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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"Росія навмисно веде війну, спрямовану на те, аби вбивати й тероризувати український народ", - Британія в ООН

ірпінь

Російські війська навмисно тероризують та вбивають цивільних громадян в Україні, порушуючи міжнародне гуманітарне право.

Про це заявила під час засідання Ради Безпеки ООН постійна представниця Великої Британії при цій організації Барбара Вудвард, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Правда полягає не лише у тому, що цивільні гинуть під час російської незаконної агресивної війни, а й у тому, що Росія навмисно веде війну, спрямовану на те, аби вбивати й тероризувати український народ", - сказала Вудвард.

Вона навела приклади Бучі та Ірпеня, де російські військові "вбивали та розчленовували цивільних". "Жодного розрізнення не робилося між військовими цілями, лікарнями, школами чи маріупольським театром, перед яким було чітко написано "діти", - констатувала дипломат, наголосивши, що дії Росії "є безперечним порушенням міжнародного гуманітарного права".

Вудвард також засудила намагання російської пропаганди "дегуманізувати та демонізувати українців, називаючи їх неонацистами".

"Така мова ненависті є дуже небезпечною. І з наближенням річниці завершення Другої світової війни вона зневажає жертви росіян, українців та багатьох інших національностей, які воювали заради знищення нацизму", - зазначила представниця Великої Британії.

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Автор: 

Велика Британія (5655) росія (65974)


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Це геноцид проти української незламної нації...
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06.05.2022 07:49 Відповісти
Так объявите росию государтвом террористом и ей придёт конец намного быстрее чем с вашими санкциями.
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06.05.2022 07:59 Відповісти
Та вже всім зроуміло, що терор, - не війна. Свавілля нелюдів.
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06.05.2022 08:11 Відповісти
Це вже не вперше.
Нас просто змусили забути , нав'язали міф про дружні народи.
А скільки вони нас нищили...
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06.05.2022 08:27 Відповісти
Нам потрібно пристойну людину на короля. Клоуни, які вже піаряться на перемозі, до якої ще дуже довго, мають бути відправлені до цирку. Може, принц Гаррі схотів би?
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06.05.2022 08:46 Відповісти
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06.05.2022 08:51 Відповісти
Может дадите Украине самое мощное вооружение, что у вас - всех западных стран есть, чтобы победить в войне. От заявлений и признаний преступлений, Украине от этого не легче, Украину бомбят беспрерывно и рушат и убивают людей. Помощь очень слабая от Запада! Запад за последние годы поставил своих вооружений в Россию на 200 миллиардов долларов и это уже после Крыма. А Украине дают столько оружия, что война будет затягиваться, а не выигрываться. Это все в итоге против запада обернется, если их будет такая позиция предательская.
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06.05.2022 09:15 Відповісти
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06.05.2022 11:36 Відповісти
 
 