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Захисники Маріуполя не здаються, шукаємо рішення для порятунку наших військових, - Зеленський

азовсталь

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує дієвого режиму тиші в Маріуполі.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні продовжили рятувальну операцію з Маріуполя. З допомогою Організації Об'єднаних Націй і Міжнародного комітету Червоного Хреста. Люди – на шляху до безпечної території. Вже понад 150 людей із "Азовсталі" і ще більш як 300 людей із самого Маріуполя та околиць, які цього тижня вийшли гуманітарним коридором, отримують усю допомогу, яка їм зараз дуже потрібна. Медичну, відновлення документів, грошову допомогу, звʼязок із рідними, з близькими, із сім’ями", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що наразі російські обстріли та штурм "Азовсталі" не припиняються.

"Але ще потрібно вивезти звідти цивільних – жінок, дітей. Багатьох дітей, які там залишились. Просто уявіть це пекло! А там діти! Більш як два місяці постійних обстрілів, бомбардувань, постійної смерті поруч... Очікуємо дієвого режиму тиші. Робимо все, щоб знайти рішення для порятунку і наших військових. Героїв, які тримають оборону Маріуполя проти переважаючої кількості окупантів. Там різні підрозділи. У них багато поранених. Але вони не здаються. Вони тримають позиції.

Не здаємося й ми. Щоденно вся команда шукає такий варіант, який дасть змогу гарантувати безпеку цим людям. І я вдячний усім, хто допомагає. Усім, хто запропонував посередництво та вкладає свої зусилля у те, щоб українці були врятовані", - підсумував він.

Також дивіться: Рашисти продовжують штурм "Азовсталі". ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) Маріуполь (3243)


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Топ коментарі
+57
Які дешеві маніпуляції дітьми. Про них потрібно було думати, а не про шашлики. А поранені 600 військових з ампутаціями без знеболювального- не пекло? Почало відмиватись, після того, як поліція тягала рідних захисників Маріуполя.
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06.05.2022 01:12 Відповісти
+46
Третій місяць зекоманда шукає рішення...
Може Демченко десь сховав?
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06.05.2022 01:03 Відповісти
+36
Щоб тебе короста взяла, зелена шмаркля !
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06.05.2022 00:59 Відповісти
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Щоб тебе короста взяла, зелена шмаркля !
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06.05.2022 00:59 Відповісти
Які дешеві маніпуляції дітьми. Про них потрібно було думати, а не про шашлики. А поранені 600 військових з ампутаціями без знеболювального- не пекло? Почало відмиватись, після того, як поліція тягала рідних захисників Маріуполя.
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06.05.2022 01:12 Відповісти
його рейтин зараз десь на небесах...
але він не поміняв жодного з свого оточення а там
зрадники корупціонери аферисти та калаборанти.
може в світі й залишеться зеленський як велічайший
але після розбору польотів, після перемоги, в Україні його рейтинг
може сховатися під плінтус.
я що до розмінування херсонщини
НЕ знищення мостів чернігівщини та сумщини
ставлення до АЗОВЦІВ
зарізані ним пуски та випуск ракет
той самий вагнергейт
питань більше чим відповідей
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06.05.2022 08:53 Відповісти
"Вся команда"... "щоденно"... "шукає варіант" і нічого не знайшла... а нахіба тоді така команда?

Ви з ними обережно... якщо дієвого варіанту не знайдуть, то можуть жартома запропонувати і Вас на Азов у пуйла виміняти, наприклад, на 9 травня.

