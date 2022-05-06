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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У Пентагоні не вбачають ознак того, що Білорусь має намір взяти активну участь у війні в Україні

білорусь

У Міністерстві оборони США не бачать ознак того, що Білорусь може стати активним учасником війни проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив на брифінгу речник Пентагона Джон Кірбі.

За його словами, немає жодних вказівок на те, що Білорусь має намір взяти активну участь у війні в Україні.

"Ми не відслідковуємо ознак того, що вони планують чи мають намір безпосередньо брати участь у війні в Україні", – сказав Кірбі.

Також дивіться: Відчуваю, що "операція" Росії в Україні затягнулася, - Лукашенко. ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7967) Пентагон (1436) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+3
Бацька, звичайно, падлюка, але він хитра і безпринципна падлюка... Він би зайшов і ударив у спину, якби ми програвали, а так - співає, що треба мир уже! Ну то вижени хоча б москальські ракетні віійська зі своєї території, якщо так миру захотілося!
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06.05.2022 09:56 Відповісти
+2
Лукашенко при всій своїй мерзотності дуже хитрий та обережний. Тому власне він так довго і тримається в тій Білорусі незважаючи на тиск Заходу, санкції і т.д. То що там пуйло розмістив війська та авіацію - то максимум на що його уламала москва. Нападу власне білоруського війська не буде вже. Особливо після провалу бліцкрігу під Києвом. Білоруська армія не мотивована і там інші настрої. І Лукашенко це чудово знає. Да і останні його заяви то вже песимізм відносно російських планів
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06.05.2022 10:34 Відповісти
+1
У Пентагоні не бачать вказівок на те, що Білорусь Не бачать вказівок - що то значить бачити, чи не не бачити вказівок... Біда з редакторами-текстовиками в Цензор.НЕТ
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06.05.2022 09:28 Відповісти
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У Пентагоні не бачать вказівок на те, що Білорусь Не бачать вказівок - що то значить бачити, чи не не бачити вказівок... Біда з редакторами-текстовиками в Цензор.НЕТ
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06.05.2022 09:28 Відповісти
Згоден. Не бачать ознак або нічого не вказує.
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06.05.2022 09:37 Відповісти
Просто ходили до школи для «одноязичних», наслідки совкової окупації
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06.05.2022 09:45 Відповісти
Я теж не бачу ОЗНАК( ) того, що тексти на Цензорі нарешті будуть без помилок перекладу, описок і т.д.
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06.05.2022 09:52 Відповісти
Вірю тільки ЗСУ . Як добре хто ніхто,крім них,не володіє дійсною інформацією. Україна понад усе
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06.05.2022 09:31 Відповісти
достатньо вже того,що бульбашi вiдкрито надають свою територiю для розташування кацапських вiйськ,та э iхнiми союзниками. вiдповiдальнiсть повиннi нести також...
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06.05.2022 09:32 Відповісти
ракети й літаки здвіти летіли і летать
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06.05.2022 09:40 Відповісти
Після "м"ясорубки" яку наші ЗСУ з "територіалами" створили кацапам на Поліссі вся білоруська медична структура (а не тільки шпиталі) забита пораненими "іхтамнєтами" а білоруські морги - їх трупаками
І про це "сябри" знають - тому не мають великого бажання "скласти їм компанію"
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06.05.2022 09:42 Відповісти
Бацька, звичайно, падлюка, але він хитра і безпринципна падлюка... Він би зайшов і ударив у спину, якби ми програвали, а так - співає, що треба мир уже! Ну то вижени хоча б москальські ракетні віійська зі своєї території, якщо так миру захотілося!
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06.05.2022 09:56 Відповісти
Злякалися "герої".
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06.05.2022 09:55 Відповісти
Белараша в лице ее руководства такой же участник войны как и недораша, не меньше. Даже одной ракеты с территории белараши достаточно чтобы считать эту страну стороной войны, а ракет этих было сотни, итого белараша убийца тысяч украинцев, в том числе и иза предоставления своей территории для войск недораши.
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06.05.2022 10:01 Відповісти
Лукашенко при всій своїй мерзотності дуже хитрий та обережний. Тому власне він так довго і тримається в тій Білорусі незважаючи на тиск Заходу, санкції і т.д. То що там пуйло розмістив війська та авіацію - то максимум на що його уламала москва. Нападу власне білоруського війська не буде вже. Особливо після провалу бліцкрігу під Києвом. Білоруська армія не мотивована і там інші настрої. І Лукашенко це чудово знає. Да і останні його заяви то вже песимізм відносно російських планів
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06.05.2022 10:34 Відповісти
Дійсно, 600 ракет з території білорасі по Україні....не рахуєм...це не напад...то все рашка....лукавому злодіюбрехуну- дати премію .... "міру"
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06.05.2022 11:33 Відповісти
У Луки как у бабы с месячными, настроения меняются ежеминутно. На девятое мая случится приступ победобесия и возьмет и попрет как диды на немецкие пулеметы
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06.05.2022 12:52 Відповісти
 
 