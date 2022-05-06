В облаштованому окупантами шпиталі у Куп'янську на Харківщині перебуває до 300 поранених, - Генштаб ЗСУ
Російські окупанти облаштували шпиталь, де розмістили до 300 поранених, на базі Куп’янської міської лікарні у Харківській області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ у фейсбуці.
"Противник не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом. На базі Куп’янської міської лікарні в облаштованому окупантами шпиталі, за наявною інформацією, перебуває до 300 поранених", - йдеться у звіті.
Топ коментарі
+13 Бенина Мама
показати весь коментар06.05.2022 08:10 Відповісти Посилання
+6 Alex Sav #513490
показати весь коментар06.05.2022 08:12 Відповісти Посилання
+5 Muron
показати весь коментар06.05.2022 08:52 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Будь-яким способм.
Достатньо крисячої отрути москаликам у чайок підсипати...
до нас , як сомалійська саранча 😠