Вони ж у Вас такі креативні...
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06.05.2022 03:16 Відповісти
Від нашої Марїнки до порту Маріуполя 85 км, а радіус дії Байрактара 120 км. Не розумію чому досі з десяток наших пташок в режимі 24*7 не рубають коридор до наших хлопців???
А ще є піони, смерчи, м277, свічблейди, казали що і ріпери з радіусом 900 км дали нам.
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06.05.2022 07:48 Відповісти
Гарне питання.... дуже гарне....
Й "боневтіка" не врятують хвалебні оди Люсі дристовіч та іньших його ср#кализів разом з Г+Г. Час прийде відповідати НА УСІ ПИТАННЯ.
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06.05.2022 12:00 Відповісти
Байрактаври легко збивають ппо, то того ж там працює тїхня авіація.
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06.05.2022 14:34 Відповісти
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06.05.2022 12:40 Відповісти
Третій місяць зекоманда шукає рішення...
Може Демченко десь сховав?
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06.05.2022 01:03 Відповісти
Росіяни потрощили автівки на українських номерах у Нідерландах - радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко

Дикуни з росії навіть за кордоном не дають спокою українцям. Вночі вони розтрощили усі автівки з українськими номерами, які були припарковані біля лайнера у порту міста Роттердам (Нідерланди).

Саме цим лайнером і вдалося евакуювати жінок та дітей з Маріуполя, який теж трощать росіяни 😡🤦‍♀️

На місці події працюють нині багато поліції та представників Червоного хреста.

Маріупольці говорять, що ця агресія через те, що Нідерланди відмовились обслуговувати російські судна. Мабуть, це краща відповідь в суперечці, чи винен у війні лише путін, або всі громадяни рф. https://t.me/operativnoZSU/22780 https://t.me/operativnoZSU/22780

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06.05.2022 11:35 Відповісти
Або Татаров?
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06.05.2022 14:35 Відповісти
В мене вже немає пристойних слів!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Баране! Ти про це ж саме говорив 16.04.2022 року!!!!!!!!!


Я ще й комент написав і схавалення отримав:


Триндець якісь - він рішень шукав... гриби в лісі, чи що?
Рішень було тільки два:
- деблокада і утримування Маріуполя більш значними силами;
- швидка операція по визволенню горнізона (тоді б Маріуполь прийшлось би залишити).
Третій варіант маємо на сьогодні.

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06.05.2022 01:18 Відповісти
Мене на всіх сайтах, де я критикував Зе і його шоблу просто банили, а коменти затерли. Ось вам і цензура від ОП.
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06.05.2022 01:28 Відповісти
та зо всіма так...
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06.05.2022 01:41 Відповісти
Я боюся, що і цензор закриють, бо наш Великий гівнокомандувач дуже не любить критики.
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06.05.2022 06:54 Відповісти
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06.05.2022 01:29 Відповісти
Главклоун.
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06.05.2022 01:33 Відповісти
Зеленський, хто перед початком повномасштабного вторгнення наказав розмінувати переходи з Криму на материкову Україну?
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06.05.2022 06:00 Відповісти
Він слухав демченка, мости також його справа і Маріуполь також.послухайте редактора від учора. Відповіді там про політичне небажання визволити Героїв
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06.05.2022 09:24 Відповісти
ви знаєте як кацапня буде катувати хлопців з Маріуполя кому Україна не надала помочі ніякої?
сволота зелена - ви собі уявляєте цей вибiр між стволом під горло і вмерти чи покласти зборю на землю і в 99% бути закатованим, але мати хочь мізерний шанс?
а в буби зелене гетьманське крісло,
дивіться зелені видосики, помітите, бубі ***** - буба не в Азовсталі.
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06.05.2022 06:04 Відповісти
боже, яка клованьська криворогата тварина у руля під час війни...
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06.05.2022 06:22 Відповісти
Була вже історія з воїном Ярославом Журавльом і після слів сеньора "Боневтік"мороз пошкірі,Боже дай сили хлопцям вистояти
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06.05.2022 06:35 Відповісти
Як там він говорив - якщо я збільшу фінансовання Армиї - на дороги не вистачить.
Як би не экспорт - Стугн і Корсарів не було б і Київ був би як Маріуполь чи. Чернігів .
Маріуполь не чекав напад з Криму - там 2 перешейки сумарно 500 метрів.
Але десь ділись міни, артилерия ПВО, губеонатор ,Генерали Сбу на херсонщині.(відосиків навчань наробили і забули)
Багато набудував 700 млрд долл інфраструктури, 35 000 українів.

