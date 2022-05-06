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Новини Агресія Росії проти України Війна
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За підтримки авіації окупанти поновили штурмові дії з метою взяття під контроль території заводу "Азовсталь", - Генштаб ЗСУ

азовсталь

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію станом на 06:00 6 травня щодо російського вторгнення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

Так, розпочалась сімдесят друга доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Противник не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

На Волинському і Поліському напрямках ворог активних дій не проводив. У підрозділах збройних сил Республіки Білорусь триває перевірка бойової готовності сил реагування.

На Сіверському напрямку ознак формування противником наступального угруповання не виявлено. В прикордонних районах України на територіях Брянської, Курської та Бєлгородської областей на позиціях та опорних пунктах утримується незначна кількість особового складу, озброєння та військової техніки.

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На Слобожанському напрямку противник активних дій не проводив. Продовжує обстріли з реактивної та ствольної артилерії житлових кварталів та передмістя Харкова.

Крім того, ворог продовжує здійснювати нарощування системи протиповітряної оборони, матеріально-технічного забезпечення та вогневого ураження. Проводить перегрупування та відновлення боєздатності підрозділів.

На базі Куп’янської міської лікарні в облаштованому окупантами шпиталі, за наявною інформацією перебуває, до 300 поранених.

З метою уточнення позицій наших військ та напрямків подальшого просування ворог здійснює повітряну розвідку.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник продовжує вести активні бойові дії.

На Лиманському напрямку здійснює обстріли позицій наших військ.

На Попаснянському напрямку основні зусилля зосередив на встановленні повного контролю над населеним пунктом Попасна та відновленні наступу на населені пункти Лиман та Сіверськ.

В місті Маріуполі продовжує блокування підрозділів Сил оборони в районі "Азовсталі". В окремих районах, за підтримки авіації, поновив штурмові дії з метою взяття під контроль території заводу.

На Сєверодонецькому, Авдієвському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій не вів. Здійснює вогневий вплив з метою сковування дій наших військ та знищення артилерійських підрозділів.

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На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив, утримував зайняті рубежі, посилював системи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Обстрілював позиції наших військ. На півночі Херсонщини і Миколаївщини ворог здійснює обстріли населених пунктів, які залишив.

Відмічено ведення противником повітряної розвідки в районах населених пунктів Олександрівка, Сергіївка, Володимирівка.

"За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено п’ятнадцять повітряних цілей: чотирнадцять безпілотних літальних апаратів типу "Орлан" та один літак.

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито одинадцять атак ворога, знищено вісім танків, одинадцять одиниць бойової броньованої техніки та п’ять одиниць автомобільної техніки противника", - повідомили в Генштабі.

Автор: 

армія рф (17784) Генштаб ЗС (6758) Азовсталь (446)


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Топ коментарі
+15
Два місяці було, щоб підготуватись до деблокади Маріуполя. Як я розумію, нічого не було зроблено, окрім відосиків, які назнімав асфальтоукладчик(
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06.05.2022 08:09 Відповісти
+11
Зе гівну не вперше кидати бійців. Прочитайте про Журавля, все зрозумієте.
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06.05.2022 08:24 Відповісти
+8
Дякую Господи що збережеш всіх українських цивільних громадян та найкращих воїнів в світі...
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06.05.2022 07:25 Відповісти
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Дякую Господи що збережеш всіх українських цивільних громадян та найкращих воїнів в світі...
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06.05.2022 07:25 Відповісти
Два місяці було, щоб підготуватись до деблокади Маріуполя. Як я розумію, нічого не було зроблено, окрім відосиків, які назнімав асфальтоукладчик(
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06.05.2022 08:09 Відповісти
Серце зупиняється з тим, що коїться. Яка ж сила вступиться за "азовців"? Невже безвихід?
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06.05.2022 08:20 Відповісти
Зе гівну не вперше кидати бійців. Прочитайте про Журавля, все зрозумієте.
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06.05.2022 08:24 Відповісти


Eva Kantorovich

@EKantorovich

·
https://twitter.com/EKantorovich/status/1522411895059144704 2h

Если взять всех диванных экспертов, которые знают как вывезти раненых бойцов из Мариуполя и сделать из них тактическую ударную группу, то деблокада Мариуполя дело двух дней. Жаль им некогда, дела, заботы.
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06.05.2022 08:32 Відповісти
Передайте Еве, что нужно искать причину сложившейся ситуации, а не рассматривать следствие. А причина такова - сдали без боя юг Украины, русня окружила Марик и случилось то, что случилось. Ключевой вопрос почему Бердянск и Мелитополь не обороняли как Попасную, которую больше двух месяцев орки взять не могут? Почему Азову запретили выдвигаться на Бердянск и атаковать русню?
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06.05.2022 08:48 Відповісти
Та невже?

"

Два місяці було, щоб підготуватись до деблокади Маріуполя. Як я розумію, нічого не було зроблено, окрім відосиків, які назнімав асфальтоукладчик(

"

Я так розумію, що задача бота MAKAROV із датою реєстрації 01.03.2022 тут - сіяти раздрай і ворожнечу під будь-якими соусами - і з одного боку, і з усіх інших - сам собі протиречишь, аби щось проти украинскої влади навалити.
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06.05.2022 12:05 Відповісти
Уверен что в марше половина диванных войск сдохнет от сердечного приступа.
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06.05.2022 11:52 Відповісти
Хай у вас, рашисти, попадають і згорять смертельні сталеві птахи.
І ви щоб згоріли разом з ними, покидьки.
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06.05.2022 08:45 Відповісти
я уже просто не знаю, как реагировать на ситуацию в Мариуполе, полное бессилие - это уже ни о чем..., никогда в жизни я не чувствовала такой степени ненависти и бессилия, меня бесит, что мир по-прежнему пытается договориться с этим мелким и гнусным утырком вместо того, чтобы поставить ему жесткий ультиматум..., ведь есть же у него какое-то уязвимое место, а если нет, то на всем мире лежит ответственность за то, что позволили этому абсолютному злу разрастись до таких размеров...
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06.05.2022 09:05 Відповісти
А что там с контрнаступлением Залужного, всё, здулось?
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06.05.2022 10:08 Відповісти
Супер пупер Великое Контрнаступление, похоже было просто очередная пиар заява из ОП.
Мулька короче. Все как всегда.
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06.05.2022 10:39 Відповісти
Никакого "супер пупер великого контрнаступления" никто из ОП не заявлял - было заявлено о контрнаступательных мерах на Изюмском и Харьковском направлениях. И заявляли это не из ОП, а генерал Залужный. А что там уже переврали журналисты и что вы себе дофантазировали - это уже ваши личные проблемы.
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06.05.2022 12:07 Відповісти
Господи, Матінко Божа, бережіть і допомагайте нашим захисникам
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06.05.2022 10:53 Відповісти
Залужный без ОП официально ничего не заявит".Фсьо под контролем Зе" - сообщал не однократно тот же Арестович.
ps: я думал и так понятно
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06.05.2022 12:18 Відповісти
 
 