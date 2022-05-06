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Новини Війна
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Крейсер "Москва" не брав участі у "спецоперації" і затонув внаслідок "надзвичайної події", - прокуратура РФ. ДОКУМЕНТ

москва,крейсер,ракетний

Російські прокурори переконують батька строковика Шкребця, який служив на ракетному крейсері "Москва" й "зник без вісті", коли корабель затонув, що його син "безвісно відсутній у військовій частині".

Про це йдеться у листі, який військова прокуратура Чорноморського флоту РФ надіслала Дмитру Шкребцю. Відповідний документ опублікував журналіст-розслідувач з Bellingcat Христо Грозєв, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Перевірка показала, що корабель, на якому проходив військову службу Шкребець Є.Д., не входив у територіальні води України, а також не був влючений в перелік з’єднань та військовий частин, залучених до участі в спеціальній воєнній операції", - йдеться в документі.

Читайте: Потопити "Москву" Україні допомогла розвідка США, - NYT

Крейсер Москва не брав участі у спецоперації і затонув внаслідок надзвичайної події, - прокуратура РФ 01

В прокуратурі повідомили, що 13 квітня Шкребець зник без вісті "під час надзвичайної події, що спричинила загибель корабля", Денис Шкребець зник без вісті. А командир військової частини видав наказ, згідно з яким його визнали "безвісно відсутнім у військовій частині".

Також читайте: Дві третини екіпажу крейсеру "Москва" могли становити строковики, - розслідувачі

Нагадаємо, мешканець окупованої Ялти Дмитро Шкребець гаряче підтримував вторгнення Росії в Україну. Коли його дев’ятнадцятирічний син-строковик "зник" на крейсері "Москва", батько написав запит у військову прокуратуру та перейшов до закликів покарати тих, через кого його син опинився на борту крейсера.

Автор: 

ВМС рф (141) крейсер (89) Чорноморський флот рф (625)


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Топ коментарі
+63
Ну шо крисчанін, допомогла тобі твоя вєлікая рабсія?
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06.05.2022 10:27 Відповісти
+43
крейсер москва був у Криму напередодні - значить незаконно заходив в териториальні води України - а вже як мінімум це робить його законною ціллю для знищення
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06.05.2022 10:29 Відповісти
+38
Поддерживал и выступал за убийство украинцев и уничтожение Украины, а в результате потерял единственного сына, после чего ещё "свои" кинули не дав обещанного. Карма
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06.05.2022 10:33 Відповісти
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Командование части и прокуроры хотят замутить по 7 лямов за труп.
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06.05.2022 11:35 Відповісти
"Чего не смеетесь, не смешно, да? Не поняли? Это Россия!"
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06.05.2022 11:35 Відповісти
В рамочку и на СТЕНКУ!!!
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06.05.2022 11:36 Відповісти
Ще в рамочку і на палочку до «конца оставшіхся дней на день пабєди»
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06.05.2022 13:05 Відповісти
Мімо пропливав і затонув
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06.05.2022 11:52 Відповісти
Колись римляни на пращних снарядах писали : "Тобі!" "Їж!" "Вдавися!" На своїх штурмовиках американці малювали роззявлені тигрячі та акулячі пащі Пропоную офіційно розмальовувать боєголовки "Нептунів" у вигляді головки статевого члена Бо вони ВЖЕ показали що "посилать" кораблі туди і "натягувать по самі гланди" вміють непогано!
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06.05.2022 12:12 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949&__cft__[0]=AZXYNv8VtUYwHV6-f1aXKjH7yZO2s77qWeXDqVMX7k7bgsuf0oSKzDunxGGr6l6juL-N0y-acb5pvEYKpRoEtK5ZzzzJlw-AbnJOyyaQeGOcixc1B0lxSnx4NWb6dAayIzY&__tn__=-UC%2CP-R Віталій Різничук

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949 3 mins · РФ втратила ще один фрегат

Я був дуже обережний коли цю новину мені повідомили близько опівночі. І зараз не до кінця певен.

