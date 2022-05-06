Окупанти у Запорізькій області намагаються виміняти сім-карту на бензин або авто, - Запорізька ОВА
Військові РФ на окупованих територіях Запорізької області хочуть телефонувати близьким, але не мають телефонів, тому пропонують міняти сім-карти українських операторів на пальне та авто.
Про це у Telegram повідомляє Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Зі слів мешканців окупованої Василівки, російські військові в місті намагаються виміняти одну сім-карту українського мобільного оператора на бензин вартістю по 15 грн за літр. У Дніпрорудному дві сім-карти міняють одразу на авто", - йдеться в повідомленні.
Причина - окупанти хочуть телефонувати один одному та додому, а телефонів не мають, зв’язку - теж.
Топ коментарі
+10 Eugen Mk
показати весь коментар06.05.2022 01:07 Відповісти Посилання
+8 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар06.05.2022 01:05 Відповісти Посилання
+8 Viktor Orenich #483980
показати весь коментар06.05.2022 01:24 Відповісти Посилання
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