Крейсер "Москва" не брав участі у "спецоперації" і затонув внаслідок "надзвичайної події", - прокуратура РФ. ДОКУМЕНТ
Російські прокурори переконують батька строковика Шкребця, який служив на ракетному крейсері "Москва" й "зник без вісті", коли корабель затонув, що його син "безвісно відсутній у військовій частині".
Про це йдеться у листі, який військова прокуратура Чорноморського флоту РФ надіслала Дмитру Шкребцю. Відповідний документ опублікував журналіст-розслідувач з Bellingcat Христо Грозєв, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Перевірка показала, що корабель, на якому проходив військову службу Шкребець Є.Д., не входив у територіальні води України, а також не був влючений в перелік з’єднань та військовий частин, залучених до участі в спеціальній воєнній операції", - йдеться в документі.
В прокуратурі повідомили, що 13 квітня Шкребець зник без вісті "під час надзвичайної події, що спричинила загибель корабля", Денис Шкребець зник без вісті. А командир військової частини видав наказ, згідно з яким його визнали "безвісно відсутнім у військовій частині".
Нагадаємо, мешканець окупованої Ялти Дмитро Шкребець гаряче підтримував вторгнення Росії в Україну. Коли його дев’ятнадцятирічний син-строковик "зник" на крейсері "Москва", батько написав запит у військову прокуратуру та перейшов до закликів покарати тих, через кого його син опинився на борту крейсера.
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949 3 mins · РФ втратила ще один фрегат
Я був дуже обережний коли цю новину мені повідомили близько опівночі. І зараз не до кінця певен.
Але вже навіть ряд великих ЗМІ повідомляють, що таки потоплено сторожовий фрегат ВМС РФ "Адмірал Макаров".
PS: Судячи, що ЗСУ внесли +1 в статистику знищених ворожих кораблів то схоже так і є.
1818
3 Comments
А затонул потому что сбросили слишком много динамита.
И в нем я видел очень ярко,
Сын Жириновского солдат,
А дочь Лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут,
Две дочки Путина в атаку,
И нажимая на курки,
Кричат: » ЗА РОДИНУ И ПАПУ»!
Тут танк горящий на боку,
А в нем Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу,
Его достав несёт в медблок.
Зюганов внук, Зюганов сын,
Наследник Матвиенко Вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю Ковальчуки,
И Ротенберги с ними рядом,
И рвется Миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится?
Наверно зря смотрел ТВ,
Вот хрень подобная и снится.…»
В. ДОРОШЕНКО
"Господин Шкребец!
Вашему сыну настал пи@дец!"
И подпись - 💀
"объявлен безвестно отсутствующим в части" - в самоволке наверное. Или могут даже дезертиром объявить с такой формулировкой.
п.с не понимаю тупорылость родителей орков, неужели они на самом полном серъёзе верят, что они растили кусок своего говна за 7 миллионов, а не на шару ради маразма бешеного карлика.