На Донеччині за добу росіяни зруйнували 93 цивільних об’єкти – є загиблі та поранені, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Окупанти обстріляли 9 населених пунктів. Внаслідок ударів загинув мирний житель, ще 25 дістали поранення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи, ліцей, дитсадок, медзаклад, заводи, об’єкти життєзабезпечення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Національній поліції.

"Упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах - Маріуполь, Авдіївка, Краматорськ, Сіверськ, Торецьк, Нью-Йорк, Новгородське, Званівка, Зелене. Ворог обстрілював мирне населення авіаційними ракетами, з реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії. Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.









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