріуполя, який теж трощать росіяни 😡🤦♀️
На місці події працюють нині багато поліції та представників Червоного хреста.
Маріупольці говорять, що ця агресія через те, що Нідерланди відмовились обслуговувати російські судна. Мабуть, це краща відповідь в суперечці, чи винен у війні лише путін, або всі громадяни рф. https://t.me/operativnoZSU/22780 https://t.me/operativnoZSU/22780
Баране! Ти про це ж саме говорив 16.04.2022 року!!!!!!!!!
Я ще й комент написав і схавалення отримав:
Триндець якісь - він рішень шукав... гриби в лісі, чи що?
Рішень було тільки два:
- деблокада і утримування Маріуполя більш значними силами;
- швидка операція по визволенню горнізона (тоді б Маріуполь прийшлось би залишити).
Третій варіант маємо на сьогодні.
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сволота зелена - ви собі уявляєте цей вибiр між стволом під горло і вмерти чи покласти зборю на землю і в 99% бути закатованим, але мати хочь мізерний шанс?
а в буби зелене гетьманське крісло,
дивіться зелені видосики, помітите, бубі ***** - буба не в Азовсталі.
Як би не экспорт - Стугн і Корсарів не було б і Київ був би як Маріуполь чи. Чернігів .
Маріуполь не чекав напад з Криму - там 2 перешейки сумарно 500 метрів.
Але десь ділись міни, артилерия ПВО, губеонатор ,Генерали Сбу на херсонщині.(відосиків навчань наробили і забули)
Багато набудував 700 млрд долл інфраструктури, 35 000 українів.
Маемо парадокс - винних не знайшлось а пропогандони с параші крутят роліки с смихуйочками -як Зеленський просить весь світ спасти Маріуполь
слухайте сюда 2 - винуват захід - не додав, і **** порох...
Так само ви «готувались до війни», але чекали шашликів!
Тут йдеться мова про життя людей. Вони не парламенти де Ви виступали. Це наші люди і їх треба рятувати насправді. НЕГАЙНО.
знает. Наш народ - не стадо из зомбоящика, он сейчас о-очень сдерживается, хотя всё видит
и догадывается, а если довести до точки кипения,- то лучше воздержитесь! Пока время ждёт.
Вы - предатели, дилетанты, вы дали возможность врагу зайти на нашу землю, и я очень сомневаюсь, что просто от отсутствия мозгов. Вы виноваты в гибели десятков тысяч наших людей.
О ваших связях с рашей все знали, однако доверили свои жизни. Вы должны крутиться сейчас,
как ужи, отрабатывая вину, оденьте военную форму , шлем и вперёд, покажите своим примером азовцам, как надо воевать. Или снимите половину Армии, что охраняет вас лично и перебросьте
на Азов. Что, страшно? А вокруг всем страшно. Конечно, верещать на весь мир с ТРЕБОВАНИЕМ
помощи по кем то написанному тексту оно гораздо безопаснее, а мстить инакомыслящим,- так это
вообще кайф. Не тешьте себя, вы не народный герой, высокий рейтинг-это только для устрашения
врагов, на время, до победы. Война всё на спишет , вы - не Жуков и мы не в раше.
Азов - ваша личная неудача, президент! Пошлите свою команду на помощь: Ермака, Арахамию,
Подоляка, ну ещё нескольких, во главе с Арестовичем, он то наверняка знает несколько планов
по спасению, просто не говорит, стесняется! Покажите класс всему миру, как надо воевать.
Ну в прямом смысле слова - как ?
Надеюсь виновные в сдаче юга Украины что привело к трагедии в Мариуполе когда нибудь понесут наказание.
1. Сдаться в плен
2. Русские всех выпустят
3. Военное решение
4. Гибель
Как лично я вижу
Вариант плена не рассматривается, так как не было смысла в жертвах, чтобы в итоге сдаться.
Русские военных выпускать не собираются.
И если Зеленский не готовит масштабную военную операцию, то всё печально
Вопрос в том, какие они нужны украинской власти ?!
жодної спроби їх звідти витащити не було..
зато в дерьмака є телефон Анжелини Джолі - зелена победа!
зелені ви сукі потні з вашею анжеліною...
анжеліна в нас по кіно, по жіттю ніяк - зато в ермака є її номер і слюні в носках...
у нас сейчас в окружении находится большая часть кацапофашистской гундяйской агентуры, которая действует под видом религиозной организации, а это тысячи козлоагентов по всей стране.
нужно их предложить на обмен, либо ликвидировать при дальнейшем штурме Азовстали.
Значить не та у тебе президент команда.
Міняй команду.
Ермака, та Аристовича на фронт ....
Почему не оказывает огневую поддержку нашим из Азова?!
Хрєново що зараз не Порох Головнокомандуючий - той би хоч прямим текстом сказав що залишати військових України в Маріуполі це смертний їм вирок і зробив би якусь спецоперацію,
а трєпло тільки відосіки знімати може і шкодити Україні, не кажучи вже про агента фсб дЄрамка
схожі на правду :
1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля
2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений
3) Всі "заслуги" за перемогу у цій войнушкє перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів
4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка
5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, Донбас можуть віддати і це буде головна перемога України
6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)
7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі)
8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями
9) Захід буде допомагати Україні рівно настільки щоб війна продовжувалась але так щоб Україна переломно не перемогла у цій війні
10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля
11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля півміліона людей і більше 100 тис дітей
12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.
НУ ЩО, СХОЖЕ НА ПРАВДУ ?