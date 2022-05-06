"Завозять акторів із Криму", - окупанти на Херсонщині готуються до відзначення 9-го травня
Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко зазначає, що на Херсонщині російські окупанти намагаються підкуповувати та залякувати місцевих жителів.
Відповідаючи на запитання щодо ситуації в області, Самойленко зауважив: "Ми на сьогодні бачимо намагання окупантів якимось чином підкупити наших людей, залякати їх. Зробити так, щоб вони повірили в те, що наміри окупантів змінилися і вони хочуть зробити для них якесь благо".
Так, наголосив він, ситуація "дуже важка".
"Обстановка в місті (Херсоні) більш-менш спокійна. Чого не скажеш про обстановку в деяких районах області, в яких ми маємо навіть абсолютно заблоковані села, які знаходяться на лінії розмежування бойових дій, і неможливість підвозити туди навіть волонтерським шляхом якихось харчів, медикаментів, інших речей", - сказав Самойленко.
Крім того, він зауважив, що нині в області окупанти та їхні колаборанти зайняті підготовкою до 9-го травня.
"Це вивчення гасел, пісень, танців. Але на сьогодні навіть акторів вони змушені завозити з Криму або з інших регіонів. Тому що херсонські актори не погоджуються брати участь в цих фантасмагоріях", - розповів голова облради.
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фільтруйте лютовнівців, березняковців, квітневців, травнеців зареєстрованих в цьому році на сайті - там жах кацапневий....
Я так... слідкую потрохи. Так от - після останніх блогів Швеця про єрмака, та й інших неприємних для ОПи новин, вилізли "старики", які "працювали" рік, два назад.
Видно - отримали команду фас.
він за кордони, і за німецьких повій знаєте як хрипло шуткує?
то ви ще не чули...
перекашлямо і це...
ето шо то особеннога... !
вся його агромічна опа теж - хера ви хлопці дали в квітні 19ґо...
тисачями життів платимо за ваш зелений ****** вибор...
то без удівілова як на кацапії івани іванови мову вивчать...
Україна до вас тварей за все прийде за відповідью...
буряти-русськіе - вас, за зверства в Україні, в полон не беруть.