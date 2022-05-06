Повезли людям воду в Нижнє і перестали виходити на зв‘язок. Безвісти зникли двоє рятувальників на Луганщині
4 травня два працівника ДСНС виконували гуманітарну місію - повезли в с.Нижнє (Гірська громада) воду. Пообіді перестали виходити на зв’язок.
Про це аовідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"4 травня два працівника ДСНС - Денис Колотілов та Геннадій Муратов - на службовому автомобілі виконували гуманітарну місію - повезли в с.Нижнє (Гірська громада) воду. Пообіді перестали виходити на зв’язок. Пошуки результатів не далі - ані чоловіків, ані пожежної машини не знайдено. Є імовірність, що хлопці потрапили в рашистський полон, адже того дня поблизу села точилися бої", - йдеться у повідомленні.
Голова Луганської ОВА зазначає, що пошуки тривають.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Jose Rodriguez Gacha
показати весь коментар06.05.2022 10:56 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Чайка Київ
показати весь коментар06.05.2022 11:03 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль