У Пентагоні не вбачають ознак того, що Білорусь має намір взяти активну участь у війні в Україні
У Міністерстві оборони США не бачать ознак того, що Білорусь може стати активним учасником війни проти України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив на брифінгу речник Пентагона Джон Кірбі.
За його словами, немає жодних вказівок на те, що Білорусь має намір взяти активну участь у війні в Україні.
"Ми не відслідковуємо ознак того, що вони планують чи мають намір безпосередньо брати участь у війні в Україні", – сказав Кірбі.
Топ коментарі
+3 Ned Stark
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+2 Victor Frey
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+1 Николай Нестор Нагорняк
показати весь коментар06.05.2022 09:28 Відповісти Посилання
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І про це "сябри" знають - тому не мають великого бажання "скласти їм компанію"