Тепер в нас є доказ - це війна, - у МВС переконані у екстрадиції Шарія
Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів вважає, що рішення про екстрадицію проросійського блогера Анатолія Шарія з Іспанії до України буде ухвалене.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.
"Ситуація буде розвиватися однозначно. Його екстрадують в Україну", - сказав Андрусів.
Він пояснив, що раніше були проблеми з таким екстрадуванням, бо дуже важко було доказати підривні наслідки дій блогера.
"Тобто він говорив якісь речі, писав якісь речі, але ми не могли сказати, що ці речі призводять до якоїсь трагедії. Тепер в нас є доказ - це війна. І, власне, він один із факторів, який стимулював цю війну. Тому я переконаний на 100%, що рішення про його екстрадицію буде ухвалене, а тут ми його вже зустрінемо", - сказав Андрусів.
Як повідомляв Цензор.НЕТ 4 травня Шарія затримали в Іспанії.
5 травня, іспанські ЗМІ повідомили, що суд відпустив його під підписку про невиїзд.
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Еще столько спокойно гуляет колаборантов типа Бойко, Шуфричей и ничего им не грозит! Они ведь годами вредили Украине совершенно безнаказанно!
У нас нет расстрела за измену Родине и не будет, т.к. это обвинение автоматом всплывет, когда поднимется вопрос про разминирование въезда в Крым перед самой войной и почему рашисты уже на второй день были под Киевом!
Рашисти будуть драпати у Венесуелу і на Кубу.
Дивіться там, щоб Шарік не здриснув на кацапо-підводному човні у Південну Америку. )))
Оно будет изображать из себя честного журналиста с альтернативным мнением, за которое его хотят распять в трусиках злые нацисты.
Нужно грамотное обвинение, чтобы доказать, что подозрение обосновано. Испанский суд будет рассматривать только факты
Так что с испанским судом как раз все в порядке!
Тут знайшли цього білого коня (звичайно, це має бути порожня тара, вміст треба спочатку вжити за призначенням...)
Кажись в Египте.
Думаю мешает отсутствие нормальных юристов в прокуратуре или нет доказательств.
Тут же проблема в чем - в том, чтобы суд был открытым и на 100% подготовленная доказательная база
Ну украли перца из Молдовы - толку ноль
Только подставились
Кто-то в Крыму родился - плохой
Кто-то в Москве учился - плохой
А кто-то в КПСС состоял и даже за агитацию там отвечал, то есть идейным был - вот он герой.
Жизнь штука сложная
Это доказательная база? Мда ... МВД как были бестолочами, так и остались. Именно поэтому нам не выдавали 99% коррупционеров через систему Интерпола. Когда Интерпол запрашивали у Украины обоснования их преступной деятельности, наши присылали бумажки, содержание которых можно коротко описать словами: "Он точно преступник! Мамой клянусь!".
Крутое у нас МВД.
То есть вот этот аргумент "Теперь у нас есть доказательство - это война." будет представлен испанскому суду ???
Это даже комментировать сложно, ощущение, что люди вообще не понимают, что такое аргументация для суда
не просто так, а аргументированно!
И вот радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів начал делать именно то, что может помочь Шарию в суде уйти от ответственности!