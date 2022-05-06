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Немає жодних перешкод для постачання озброєння Україні, - Пентагон
Сполучені Штати Америки не бачать жодних перешкод для постачання в Україну закордонного озброєння. І щоденні вдалі постачання це доводять.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДТ, про це заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі.
"Припаси, озброєння та матеріали продовжують постачати щодня, включаючи сьогоднішній. Ми не бачимо ознак того, що цей потік утруднений", — сказав він.
Своєю чергою прессекретар Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що США мають "невичерпні" можливості для постачання зброї в Україну.
Їх можливості навіть дозволяють забезпечити ще й підтримку та безпеку Швеції та Фінляндії на час перехідного процесу при їх вступі до НАТО.
Топ коментарі
+13 Дмитрий Иванов #512538
показати весь коментар06.05.2022 02:05 Відповісти Посилання
+6 DmitrySviridon #501268
показати весь коментар06.05.2022 02:18 Відповісти Посилання
+6 три - пятнадцать
показати весь коментар06.05.2022 04:15 Відповісти Посилання
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якось так...
стільки скільки ЗСУ потребує.
крапка.