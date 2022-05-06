Тепер в нас є доказ - це війна, - у МВС переконані у екстрадиції Шарія

Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів вважає, що рішення про екстрадицію проросійського блогера Анатолія Шарія з Іспанії до України буде ухвалене.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"Ситуація буде розвиватися однозначно. Його екстрадують в Україну", - сказав Андрусів.

Він пояснив, що раніше були проблеми з таким екстрадуванням, бо дуже важко було доказати підривні наслідки дій блогера.

"Тобто він говорив якісь речі, писав якісь речі, але ми не могли сказати, що ці речі призводять до якоїсь трагедії. Тепер в нас є доказ - це війна. І, власне, він один із факторів, який стимулював цю війну. Тому я переконаний на 100%, що рішення про його екстрадицію буде ухвалене, а тут ми його вже зустрінемо", - сказав Андрусів.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ 4 травня Шарія затримали в Іспанії.

5 травня, іспанські ЗМІ повідомили, що суд відпустив його під підписку про невиїзд.