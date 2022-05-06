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"Завозять акторів із Криму", - окупанти на Херсонщині готуються до відзначення 9-го травня

херсонщина

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко зазначає, що на Херсонщині російські окупанти намагаються підкуповувати та залякувати місцевих жителів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на запитання щодо ситуації в області, Самойленко зауважив: "Ми на сьогодні бачимо намагання окупантів якимось чином підкупити наших людей, залякати їх. Зробити так, щоб вони повірили в те, що наміри окупантів змінилися і вони хочуть зробити для них якесь благо".

Так, наголосив він, ситуація "дуже важка".

"Обстановка в місті (Херсоні) більш-менш спокійна. Чого не скажеш про обстановку в деяких районах області, в яких ми маємо навіть абсолютно заблоковані села, які знаходяться на лінії розмежування бойових дій, і неможливість підвозити туди навіть волонтерським шляхом якихось харчів, медикаментів, інших речей", - сказав Самойленко.

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Крім того, він зауважив, що нині в області окупанти та їхні колаборанти зайняті підготовкою до 9-го травня.

"Це вивчення гасел, пісень, танців. Але на сьогодні навіть акторів вони змушені завозити з Криму або з інших регіонів. Тому що херсонські актори не погоджуються брати участь в цих фантасмагоріях", - розповів голова облради.

Також читайте: Армія РФ блокує виїзд з Херсонщини та в'їзд до неї, - перший заступник голови облради Соболевський

Автор: 

День Перемоги (458) окупація (6744) Херсонська область (5871)


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Топ коментарі
+21
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06.05.2022 05:21 Відповісти
+20
95й вже там в повному составі?
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06.05.2022 03:16 Відповісти
+17
У головного актора там в Криму квартирка .
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06.05.2022 03:22 Відповісти
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95й вже там в повному составі?
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06.05.2022 03:16 Відповісти
У головного актора там в Криму квартирка .
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06.05.2022 03:22 Відповісти
та яка там квартирка - так халупка якась на від дощу
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06.05.2022 03:26 Відповісти
Чого гівно ллєте,порохоботи?
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06.05.2022 04:04 Відповісти
асфальтуй іди, трохи не спіткувся за тебе...
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06.05.2022 04:19 Відповісти
, я думал это кремлеботы сеют распри. Только враги государства могут сеять распри во время войны.
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06.05.2022 04:50 Відповісти
а ви подивіться на дату реєстрації усіх "сеящих распри" - майже усі після 24-02-2022
шкода що адміністрація цензора або це підтримує, або...
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06.05.2022 08:42 Відповісти
не тільки я помітив.
фільтруйте лютовнівців, березняковців, квітневців, травнеців зареєстрованих в цьому році на сайті - там жах кацапневий....
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06.05.2022 04:45 Відповісти
Ти не правий.
Я так... слідкую потрохи. Так от - після останніх блогів Швеця про єрмака, та й інших неприємних для ОПи новин, вилізли "старики", які "працювали" рік, два назад.
Видно - отримали команду фас.
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06.05.2022 06:18 Відповісти
i від коґо команда була?
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06.05.2022 06:29 Відповісти
такі як ти несправні - вуса посивіють - ви все одно виберете клована...
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06.05.2022 06:31 Відповісти
Когда будет наступление и Херсон заберут???
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06.05.2022 04:48 Відповісти
коли Ви вступите до лав ЗСУ
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06.05.2022 09:35 Відповісти
Морячка эксгумировали.
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06.05.2022 05:13 Відповісти
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06.05.2022 05:21 Відповісти
Дякую за шедевр. Слава Україні! Смерть ворогам!
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06.05.2022 08:32 Відповісти
Главартиста Царёва не забутттте
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06.05.2022 05:24 Відповісти
буба поза конкурсом, please.
він за кордони, і за німецьких повій знаєте як хрипло шуткує?
то ви ще не чули...
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06.05.2022 05:39 Відповісти
Я уявляю цю дію, наженуть стареньких з червоними прапорами, що залишилися ще від радянського союзу, і зроблять картинку для російського бидла. Все як завжди при ідіотском режисерi - путіні.
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06.05.2022 05:50 Відповісти
В главных ролях будут заслуженные (на все 200) артисты Помойной *********:
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06.05.2022 06:13 Відповісти
србскі, угростанскі офіціальні свідкі для фіксації і підтвердження брехні.
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06.05.2022 06:55 Відповісти
Головне щоб пики зафіксували у тих артистів. Бажано крупним планом. Потім буде ідентифікація та відповідальність за державну зраду, колабораціонізм, понаєхам-незаконне перебування та незаконний перетин кордону і тд. Після відсидки депортація на те що залишиться від кацапстану
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06.05.2022 06:15 Відповісти
А мости й переходи давно треба було розгромити...
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06.05.2022 06:26 Відповісти
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06.05.2022 06:28 Відповісти
Нічний жах сунувсь на південь, та довжина ночі вже конає.
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06.05.2022 08:38 Відповісти
це кабаева?
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06.05.2022 06:53 Відповісти
возвели зеленo-нішо в залізні яйця...
перекашлямо і це...
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06.05.2022 08:40 Відповісти
в нашому амеріканьському цирку теж е свої рижі коловани, но ваш?
ето шо то особеннога... !
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06.05.2022 08:50 Відповісти
отбулавлений в Україні буба-підшконок - зрадник.
вся його агромічна опа теж - хера ви хлопці дали в квітні 19ґо...
тисачями життів платимо за ваш зелений ****** вибор...
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06.05.2022 10:12 Відповісти
кацапня курноса - ніколи не чіпайте те шо до вас нікоїм боком, а як да
то без удівілова як на кацапії івани іванови мову вивчать...
Україна до вас тварей за все прийде за відповідью...
буряти-русськіе - вас, за зверства в Україні, в полон не беруть.
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06.05.2022 14:47 Відповісти
роскоса морда? - ти труп і на тебе насере северний олень.
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06.05.2022 14:51 Відповісти
 
 