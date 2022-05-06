В облаштованому окупантами шпиталі у Куп'янську на Харківщині перебуває до 300 поранених, - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти облаштували шпиталь, де розмістили до 300 поранених, на базі Куп’янської міської лікарні у Харківській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

"Противник не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом. На базі Куп’янської міської лікарні в облаштованому окупантами шпиталі, за наявною інформацією, перебуває до 300 поранених", - йдеться у звіті.

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