Окупанти у Запорізькій області намагаються виміняти сім-карту на бензин або авто, - Запорізька ОВА

Військові РФ на окупованих територіях Запорізької області хочуть телефонувати близьким, але не мають телефонів, тому пропонують міняти сім-карти українських операторів на пальне та авто.

Про це у Telegram повідомляє Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Зі слів мешканців окупованої Василівки, російські військові в місті намагаються виміняти одну сім-карту українського мобільного оператора на бензин вартістю по 15 грн за літр. У Дніпрорудному дві сім-карти міняють одразу на авто", - йдеться в повідомленні.

Причина - окупанти хочуть телефонувати один одному та додому, а телефонів не мають, зв’язку - теж.

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