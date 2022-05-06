Повезли людям воду в Нижнє і перестали виходити на зв‘язок. Безвісти зникли двоє рятувальників на Луганщині

4 травня два працівника ДСНС виконували гуманітарну місію - повезли в с.Нижнє (Гірська громада) воду. Пообіді перестали виходити на зв’язок.

Про це аовідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"4 травня два працівника ДСНС - Денис Колотілов та Геннадій Муратов - на службовому автомобілі виконували гуманітарну місію - повезли в с.Нижнє (Гірська громада) воду. Пообіді перестали виходити на зв’язок. Пошуки результатів не далі - ані чоловіків, ані пожежної машини не знайдено. Є імовірність, що хлопці потрапили в рашистський полон, адже того дня поблизу села точилися бої", - йдеться у повідомленні.

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Голова Луганської ОВА зазначає, що пошуки тривають.