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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Тепер в нас є доказ - це війна, - у МВС переконані у екстрадиції Шарія

шарий

Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів вважає, що рішення про екстрадицію проросійського блогера Анатолія Шарія з Іспанії до України буде ухвалене.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"Ситуація буде розвиватися однозначно. Його екстрадують в Україну", - сказав Андрусів.

Він пояснив, що раніше були проблеми з таким екстрадуванням, бо дуже важко було доказати підривні наслідки дій блогера.

"Тобто він говорив якісь речі, писав якісь речі, але ми не могли сказати, що ці речі призводять до якоїсь трагедії. Тепер в нас є доказ - це війна. І, власне, він один із факторів, який стимулював цю війну. Тому я переконаний на 100%, що рішення про його екстрадицію буде ухвалене, а тут ми його вже зустрінемо", - сказав Андрусів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Іспанії затримано проросійського блогера Шарія. СБУ підозрює його у державній зраді. ВIДЕО

Як повідомляв Цензор.НЕТ 4 травня Шарія затримали в Іспанії. 

5 травня, іспанські ЗМІ повідомили, що суд відпустив його під підписку про невиїзд.

Автор: 

МВС (3509) екстрадиція (437) Андрусів Віктор (13) Шарій Анатолій (227)


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Топ коментарі
+16
Дуже сподіваюсь, що так буде.
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06.05.2022 01:32 Відповісти
+14
Уявляю як напружились скабєєви, соловйови з сімонянами. Шарія тепер треба охороняти. Бо суд над ним в Україні до смерті залякає *********** пропагандонів і можуть почати заїкатися...
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06.05.2022 01:47 Відповісти
+10
Для экстрадиции нужны железобетонные аргументы. Остаётся только надеятся на профессионализм украинских прокуроров.
Оно будет изображать из себя честного журналиста с альтернативным мнением, за которое его хотят распять в трусиках злые нацисты.
Нужно грамотное обвинение, чтобы доказать, что подозрение обосновано. Испанский суд будет рассматривать только факты
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06.05.2022 02:28 Відповісти
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Дуже сподіваюсь, що так буде.
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06.05.2022 01:32 Відповісти
А толку от этой экстардиции? Вот Медведчук в руках Украины и чО? Будет еще Шарий жить поживать в Украине под домашним арестом.
Еще столько спокойно гуляет колаборантов типа Бойко, Шуфричей и ничего им не грозит! Они ведь годами вредили Украине совершенно безнаказанно!
У нас нет расстрела за измену Родине и не будет, т.к. это обвинение автоматом всплывет, когда поднимется вопрос про разминирование въезда в Крым перед самой войной и почему рашисты уже на второй день были под Киевом!
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06.05.2022 10:58 Відповісти
Нацисти після розгрому втікали у Аргентину і Парагвай.
Рашисти будуть драпати у Венесуелу і на Кубу.

Дивіться там, щоб Шарік не здриснув на кацапо-підводному човні у Південну Америку. )))
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06.05.2022 01:40 Відповісти
Куба - не Південна Америка.
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06.05.2022 07:16 Відповісти
Венесуела
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06.05.2022 10:16 Відповісти
на кіл! показово, у прямому ефірі.
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06.05.2022 01:44 Відповісти
Ні. Такого не буде - світ не рашиzzди.... дякувати Богу.
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06.05.2022 02:53 Відповісти
На палю.
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06.05.2022 11:31 Відповісти
Уявляю як напружились скабєєви, соловйови з сімонянами. Шарія тепер треба охороняти. Бо суд над ним в Україні до смерті залякає *********** пропагандонів і можуть почати заїкатися...
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06.05.2022 01:47 Відповісти
Для экстрадиции нужны железобетонные аргументы. Остаётся только надеятся на профессионализм украинских прокуроров.
Оно будет изображать из себя честного журналиста с альтернативным мнением, за которое его хотят распять в трусиках злые нацисты.
Нужно грамотное обвинение, чтобы доказать, что подозрение обосновано. Испанский суд будет рассматривать только факты
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06.05.2022 02:28 Відповісти
Испанский суд отпустил моряка, затопившего яхту расейского олигарха!

Так что с испанским судом как раз все в порядке!
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06.05.2022 10:49 Відповісти
Под залог. Как и петушария
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06.05.2022 11:29 Відповісти
Ой да що там вигадувати? Просто в залі суду зауважте що та потвора - сепаратюга як і їх Пучдемон і має бути засуджен в Україні за нашими законами, "не будьте Італією не підтримуйте сепаратистів" - все, жоден суддя не наважиться залишити то опудало в Іспанії
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06.05.2022 02:57 Відповісти
От коли воно буде в Лук'янівці, от тоді можна буде давати оцінку на першому єтапі. Бо на дрпугому знайдеться "суддя" (обов'язково) що відпустиь під заставу, або під "чесне" слово, хто ж з суддів не любить Шаріка? Та нема таких...
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06.05.2022 03:21 Відповісти
Щось пригадується, Півенькуля обіцяв повернутися до України на білому коні?
Тут знайшли цього білого коня (звичайно, це має бути порожня тара, вміст треба спочатку вжити за призначенням...)

