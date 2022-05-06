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З "Азовсталі" та Маріуполя ООН та Червоний хрест евакуювали майже 500 людей, - Гутерріш

евакуація

Генсек ООН Антоніу Гутерріш прозвітував про майже 500 людей, яких вдалося евакуювати з Маріуполя і прилеглих районів.

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У спільній операції ООН та Червоного хреста евакуйовано майже 500 людей з "Азовсталі", Маріуполя і прилеглих районів. Я сподіваюся, що подальша координація з Москвою та Києвом призведе до збільшення кількості "гуманітарних" пауз, щоб забезпечити прохід цивільним особам", - написав Гутерріш.

Він не уточнив, куди саме вивезли евакуйованих людей і чи всі вони змогли дістатися вільної території України.

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Нагадаємо, евакуація цивільних з маріупольського заводу "Азовсталь" розпочалася 1 травня. За даними мера Маріуполя Вадима Бойченка, з бомбосховищ на території "Азовсталі" 2 травня вдалося вивести понад 100 цивільних людей. У середу, 4 травня, в рамках маріупольського гуманітарного коридору евакуювали 344 людини. Це жінки, діти та люди похилого віку з Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака та Василівки. Всі вони прибули до Запоріжжя.

Сьогодні, 6 травня, має відбутися нова евакуація з Маріуполя.

Автор: 

Маріуполь (3243) ООН (3374) евакуація (2341) Азовсталь (446) Гутерріш Антоніу (393)


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не верю
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06.05.2022 09:12 Відповісти
Ця евакуація самий більший фейк ООН і офіса. А оп ще цинічно прикривається дітьми, яких не знаєш куди відправили. Чим вони хужі дітей зеленького? Чому Калина не заслуговує життя, а таран буде штани зручно протирати. Хто вибрав таке має нести відповідальність. Не може президентом бути хто попало аби не
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06.05.2022 09:29 Відповісти
Старе ****** спекулює та піариться на гОрі українців. Показати важливість нікчемної контори ООН-ось основне завдання тамтешніх ледарів та нероб.
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06.05.2022 09:37 Відповісти
Просрав Миколаїв, Херсон, воду на Крим, Мелітополь, Бердянськ. А тепер героїчно просерає Маріуполь.
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06.05.2022 09:39 Відповісти
"Він не уточнив, куди саме вивезли евакуйованих людей і чи всі вони змогли дістатися вільної території України"

Так как здесь участвовал зашкваренный ранее МККК, боюсь что их депортировали в рашку
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06.05.2022 09:51 Відповісти
Він не уточнив, куди саме вивезли евакуйованих людей і чи всі вони змогли дістатися вільної території України. Джерело:
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Щось мені підказує, що частину цих людей відправили в концетраційний табір біля Маріуполя, де російські нацисти розстрілюють тих, хто не пройшов фільтрацію.
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06.05.2022 09:58 Відповісти
"Червони хрест"??? Цю фашистьку організацю треба ліквідувати!!!! Скільки дітей, дорослих вони викрали та відвезли у мордор, прикриваючись гаслом, що це евакуація?! Чому не в Україну, як просили, а у мордор??? Червоний хрест себе повністю нівелював!
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06.05.2022 11:08 Відповісти
 
 