Сьогодні діятиме гуманітарний коридор до окупованої частини Запорізької області, - речник ОВА

Сьогодні, 6 травня в районі Кам'янського Запорізької області відкриють гуманітарний коридор для тих, кому необхідно проїхати на тимчасово окуповану територію. Він працюватиме з 10:00 до 14:00.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Запорізької ОВА.

"Сьогодні, 06 травня 2022 року, з 10:00 до 14:00 буде відкритий зелений, гуманітарний коридор для громадян, яким потрібно проїхати на тимчасово окуповані території в районі с. Кам’янське. Командування Сил оборони Запорізького краю просить стежити за безпековою ситуацією, адже у разі її зміни коридор буде закрито", - повідомив речник ОВА Іван Арєф’єв.

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