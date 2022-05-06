Сьогодні діятиме гуманітарний коридор до окупованої частини Запорізької області, - речник ОВА
Сьогодні, 6 травня в районі Кам'янського Запорізької області відкриють гуманітарний коридор для тих, кому необхідно проїхати на тимчасово окуповану територію. Він працюватиме з 10:00 до 14:00.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Запорізької ОВА.
"Сьогодні, 06 травня 2022 року, з 10:00 до 14:00 буде відкритий зелений, гуманітарний коридор для громадян, яким потрібно проїхати на тимчасово окуповані території в районі с. Кам’янське. Командування Сил оборони Запорізького краю просить стежити за безпековою ситуацією, адже у разі її зміни коридор буде закрито", - повідомив речник ОВА Іван Арєф’єв.
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И есть желающие выехать туда во время войны. А как же 40тыс. насильственно вывезенных или может сами таки захотели туда ?!