Крейсер "Москва" не брав участі у "спецоперації" і затонув внаслідок "надзвичайної події", - прокуратура РФ. ДОКУМЕНТ

Російські прокурори переконують батька строковика Шкребця, який служив на ракетному крейсері "Москва" й "зник без вісті", коли корабель затонув, що його син "безвісно відсутній у військовій частині".

Про це йдеться у листі, який військова прокуратура Чорноморського флоту РФ надіслала Дмитру Шкребцю. Відповідний документ опублікував журналіст-розслідувач з Bellingcat Христо Грозєв, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Перевірка показала, що корабель, на якому проходив військову службу Шкребець Є.Д., не входив у територіальні води України, а також не був влючений в перелік з’єднань та військовий частин, залучених до участі в спеціальній воєнній операції", - йдеться в документі.

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В прокуратурі повідомили, що 13 квітня Шкребець зник без вісті "під час надзвичайної події, що спричинила загибель корабля", Денис Шкребець зник без вісті. А командир військової частини видав наказ, згідно з яким його визнали "безвісно відсутнім у військовій частині".

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Нагадаємо, мешканець окупованої Ялти Дмитро Шкребець гаряче підтримував вторгнення Росії в Україну. Коли його дев’ятнадцятирічний син-строковик "зник" на крейсері "Москва", батько написав запит у військову прокуратуру та перейшов до закликів покарати тих, через кого його син опинився на борту крейсера.