Маемо парадокс - винних не знайшлось а пропогандони с параші крутят роліки с смихуйочками -як Зеленський просить весь світ спасти Маріуполь
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06.05.2022 06:38 Відповісти
Ото потрібно накрити ракетами їхню порятункові операції біля Зміїний ніякої гуманності до терористів.Ми їх топимо в наших водах крапка.
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06.05.2022 14:38 Відповісти
Обережно! Не напісяйте в штанята від сміху. https://www.facebook.com/100000489303664/videos/349893910419220 Пєсня!
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06.05.2022 07:00 Відповісти
слухайте сюда раz - ні в коєму разі зелені ні в чому не винуваті.
слухайте сюда 2 - винуват захід - не додав, і **** порох...
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06.05.2022 07:08 Відповісти
То ви, *****, шукаєте рішення чи чекаєте «дієвого режиму тиші», уроди?!
Так само ви «готувались до війни», але чекали шашликів!
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06.05.2022 07:18 Відповісти
Про деблокування навить річ не веде.
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06.05.2022 08:00 Відповісти
Зедибільні та ворожі рішення знає та розуміє весь український народ, до якого зегидота ніколи не належала, це він про аналогічний контроль та рішення що до Журавля військового та героя який гинув , дякуючи, цій бездарі та брехливій тварюці...
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06.05.2022 08:01 Відповісти
Эта с...ка только детьми прекрывается. Из за него гандона азовцы с первых дней оказались по-сути в котле.
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06.05.2022 08:04 Відповісти
Вiн би дiтям своiм так же порятунок шукав?
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06.05.2022 08:08 Відповісти
Його діти ще до війни покинули нашу краіну!
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06.05.2022 09:15 Відповісти
Пропоную Зеленському за власні кошти купити воєнні літаки, заплатити Французькому легіону і вивезти бійців Азову. І то тільки слова - слова - слова. Менше слів, більше дій. Зайти зі сторони Турків і ЗРОБИТИ щось накінець.
Тут йдеться мова про життя людей. Вони не парламенти де Ви виступали. Це наші люди і їх треба рятувати насправді. НЕГАЙНО.
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06.05.2022 08:54 Відповісти
Ну що ж для цього дерьмак визвав джолі. Цинізм влади під час війни зашкалює.Чого коштує тільки призначення в Словенію тарана, демченко і др. Зрадники. Резюме а зе боїться хлопців з Азова і видно є чого
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06.05.2022 09:20 Відповісти
Хочу в хорошем смысле предупредить от греха нынешнюю власть, может вся эта камарилья не
знает. Наш народ - не стадо из зомбоящика, он сейчас о-очень сдерживается, хотя всё видит
и догадывается, а если довести до точки кипения,- то лучше воздержитесь! Пока время ждёт.
Вы - предатели, дилетанты, вы дали возможность врагу зайти на нашу землю, и я очень сомневаюсь, что просто от отсутствия мозгов. Вы виноваты в гибели десятков тысяч наших людей.
О ваших связях с рашей все знали, однако доверили свои жизни. Вы должны крутиться сейчас,
как ужи, отрабатывая вину, оденьте военную форму , шлем и вперёд, покажите своим примером азовцам, как надо воевать. Или снимите половину Армии, что охраняет вас лично и перебросьте
на Азов. Что, страшно? А вокруг всем страшно. Конечно, верещать на весь мир с ТРЕБОВАНИЕМ
помощи по кем то написанному тексту оно гораздо безопаснее, а мстить инакомыслящим,- так это
вообще кайф. Не тешьте себя, вы не народный герой, высокий рейтинг-это только для устрашения
врагов, на время, до победы. Война всё на спишет , вы - не Жуков и мы не в раше.
Азов - ваша личная неудача, президент! Пошлите свою команду на помощь: Ермака, Арахамию,
Подоляка, ну ещё нескольких, во главе с Арестовичем, он то наверняка знает несколько планов
по спасению, просто не говорит, стесняется! Покажите класс всему миру, как надо воевать.
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06.05.2022 09:54 Відповісти
а взять в блокаду Приднестровье?
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06.05.2022 10:02 Відповісти
Как ?
Ну в прямом смысле слова - как ?
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06.05.2022 11:17 Відповісти
Выхода из этой ситуации нет, надеятся можно только на божье проведение.
Надеюсь виновные в сдаче юга Украины что привело к трагедии в Мариуполе когда нибудь понесут наказание.
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06.05.2022 10:22 Відповісти
Сержант Журавель, часть вторая.... малоПИД,,,роский, бкнин, Нарко-Дегенерат сознательно сдал Юг Украины, это марионетка кремля со смотрящим Дермаком если до ЗЕБилов еще не дошло....
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06.05.2022 10:24 Відповісти
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06.05.2022 10:26 Відповісти
Всё верно, 9 мая, шашлычки, всё такое!
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06.05.2022 11:29 Відповісти
Интересно, а какие есть варианты ?!

