Брехня Росії на весь світ вийшла за межі людського розуміння, - США в ООН
Дедалі масштабніша брехня Росії на міжнародній арені, у тому числі в ООН, стосовно її агресії проти України, виходить за межі людського розуміння та здорового глузду.
Про це заявила під час засідання Радбезу ООН постійна представниця США при цій організації Лінда Томас-Грінфілд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформу.
"росія неодноразово брехала в Раді Безпеки ООН, поширювала теорії змови й дезінформацію, і щоразу ця брехня ставала дедалі більшою", - наголосила представниця Сполучених Штатів.
Вона нагадала, як лише три місяці тому постпред росії при ООН стверджував, що його країна не мала намірів вторгатися в Україну, і зараз у рф заявляють, що вторгнення ніколи не відбувалося.
"Вони навіть заявляють, що Україна атакує сама себе, скидає бомби на свої будівлі, на своїх людей та нападає на свою демократію. Це брехня протирічить будь-якій логіці, здоровому глузду. росія займається чистою дезінформацією", - сказала Томас-Грінфілд.
Дипломат указала, що правда дуже добре відома всім: саме кремль є єдиним винуватцем війни в Україні.
"Тож складно зрозуміти, чому деякі члени Радбезу продовжують закликати "всі сторони" (в тому числі Україну – ред.) утриматися від бойових дій. Говорімо прямо: необхідно закликати конкретно росію припинити її агресію проти України", - наголосила представниця США.
Вона підкреслила, що рф розпочала цю війну, і лише вона може її припинити.
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на віче предки говорили:
якщо зустрінеш десь, колись
то зразу бий кассапа в рило,
кассапа звідусіль жени
хай здохне в ямі при дорозі
ти подаєш йму води,
А він вже сере на порозі ....
- Наша брехня не працює, ніхто не вірить.
- Що робити?
- Брехати у десять разів більше!
Русские - еще не вполне люди.
Им недостает главного свойства человека - нравственного чутья, умения отличать добро от зла".
- Жюль Мишле, французский историк (1798 - 1874 гг.)
Россия - царство лжи.
Ложь - в общине, которую следовало бы назвать мнимой общиной.
Ложь - в помещике, священнике и царе.
Крещендо обманов, мнимостей, иллюзий!»
- Жюль Мишле, французский историк (1798 - 1874 гг.).
вони справді ніколи не зрозуміють - як це без брехні?
та без неї ж вони німи.
Але це не заважає їй бути постійним членом Ради БЕЗПЕКИ (не більш, не менш, саме БЕЗПЕКИ) із правом безкарного та абсолютного вето.
ООН - творіння людей, що зробили те і маємо.
Мабуть з нього багато хто бере приклад, бо це ж моральний авторитет світу
(сумно що в самій Україні є...деякі амеби)
https://winstonchurchill.hillsdale.edu/fascists-anti-fascists/ вони вже тут вони вже в хаті... https://winstonchurchill.hillsdale.edu/fascists-anti-fascists/
скопіюйте текст і плюхните в тей же гугле перекладник.
переклад буде гунявий але смисл відчуєте...
Вибачте, будь ласка... не стримався...
Взяточничество и произвол начальников не имеет границ. Священники малограмотных и такие же дикие, как и мужики.
Книг никто не имеет никаких.
Даже татары и башкиры значительно культурнее московинов... Московины же глупые, суеверные, дикари, ужасно грязные: посуды никогда не моют; в доме можно задохнуться от вони и потерять половину крови от клопов ...»
- Хорватский научный, религиозный и политический деятель Юрай Крижанич (Jurij Krizanicz). Historia de Sibiria Jurij Krizanicz, 1680..