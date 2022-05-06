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"Укрзалізниця" оприлюднила графік запізнення потягів на ранок 6 травня через російські обстріли залізниць

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Станом на 7:00 6 травня в Україні низка потягів курсує із запізненням.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила "Укрзалізниця" в телеграмі.

Станом на ранок 6 травня затримуються такі потяги:

  • №22 Трускавець - Харків (+4:20 год);
  • №60 Чоп - Київ (+3:15 год);
  • №3 Львів - Запоріжжя (+2:56);
  • №232 Львів - Дніпро (+2:53 год);
  • №135 Чернівці - Білгород-Дністровський (+2:38 год);
  • №130 Івано-Франківськ - Кременчук (+2:28 год);
  • №16 Івано-Франківськ - Харків (+2:24 год);
  • №8 Одеса - Харків (+2:14 год);
  • №120 Львів - Запоріжжя (+1:39 год);
  • №92 Одеса - Харків (+1:29 год);
  • №86 Львів - Запоріжжя (+1:28 год);
  • №149 Полтава - Чернівці (+1:27 год);
  • №37 Ужгород - Одеса (+1:23);
  • №11 Одеса - Львів (+1:18 год);
  • №25 Рахів - Одеса (+1:14 год);
  • №97 Київ - Ковель(+1:14 год);
  • №7 Київ - Чернівці (+1:14 год);
  • №77 Ковель - Одеса (+1:07 год);
  • №42 Львів - Дніпро (+1:03 год);
  • №81 Київ - Ужгород (+1:01 год);
  • №105 Київ - Одеса (+1:01 год);
  • №8 Чернівці - Київ (+1:01 год);
  • №46 Лозова - Ужгород (+1 год);
  • №710 Львів - Дарниця (+8 хв);
  • №705 Київ - Перемишль (+18 хв);
  • №774 Львів - Дарниця (+ 52 хв).

Читайте: Через пошкодження залізничної інфраструктури на ранок 5 травня запізнюються 46 пасажирських потягів, - "Укрзалізниця". ПЕРЕЛІК

Автор: 

залізниця (1519) обстріл (29082) Укрзалізниця (6897)


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