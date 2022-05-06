У Дії тепер можна змінити ПІБ та місцезнаходження ФОП онлайн, - Федоров

На порталі Дія запустили нову послугу для підприємців — тепер можна внести зміни до прізвища, ім'я, по батькові та місцезнаходження ФОП онлайн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Не потрібно йти до міської ради, ЦНАП чи нотаріуса, чекати в черзі, заплатити 250 грн, щоб подати заяву та знову чекати кілька діб доки її опрацюють", - коментує Федоров та розповідає про нові та зручні можливості для підприємців.

Відтепер розширена послуга на порталі Дія виглядає так:

•‎ декілька хвилин за заповнення заяви

•‎ доба на її розгляд

•‎ 190 грн замість 250 грн.

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Міністр зазначає, що змінити дані про свій ФОП можна онлайн за посиланням. Послугу реалізовано Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством юстиції за підтримки Програми EGAP фонду Східна Європа.