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06.05.2022 05:08 Відповісти
Только расея могла взять на содержание нечто плюгавое, неполноценное, безнравственное и беспринципное существо, каким является Шарий. Есть ещё одна мразь, киевская Монтян, непонятно, что мешает власти заняться ею? Или потому, что ещё не сбежала в Испанию?
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06.05.2022 05:32 Відповісти
К слову она и не в Украине.
Кажись в Египте.
Думаю мешает отсутствие нормальных юристов в прокуратуре или нет доказательств.
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06.05.2022 10:31 Відповісти
она сама типа юристка, там надо с мешком на голове вывозить - юридическим путем найдет много отмазок
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06.05.2022 10:52 Відповісти
Да хоть открыто, хоть с мешком

Тут же проблема в чем - в том, чтобы суд был открытым и на 100% подготовленная доказательная база

Ну украли перца из Молдовы - толку ноль

Только подставились
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06.05.2022 14:32 Відповісти
Монтян крымская, из понаехавших. И закончила МГИМО в мааскве.
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06.05.2022 10:51 Відповісти
Вот и непонятно кто хуже

Кто-то в Крыму родился - плохой

Кто-то в Москве учился - плохой

А кто-то в КПСС состоял и даже за агитацию там отвечал, то есть идейным был - вот он герой.

Жизнь штука сложная
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06.05.2022 15:10 Відповісти
Хлопці, тільки не садіть його в одну камеру з Медведчуком . В них така любов до один одного .. що аж тошнить від них
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06.05.2022 05:37 Відповісти
Вот увидите,до экстрадиции он ******* с домашнего ареста в 404
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06.05.2022 05:38 Відповісти
Шарій і Медведчук солодка парочка Twix
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06.05.2022 05:40 Відповісти
Попался голубчик.
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06.05.2022 06:46 Відповісти
того хто реєстрував партію шарія теж до відповідальності
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06.05.2022 07:58 Відповісти
"говорил какие-то вещи", "писал какие-то вещи", "стимулировал войну" ...

Это доказательная база? Мда ... МВД как были бестолочами, так и остались. Именно поэтому нам не выдавали 99% коррупционеров через систему Интерпола. Когда Интерпол запрашивали у Украины обоснования их преступной деятельности, наши присылали бумажки, содержание которых можно коротко описать словами: "Он точно преступник! Мамой клянусь!".
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06.05.2022 08:00 Відповісти
Тобто жодних доказів проти Шарія немає, але війна все спише.
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06.05.2022 08:15 Відповісти
Главное, чтобы не обменивали. И 15 лет - срок очень маленький. А ведь в камере и поперхнуться баландой можно или упасть затылком об бетон случайненько. Жену его тоже щимить нужно.
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06.05.2022 08:34 Відповісти
так вже відпустили
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06.05.2022 09:07 Відповісти
Да він втече з Іспанії кудись йще . Іспанці не розуміють , що воно агент ФСБ й тому або йому зобеспечать втечу , або в"ють . Тільки тримання під вартою може гарантувати екстрадицію . Тому відпустили як дрібного шахрая .
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06.05.2022 09:22 Відповісти
Було ніким-стало нічим...жаль , що бєнядіктова займається такою уйньою : під боком члени опг ім.бєніренигата,зрадники в виших ешолонах ....
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06.05.2022 09:25 Відповісти
То есть для экстрадиции какого то мелкого ушлепка нужна каждый раз война? Иначе никак?
Крутое у нас МВД.
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06.05.2022 09:53 Відповісти
Може йому на морді зробити таке татуювання, як на цьому фото?
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06.05.2022 09:53 Відповісти
Опять провал ?
То есть вот этот аргумент "Теперь у нас есть доказательство - это война." будет представлен испанскому суду ???
Это даже комментировать сложно, ощущение, что люди вообще не понимают, что такое аргументация для суда
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06.05.2022 10:01 Відповісти
Дурень думкою багатіє. Не можна передавати фсбшного агента в Україну, де при владі його колеги. Відпустять, обміняють, виправдають або щось подібне, як було з шуфричем, медведчуком.
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06.05.2022 10:29 Відповісти
Та хто на його гавкання звертав увагу?! Тут майже усі щеплені з 2014 року. Хіба за те, що москалів дурив та )(.йла? Так москалі ще більші придурки ніж той шарій.
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06.05.2022 11:03 Відповісти
Доказ - це війна, а вот тут поподробнее. Что то изменилось со вчерашнего дня?
не просто так, а аргументированно!
И вот радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів начал делать именно то, что может помочь Шарию в суде уйти от ответственности!
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06.05.2022 11:32 Відповісти
поселиться там в якомусь посольстві сербії і буде жити дестиліттями
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06.05.2022 12:07 Відповісти
і ще - на іберійському півострові є один нюанс, вас можуть годувати "завтраками" десятиліттями. це тут норма.
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06.05.2022 12:09 Відповісти
Зе влада, ти ще шарія випусти піл заставу коли його будуть судити у Київі
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06.05.2022 13:53 Відповісти
давайте бути чесними перед собою - ніхто ж не вірить в справедливе українське правосуддя , а повинно статись приблизно так : при спробі втечі або вчинення супротиву трагічно загинув відомий блогер та кацапський колаборант , якому була висунута підозра у державній зраді ... якось так
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06.05.2022 16:35 Відповісти
 
 