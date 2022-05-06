З "Азовсталі" та Маріуполя ООН та Червоний хрест евакуювали майже 500 людей, - Гутерріш

Генсек ООН Антоніу Гутерріш прозвітував про майже 500 людей, яких вдалося евакуювати з Маріуполя і прилеглих районів.

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У спільній операції ООН та Червоного хреста евакуйовано майже 500 людей з "Азовсталі", Маріуполя і прилеглих районів. Я сподіваюся, що подальша координація з Москвою та Києвом призведе до збільшення кількості "гуманітарних" пауз, щоб забезпечити прохід цивільним особам", - написав Гутерріш.

Він не уточнив, куди саме вивезли евакуйованих людей і чи всі вони змогли дістатися вільної території України.

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Нагадаємо, евакуація цивільних з маріупольського заводу "Азовсталь" розпочалася 1 травня. За даними мера Маріуполя Вадима Бойченка, з бомбосховищ на території "Азовсталі" 2 травня вдалося вивести понад 100 цивільних людей. У середу, 4 травня, в рамках маріупольського гуманітарного коридору евакуювали 344 людини. Це жінки, діти та люди похилого віку з Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака та Василівки. Всі вони прибули до Запоріжжя.

Сьогодні, 6 травня, має відбутися нова евакуація з Маріуполя.