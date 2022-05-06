Брехня Росії на весь світ вийшла за межі людського розуміння, - США в ООН

Дедалі масштабніша брехня Росії на міжнародній арені, у тому числі в ООН, стосовно її агресії проти України, виходить за межі людського розуміння та здорового глузду.

Про це заявила під час засідання Радбезу ООН постійна представниця США при цій організації Лінда Томас-Грінфілд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформу.

"росія неодноразово брехала в Раді Безпеки ООН, поширювала теорії змови й дезінформацію, і щоразу ця брехня ставала дедалі більшою", - наголосила представниця Сполучених Штатів.

Вона нагадала, як лише три місяці тому постпред росії при ООН стверджував, що його країна не мала намірів вторгатися в Україну, і зараз у рф заявляють, що вторгнення ніколи не відбувалося.

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"Вони навіть заявляють, що Україна атакує сама себе, скидає бомби на свої будівлі, на своїх людей та нападає на свою демократію. Це брехня протирічить будь-якій логіці, здоровому глузду. росія займається чистою дезінформацією", - сказала Томас-Грінфілд.

Дипломат указала, що правда дуже добре відома всім: саме кремль є єдиним винуватцем війни в Україні.

"Тож складно зрозуміти, чому деякі члени Радбезу продовжують закликати "всі сторони" (в тому числі Україну – ред.) утриматися від бойових дій. Говорімо прямо: необхідно закликати конкретно росію припинити її агресію проти України", - наголосила представниця США.

Вона підкреслила, що рф розпочала цю війну, і лише вона може її припинити.

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