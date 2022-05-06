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Повезли людям воду в Нижнє і перестали виходити на зв‘язок. Безвісти зникли двоє рятувальників на Луганщині

дснс

4 травня два працівника ДСНС виконували гуманітарну місію - повезли в с.Нижнє (Гірська громада) воду. Пообіді перестали виходити на зв’язок.

Про  це аовідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"4 травня два працівника ДСНС - Денис Колотілов та Геннадій Муратов - на службовому автомобілі виконували гуманітарну місію - повезли в с.Нижнє (Гірська громада) воду. Пообіді перестали виходити на зв’язок. Пошуки результатів не далі - ані чоловіків, ані пожежної машини не знайдено. Є імовірність, що хлопці потрапили в рашистський полон, адже того дня поблизу села точилися бої", - йдеться у повідомленні.

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Голова Луганської ОВА зазначає, що пошуки тривають.

ДСНС (5148) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4891)


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слів немає,от через таких упоротих ватників,які не виїхали і чекають на асвабадітєлєй гинуть волонтери.Хтось би хотів,щоб його рідний загинув,довозячи воду наприклад тій очумілій бабі з совєтским прапором? Це найбезглуздіші з можливих втрат,розсипання бісеру перед свинями,які його зараз змішають з болотом.Але це ж *наші* люди...
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06.05.2022 10:56 Відповісти
Боже, поможи
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06.05.2022 11:03 Відповісти
 
 