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В облаштованому окупантами шпиталі у Куп'янську на Харківщині перебуває до 300 поранених, - Генштаб ЗСУ

рф

Російські окупанти облаштували шпиталь, де розмістили до 300 поранених, на базі Куп’янської міської лікарні у Харківській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

"Противник не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом. На базі Куп’янської міської лікарні в облаштованому окупантами шпиталі, за наявною інформацією, перебуває до 300 поранених", - йдеться у звіті.

Також читайте: За підтримки авіації окупанти поновили штурмові дії з метою взяття під контроль території заводу "Азовсталь", - Генштаб ЗСУ

Автор: 

армія рф (17784) Генштаб ЗС (6758) поранення (2813) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+13
Всем оркам желаем сменить категорию 300 на более скрепную 200.
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06.05.2022 08:10 Відповісти
+6
вальніть туда стінгером- і відбудеться диво!!
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06.05.2022 08:12 Відповісти
+5
кацапи в кацапстані вже готуються до голоду, молоді кацапи вже купляють по повній програмі побігли до садових магазинів по насіневу картоплю, щоб її "посеять и осенью собрать". Правда в них вона родить "без потерь" - відро посадив- відро викопав "
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06.05.2022 08:52 Відповісти
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Всем оркам желаем сменить категорию 300 на более скрепную 200.
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06.05.2022 08:10 Відповісти
В економ пакунку 200 гр.
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06.05.2022 09:26 Відповісти
вальніть туда стінгером- і відбудеться диво!!
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06.05.2022 08:12 Відповісти
кацапи в кацапстані вже готуються до голоду, молоді кацапи вже купляють по повній програмі побігли до садових магазинів по насіневу картоплю, щоб її "посеять и осенью собрать". Правда в них вона родить "без потерь" - відро посадив- відро викопав "
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06.05.2022 08:52 Відповісти
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06.05.2022 08:52 Відповісти
Так ****** по нему смерчом или точкой и не надо тут о гуманизмах и женевских конвенциях разглагольствовать .Орки в Мариуполе по госпиталю с раненными азовцами и морпехами на Азовстали били и ни о каких конвенциях не заморачивались ,А долги нужно возвращать
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06.05.2022 08:57 Відповісти
в Сватово на першому поверху місцеві лежать, а на другому та третьому поранені орки! Це для прикриття.... Можливо так й у Купянську! Галасу буде....
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06.05.2022 09:30 Відповісти
Я не збираюся бути добренькою: от аби вони всі прямо звідти попрямували до пекла.
Будь-яким способм.
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06.05.2022 08:58 Відповісти
Куди Точкою! Це ж наша лікарня, там і лікарі наші, і можуть бути наші цивільні люди.
Достатньо крисячої отрути москаликам у чайок підсипати...
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06.05.2022 09:21 Відповісти
Ми ще й лікуємо орків , гарно годуємо цю срань болотну , от вони і лізуть
до нас , як сомалійська саранча 😠
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06.05.2022 09:21 Відповісти
погане порівняння! половина сомалійських піратів , заробив грошенят, живуть у дуже великій Британіі....
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06.05.2022 09:32 Відповісти
Я ж не про піратів кажу , а про саранчу !
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06.05.2022 09:35 Відповісти
у Круп'янську там база орків..Важливий стратегічний вузол
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06.05.2022 10:19 Відповісти
Невже жоден з них не палить "Приму"?
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06.05.2022 15:08 Відповісти
 
 