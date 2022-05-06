Окупанти знищили та пограбували всі фермерські господарства в Дергачівській громаді на Харківщині

На Харківщині російські окупанти знищили та пограбували фермерські господарства у Дергачівській громаді.

Про це повідомив голова Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко у Facebook, передає Цензор.НЕТ.



Посівної у Дергачівській громаді не буде.



"Окупанти продовжують активно обстрілювати місто Дергачі, селища і села нашої громади. Особливо значні руйнування від обстрілів, окрім міста, є у Прудянці, Слатине, Руській Лозовій та деяких інших селах, де знищено багато приватних будинків, магазинів, підприємств тощо. Також, на жаль, я змушений констатувати, що посівної кампанії цього року не буде, бо фермерські господарства або знищені, або пограбовані окупантами, а посівні площі засіяні мінами та снарядами", - написав Задоренко.

Поки що в громаді неможливо відновити газопостачання, бо пошкоджена ділянка газогону знаходиться на території, де зараз тривають бойові дії.

Досі під окупацією перебувають Токарівський, Проходівський, Козачолопанський старостинські округи, Цупівка Прудянського округу, селище Питомник та село Нове Русько-Лозівського округу. Зелені коридори звідти організувати неможливо, бо з російської сторони ніхто не збирається обговорювати це питання, зазначив Задоренко.

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