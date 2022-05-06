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Новини Війна
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Окупанти у Запорізькій області намагаються виміняти сім-карту на бензин або авто, - Запорізька ОВА

окупанти,арміярф,окупант,рашист

Військові РФ на окупованих територіях Запорізької області хочуть телефонувати близьким, але не мають телефонів, тому пропонують міняти сім-карти українських операторів на пальне та авто.

Про це у Telegram повідомляє Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Зі слів мешканців окупованої Василівки, російські військові в місті намагаються виміняти одну сім-карту українського мобільного оператора на бензин вартістю по 15 грн за літр. У Дніпрорудному дві сім-карти міняють одразу на авто", - йдеться в повідомленні.

Причина - окупанти хочуть телефонувати один одному та додому, а телефонів не мають, зв’язку - теж.

Також читайте: Робота Запорізької ТЕС зупинена через неможливість доставити вугілля внаслідок окупації Енергодару, - Енергоатом

Автор: 

армія рф (17784) Запорізька область (3727)


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Топ коментарі
+10
Ну и где наше СБУ? Передайте жаждущим симок и слушайте наздоровье
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06.05.2022 01:07 Відповісти
+8
на танк, или бетер - не меньше......
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06.05.2022 01:05 Відповісти
+8
Віджате.
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06.05.2022 01:24 Відповісти
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на танк, или бетер - не меньше......
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06.05.2022 01:05 Відповісти
блт! чего только в этой жизни не увидишь!
https://twitter.com/i/status/1521943849656016897
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06.05.2022 01:06 Відповісти
Ну и где наше СБУ? Передайте жаждущим симок и слушайте наздоровье
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06.05.2022 01:07 Відповісти
5 штук за танк!
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06.05.2022 01:07 Відповісти
Нічого не зрозумів - на яке авто?
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06.05.2022 01:19 Відповісти
Віджате.
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06.05.2022 01:24 Відповісти
Бензин на сім-карту
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06.05.2022 01:26 Відповісти
За танк сімку і 100грн на рахунку, якщо танк укомплектований звязаним екіпажем телефон. Сіменс А35 в подарунок і чохол.
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06.05.2022 02:22 Відповісти
Чехол на танк?
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06.05.2022 08:42 Відповісти
Треба їм розповідати про можливість здатися з технікою. Й анонімно отримають гроші й виживуть.
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06.05.2022 02:41 Відповісти
Якась сумнівна новина, а що віджати сімку разом з телефоном та іншим майном вони вже не можуть? Чи то мається на увазі що орки міняють віджаті автівки на віджаті телефони з сімками? то ля так і пешить
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06.05.2022 02:44 Відповісти
Что то мне не верится..
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06.05.2022 03:13 Відповісти
Подтвержаю! Про авто не слышала, а то что бегают по дворам и предлагают ДТ и свой автомат слышала не раз.
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06.05.2022 08:02 Відповісти
та розкидайте їм "правильні" сім-карти з безпілотників, краще буде їх вираховувати, щоб потім накрити "градами"
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06.05.2022 08:46 Відповісти
 
 