"Росія навмисно веде війну, спрямовану на те, аби вбивати й тероризувати український народ", - Британія в ООН

Російські війська навмисно тероризують та вбивають цивільних громадян в Україні, порушуючи міжнародне гуманітарне право.

Про це заявила під час засідання Ради Безпеки ООН постійна представниця Великої Британії при цій організації Барбара Вудвард, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Правда полягає не лише у тому, що цивільні гинуть під час російської незаконної агресивної війни, а й у тому, що Росія навмисно веде війну, спрямовану на те, аби вбивати й тероризувати український народ", - сказала Вудвард.

Вона навела приклади Бучі та Ірпеня, де російські військові "вбивали та розчленовували цивільних". "Жодного розрізнення не робилося між військовими цілями, лікарнями, школами чи маріупольським театром, перед яким було чітко написано "діти", - констатувала дипломат, наголосивши, що дії Росії "є безперечним порушенням міжнародного гуманітарного права".

Вудвард також засудила намагання російської пропаганди "дегуманізувати та демонізувати українців, називаючи їх неонацистами".

"Така мова ненависті є дуже небезпечною. І з наближенням річниці завершення Другої світової війни вона зневажає жертви росіян, українців та багатьох інших національностей, які воювали заради знищення нацизму", - зазначила представниця Великої Британії.

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