1. Сдаться в плен

2. Русские всех выпустят

3. Военное решение
4. Гибель

Как лично я вижу

Вариант плена не рассматривается, так как не было смысла в жертвах, чтобы в итоге сдаться.
Русские военных выпускать не собираются.
И если Зеленский не готовит масштабную военную операцию, то всё печально
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06.05.2022 10:27 Відповісти
Как раз это хотел писать. Русские их точно не выпустит, ибо "глубинный народ" по тупости своей очень уж мстительный. Если и кто-то из русских захочет взять азовцев в плен, дебилы рядом с ним не позволит это сделать.
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06.05.2022 11:43 Відповісти
Тут проблема в том, что русских все азовцы устраивают и живые и нет

Вопрос в том, какие они нужны украинской власти ?!
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06.05.2022 22:33 Відповісти
гутеріша туди послати. по ньому не стрілятимуть.
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06.05.2022 18:13 Відповісти
Чтобы Россия не наступала на Мариуполь, Украина должна наступать на Херсон. Тогда им придется силы перетягивать!
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06.05.2022 10:29 Відповісти
Главное не просчитаться как с ракетами, которые уже как месяц, почти закончились
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06.05.2022 22:50 Відповісти
Господи, Матінко Божа, допоможіть
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06.05.2022 11:11 Відповісти
А помните как зелендент спасав нашого солдата Журавля и как отец солдата проклинал вовочку Zе?
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06.05.2022 11:24 Відповісти
зелені хлопців Азова обрекли на заклання...
жодної спроби їх звідти витащити не було..
зато в дерьмака є телефон Анжелини Джолі - зелена победа!
зелені ви сукі потні з вашею анжеліною...
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06.05.2022 11:40 Відповісти
от якби Анжеліна пішла пішки в Маріуполь боса "ну як в кіно" на витягнути цивільних і поранених? - не пішла....
анжеліна в нас по кіно, по жіттю ніяк - зато в ермака є її номер і слюні в носках...
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06.05.2022 11:49 Відповісти
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06.05.2022 11:56 Відповісти
Кто бы сомневался
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06.05.2022 18:56 Відповісти
Зэлик, сделай что нибудь.
у нас сейчас в окружении находится большая часть кацапофашистской гундяйской агентуры, которая действует под видом религиозной организации, а это тысячи козлоагентов по всей стране.
нужно их предложить на обмен, либо ликвидировать при дальнейшем штурме Азовстали.
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06.05.2022 12:30 Відповісти
Так он сам такой и окружение тоже
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06.05.2022 23:50 Відповісти
"Вся команда"... "щоденно"... "шукає варіант"
Значить не та у тебе президент команда.
Міняй команду.
Ермака, та Аристовича на фронт ....
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06.05.2022 12:34 Відповісти
Боже сохрани, таємних (хоч вже і не дуже таємних) ворогів ще на фронті не вистачало. Вони ж можуть цілий напрямок здати. Хіба, щоб швиденько їх затрьохсотити і нехай лікуються до перемоги.
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06.05.2022 13:12 Відповісти
Видно, что Зеленскому очень больно от всего происходящего. Но ничего. Верим в ЗСУ, президента и народ Украины.
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06.05.2022 12:52 Відповісти
Ему неудобно,что бойцов никак не добьют,потом запилт видосик незабудем не простим и на шашлики
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06.05.2022 23:53 Відповісти
Почему Украина не обстреливают врагов в Мариуполе, раз там расхаживают спокойно рашисты и даже собираются проводить какой то там парад 9 мая?!
Почему не оказывает огневую поддержку нашим из Азова?!
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06.05.2022 13:06 Відповісти
---Коли гинуть найкращі. найпатріотичніші захисники Маріупорля. а у ЗЕ-- керманичів України---все в тумані. а їх дії/ а вірніше бездіяльність / якісь дивні НЕ логічні--- це справедливо викликає занепокоєння українців... А чи це НЕ подарунок кремлівському ліліпузіку . до травневих свят ?! Що передувало цьому ? На днях ЗЕ--командувач заявив : а тепер будемо підсилювати південний. південно--східний напрямок фронту.../ І де воно.../ А наш психіатр. Стратович. / щодо прориву нашої оборони в Азовсталі / як завжди заколисував нас і звів усе. до крилатого вислову Кузьми Пруткова : ---- НЕ всякому слуху верь ... потрібно все перепровірити... А якщо розглянути ситуацію по--Півдню в цілому : враження. що його неухильно-- поступово здають !!! /Мелітополь. Василівку. Херсон. Н/ Каховку.../ А ця возня із "героєм"--- мером Мелітополя . який /НЕ організував тер.оборону / і без жодного пострілу здав місто та ще й Скіфське золото із музею дісталорся ординцям... А ЗЕ--комік за нього віддав десяток ординців та іще на відосіку заявив : --- Мьі своих НЕ сдаем !!! І подібно. до Штірліца --надав йому статус миротворця /пастора Шлага у Берні .../ з турне .до Папи Римського... Одним словом :нормальні діячі вирішують проблеми.. безхребетні бездари --вигадують НЕ переборні перешкоди :--Там відкрита місцина і де-блокада НЕ можлива... Ось надайте нам ГАУБИЦІ .тоді ми й розблокуємо Маріуполь !? Це наша розплата за тупизну і безпечність на минулих виборах... Таке враження .що їх цілком влаштовує Україна і без південних .портових міст.../Для гешефтів вистачить і продажу Землі і мільярдної допомоги США та союзників...
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06.05.2022 13:31 Відповісти
А частина ЗСУ і Азов хай залишаються ?