Але вже навіть ряд великих ЗМІ повідомляють, що таки потоплено сторожовий фрегат ВМС РФ "Адмірал Макаров".

PS: Судячи, що ЗСУ внесли +1 в статистику знищених ворожих кораблів то схоже так і є.



1818

3 Comments
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06.05.2022 11:53 Відповісти
«Ряд великих ЗМІ» -- це які?
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06.05.2022 12:17 Відповісти
Крейсер проплывал мимо и просто рыбу глушил.
А затонул потому что сбросили слишком много динамита.
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06.05.2022 11:53 Відповісти
А надзвичайна подія - це був " посланий *****" 🖕
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06.05.2022 11:59 Відповісти
А они никто ни в чем не участвовали… и вообще это всё не про них… подождите земляки, как только число потерь рашистских оккупантов перевалит за 25 тыс, что спрятать и скрыть будет просто невозможно, родители и родственники погибших орков начнут искать своих чад, вот тогда вой начнётся настоящий!!! А пока прошло ещё мало времени и многие родители считают что их сыночки по прежнему на учениях в Украине амне гниют в чернозёме. Эти дебилы ведь не понимают что их молодёжь гибнут за больное эго плешивого шизофреника, за яхты дерипаски, за дворцы и виноградники медведя, за виллы соловья, за маетки кабаевой, за самолёты миллера, за ролс-Ройсы сечина, за миллионы кадырки , ну и т.д. Как не продолжай - пересични рашисты не только рабы а ещё и дебилы!
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06.05.2022 12:02 Відповісти
«Мне снился нынче страшный сон,
И в нем я видел очень ярко,
Сын Жириновского солдат,
А дочь Лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут,
Две дочки Путина в атаку,
И нажимая на курки,
Кричат: » ЗА РОДИНУ И ПАПУ»!
Тут танк горящий на боку,
А в нем Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу,
Его достав несёт в медблок.
Зюганов внук, Зюганов сын,
Наследник Матвиенко Вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю Ковальчуки,
И Ротенберги с ними рядом,
И рвется Миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится?
Наверно зря смотрел ТВ,
Вот хрень подобная и снится.…»

В. ДОРОШЕНКО
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06.05.2022 12:44 Відповісти
крейсер "Мацква" ніколи не був на матрешкіному вчеті і команди не було - літучій кацапляндец!
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06.05.2022 12:16 Відповісти
хера се хлопці влучіли
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06.05.2022 12:18 Відповісти
Зачем так много буков в ответе? Нужно быть кратким по-военному:

"Господин Шкребец!
Вашему сыну настал пи@дец!"

И подпись - 💀
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06.05.2022 12:19 Відповісти
Хлопчик свалил в самоволку,впаять папашке десятку за плохое воспитание нужно.
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06.05.2022 12:22 Відповісти
А-ха-ха, ну это не паРаша, а камеди клаб какой-то. Позорище, а не страна, позорище, а не народ.
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06.05.2022 12:57 Відповісти
Тоесть 7милионов за сына не дадут, можешь зря время не тратить.
"объявлен безвестно отсутствующим в части" - в самоволке наверное. Или могут даже дезертиром объявить с такой формулировкой.
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06.05.2022 13:05 Відповісти
йИхТамНет .
п.с не понимаю тупорылость родителей орков, неужели они на самом полном серъёзе верят, что они растили кусок своего говна за 7 миллионов, а не на шару ради маразма бешеного карлика.
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06.05.2022 13:12 Відповісти
Щоб ви кацапи внаслідок надзвичайної події зникли з планети Земля.
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06.05.2022 13:16 Відповісти
Так, він просто утонул.
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06.05.2022 15:06 Відповісти
Так виходить, що матроси самовільно залишив частину. Дуже добре, нуль копійок компенсації ще й допишеться родітєль до карної справи)
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06.05.2022 15:16 Відповісти
Да мне равнобедренно как, главное что затонул.
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06.05.2022 16:00 Відповісти
папаша какой-то майданутый попался, письма пишет, знать что-то хочет...бандеровец, что-ли??
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07.05.2022 00:41 Відповісти
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