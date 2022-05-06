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Немає жодних перешкод для постачання озброєння Україні, - Пентагон

пентагон,кірбі

Сполучені Штати Америки не бачать жодних перешкод для постачання в Україну закордонного озброєння. І щоденні вдалі постачання це доводять.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДТ, про це заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі.

"Припаси, озброєння та матеріали продовжують постачати щодня, включаючи сьогоднішній. Ми не бачимо ознак того, що цей потік утруднений", — сказав він.

Своєю чергою прессекретар Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що США мають "невичерпні" можливості для постачання зброї в Україну.

Їх можливості навіть дозволяють забезпечити ще й підтримку та безпеку Швеції та Фінляндії на час перехідного процесу при їх вступі до НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія хоче пошкодити інфраструктуру, але США можуть передавати зброю Україні, - Пентагон

Автор: 

зброя (7526) США (23355) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+13
Опустили свинособак
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06.05.2022 02:05 Відповісти
+6
Дайте Украине много самых мощных дронов и много самолетов и вертолетов!
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06.05.2022 02:18 Відповісти
+6
зброя з США до України йшла, йде і буде йти.
стільки скільки ЗСУ потребує.
крапка.
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06.05.2022 04:15 Відповісти
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06.05.2022 02:05 Відповісти
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06.05.2022 02:16 Відповісти
Дайте Украине много самых мощных дронов и много самолетов и вертолетов!
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06.05.2022 02:18 Відповісти
мне вот интересно - куда бримстоуны будут подвешивать? Ну, вероятно на Су-30 ... Но могут быть варианты. Один бримстоун весит ровненько 50 кг. Грузоподъемность ТВ2 - 150 кг, из которых на ЭОС приходится 55 кг и 95 кг на вооружение. В принципе - как бы на пределе. Но если ТВ2 забирается на свой потолок - до 8000 метров, то при своей крайне низкой ЭПР (до 0,1 метра квадратного) с расстояния 40-50 км его РЛС МРК не видит, а с такой высоты Brimstone II должен лететь до 60 километров. Если "подкрасться" к МРК километров на 40, то два бримстоуна с кумулятивной б\ч по 6,3 кг каждая конечно МРК не потопят, но на "вечный" ремонт поставят точно.
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06.05.2022 03:31 Відповісти
И одного хватит на такое суднО
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06.05.2022 03:46 Відповісти
теоретически, если даже одним бримстоуном попасть в ПУ с "калибром", то детонация может "оторвать жопу", и пожар в машинном + течь по корпусу от детонации могут привести к утонутию.
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06.05.2022 04:02 Відповісти
І як ото воює ВСУ без такого диванного стратега.
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06.05.2022 09:33 Відповісти
та я сам вдівляюсь )
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06.05.2022 10:35 Відповісти
Нет, не хватит. Полное водоизмещение 950 тонн при длине 74 метра.
Гарантированное утопление может произойти при попадании двух "нептунов" (б\ч 150 кг каждый), или одного, но удачного.
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06.05.2022 03:55 Відповісти
"Припаси, озброєння та матеріали продовжують постачати(ся) щодня, включаючи сьогоднішній. Ми не бачимо ознак того, що цей потік утруднений"....
якось так...
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06.05.2022 04:08 Відповісти
зброя з США до України йшла, йде і буде йти.
стільки скільки ЗСУ потребує.
крапка.
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06.05.2022 04:15 Відповісти
Кораблями нужно возить военную технику в первую очередь. В самолет только легкие вещи типа буксируемых гаубиц. Корабли не сразу довезут, но относительно быстро. И поэтому чем раньше загрузить, тем быстрее привезут.
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06.05.2022 07:28 Відповісти
 
 