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На Донеччині за добу росіяни зруйнували 93 цивільних об’єкти – є загиблі та поранені, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Окупанти обстріляли 9 населених пунктів. Внаслідок ударів загинув мирний житель, ще 25 дістали поранення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи, ліцей, дитсадок, медзаклад, заводи, об’єкти життєзабезпечення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Національній поліції.

"Упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах - Маріуполь, Авдіївка, Краматорськ, Сіверськ, Торецьк, Нью-Йорк, Новгородське, Званівка, Зелене. Ворог обстрілював мирне населення авіаційними ракетами, з реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії. Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

На Донеччині за добу росіяни зруйнували 93 цивільних об’єкти – є загиблі та поранені, - Нацполіція 01
На Донеччині за добу росіяни зруйнували 93 цивільних об’єкти – є загиблі та поранені, - Нацполіція 02
На Донеччині за добу росіяни зруйнували 93 цивільних об’єкти – є загиблі та поранені, - Нацполіція 03
На Донеччині за добу росіяни зруйнували 93 цивільних об’єкти – є загиблі та поранені, - Нацполіція 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти завдали авіаудару по Святогірській лаврі на Донеччині, поранено сімох цивільних, - Офіс Генпрокурора


На Донеччині за добу росіяни зруйнували 93 цивільних об’єкти – є загиблі та поранені, - Нацполіція 05
На Донеччині за добу росіяни зруйнували 93 цивільних об’єкти – є загиблі та поранені, - Нацполіція 06
На Донеччині за добу росіяни зруйнували 93 цивільних об’єкти – є загиблі та поранені, - Нацполіція 07
На Донеччині за добу росіяни зруйнували 93 цивільних об’єкти – є загиблі та поранені, - Нацполіція 08
На Донеччині за добу росіяни зруйнували 93 цивільних об’єкти – є загиблі та поранені, - Нацполіція 09
На Донеччині за добу росіяни зруйнували 93 цивільних об’єкти – є загиблі та поранені, - Нацполіція 10
На Донеччині за добу росіяни зруйнували 93 цивільних об’єкти – є загиблі та поранені, - Нацполіція 11

обстріл (29082) Нацполіція (15267) Донецька область (8781)


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Маскалі довбодятли. Розбили на ухналь самий прокацапський регіон.
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06.05.2022 10:38 Відповісти
Запад видит все это и не дает достаточно вооружений. И в тоже время Запад с 2014 года поставил вооружений России на 200 миллиардов долларов. Россия показывает Украине лицемерие Запада. Германия за газ платит России 7 миллиардов в неделю. А Украине дает копейки. Россия хочет, чтобы Украина увидела то, что Запад не помогает Украине в достаточной степени и чтобы Украина разозлилась и пошла на Европу войной вместе с Россией.
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06.05.2022 10:58 Відповісти
Запад должен прислать самое мощное вооружение Украине и в таких количествах, чтобы война закончилась немедленно! Или это все закончится тем, что война будет идти по всей Европе!
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06.05.2022 11:00 Відповісти
 
 