Хрєново що зараз не Порох Головнокомандуючий - той би хоч прямим текстом сказав що залишати військових України в Маріуполі це смертний їм вирок і зробив би якусь спецоперацію,
а трєпло тільки відосіки знімати може і шкодити Україні, не кажучи вже про агента фсб дЄрамка
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06.05.2022 14:19 Відповісти
Як що виходити з теорій заговорів і підкилимних домовленостей то є такі теорії
схожі на правду :

1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля

2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений

3) Всі "заслуги" за перемогу у цій войнушкє перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів

4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка

5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, Донбас можуть віддати і це буде головна перемога України

6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)

7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі)

8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями

9) Захід буде допомагати Україні рівно настільки щоб війна продовжувалась але так щоб Україна переломно не перемогла у цій війні

10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля

11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля півміліона людей і більше 100 тис дітей

12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.

НУ ЩО, СХОЖЕ НА ПРАВДУ ?
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06.05.2022 14:22 Відповісти
в ольгино скоро конец рабочего дня??
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06.05.2022 15:05 Відповісти
зе команда має запамятати після війни розплата внутрішня таки буде і не тільки на виборах!!!
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06.05.2022 15:06 Відповісти
корисний,і що ти знайшов за два місяці...? Це ж показове знищення,тупак?
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06.05.2022 16:42 Відповісти
Другими словами: "Я их давно похоронил, так что отстаньте от меня! Я занят видосиками для лохтората"
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06.05.2022 19:03 Відповісти
Не порятунку нашо шукати, а дебокірувати війскових.
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06.05.2022 19:57 Відповісти
 
 