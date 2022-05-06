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Використовував 5 карет швидкої з гумдопомоги у власній платній організації. На Буковині викрито гендиректора лікарні

генпрокуратура

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури викрито генерального директора медичного закладу області на незаконному використанні гуманітарної допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора України.

За даними слідства, посадовець лікарні використовував надану на потреби ЗСУ та закладам охорони здоров’я гуманітарну допомогу у виді 5 карет швидкої для особистого збагачення. Після прибуття на територію України автомобілі швидкої допомоги не були розподілені на потреби армії чи лікарень. Натомість вони були зареєстровані за благодійною організацією, яку очолює цей же керівник лікарні, та використовувалися для надання платних послуг громадянам.

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"Також у рамках розслідування кримінального провадження задокументовано одержання посадовцем 16 000 грн неправомірної вигоди за нецільове використання майна медичного закладу (ч. 3 ст. 368 КК України). За цим фактом йому наразі повідомлено про підозру. Слідство встановлює всі обставини та причетних до розкрадання, привласнення чи незаконного використання гуманітарної допомоги осіб", - йдеться у повідомленні

Буковина (854) хабар (4730) гуманітарна допомога (1003) швидка (267) Офіс Генпрокурора (3274)


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Топ коментарі
+22
"Військовий стан"? - ні, прокуратура та суди про це не чули.
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06.05.2022 11:11 Відповісти
+20
А як обурювався ОП,коли про це почав говорити Швець
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06.05.2022 11:15 Відповісти
+17
Паскуда...
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06.05.2022 11:11 Відповісти
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"Військовий стан"? - ні, прокуратура та суди про це не чули.
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06.05.2022 11:11 Відповісти
І таких дохрєна. Тирять і не сцуть. А може садити років на 15 і руїни розгрібати лопатою?
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06.05.2022 11:35 Відповісти
Коллаборантов - титушек и других преступников надо судить по законам военного времени, вплоть до расстрела.
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06.05.2022 11:48 Відповісти
Свей гуманитаркой распоряжается Ермак. Все, кто против его распоряжений, не зависимо от профпригодности увольняются. Увольняют начальника военного госпиталя Запорожья Писанка, отличного специалиста и организатора. На его защиту стал весь персонал и раненные. А снимают его с должности без объяснений, хотя всем понятна причина, Начальник госпиталя получил гуманитарную помощь из-за рубежа на 35млн. и половину отдал в прифронтовые госпиталя. Ермака такая самостоятельность не устраивает.
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06.05.2022 12:48 Відповісти
Паскуда...
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06.05.2022 11:11 Відповісти
Відправляйте таких лікарів до Покровська на Донеччині працювати примусово. Там не вистачає, оскільки багатов поїхали із за обстрілів.
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06.05.2022 11:12 Відповісти
А можна "підозру", врахувуючи воєнний час, упродовж 3х днів трансформувати в рішення суду з конфіскацією майна?
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06.05.2022 11:12 Відповісти
А ще краще - у розстріл. Одного розстріляли, другого, може б тоді хоч трохи боятись почали
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06.05.2022 11:51 Відповісти
На гумдопомозі багато хто наживається. Їм і війна не війна.
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06.05.2022 11:14 Відповісти
людський цинізм не знає меж.Санітаром в Рубіжне його відправити,а майно конфіскувати-і кінець розмови.
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06.05.2022 11:14 Відповісти
повесить это 100 % **** , яйца в косяк покажет паспорт
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06.05.2022 11:15 Відповісти
А як обурювався ОП,коли про це почав говорити Швець
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06.05.2022 11:15 Відповісти
Наволоч. При Сталіні уже б давно розстріляли, сім"ю вивезли за Урал, а накрадене майно конфіскували для держави. І запам"ятали на все життя, кого те стосується..
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06.05.2022 11:16 Відповісти
Меньше верьте в сказки) При вашем сралине расстрелять могли и без причины, и при этом действовали ЛИПОВЫЕ воинские части и зарабатывали бабло во время войны)
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06.05.2022 11:39 Відповісти
Взагалі то Сталін злочинно розорив більше 300 тисяч господарств і пограбував 1.5 млн осіб, а за Урал висилали якраз репресовані сім'ї. Так що цей директор лікарні, що пиз*ив гуманітарку, за часів Сталіна почувався б як риба в воді.
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06.05.2022 11:58 Відповісти
Давно заметил, на западе Украины воруют немало. Під гасло СЛАВА УКРАЇНІ воруетс легче и нет угрызений совести.
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06.05.2022 11:17 Відповісти
А на сході та півдні під яким гаслом крали та крадуть, "вся власть народу! фабрікі рабочім! зємля крєстьянам!" ?
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06.05.2022 11:27 Відповісти
так и есть...и если воров поменять местами, то поменяются и лозунги...
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06.05.2022 11:34 Відповісти
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06.05.2022 11:18 Відповісти
В Україні війна,в багатьох містах,селищах та селах або зовсім немає,або не вистачає швидких...Це ж яким покидьком потрібно бути цьому...навіть незнаю як назвати...
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06.05.2022 11:20 Відповісти
Скоро судейские мрази Украины снова начнут тех, кто против кремлядей по тюрьмам паковать,
судьи Украины - падаль
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06.05.2022 11:21 Відповісти
Конфіскувати все майно у нього і всіх родичів, плюс підарасу 15 років в`язниці.
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06.05.2022 11:21 Відповісти
присвоїти ганебне звання "кацап"!
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06.05.2022 11:22 Відповісти
як крали так і крадуть.корупцію ніхто не відміняв..
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06.05.2022 11:23 Відповісти
Забыли (или забили) упомянуть что данный чинуша назначен на свою должность мягко говоря не совсем законно - решением ОВА под руководством осачука, хотя назначать должен был облсовет...но это так лирика,вчера данного руководителя не могли найти ни на работе,ни дозвониться - может уже испарился за бугор. В последнем случае он взял 16 тысяч гривен с больного за его транспортировку каретой скорой помощи в г.Ужгород для лечения - машиной управлял и сопровождал больного брат "руководителя" который не имеет ни медицинского образования,ни прав для управления данным авто...могу представить что творится если копнуть глубже и по разным направлениям...
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06.05.2022 11:30 Відповісти
Крик душі чернівецької волонтерки Лесі Хомко: "Кровопивці і мародери" Осачук, Ковалюк та їм подібні нас тримають за лохів та бидло. Вони наносять репутаційний удар по країні - розповідь на Букінфо
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06.05.2022 12:03 Відповісти
ничего ему не будет, отмажут и будет воровать дальше
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06.05.2022 11:30 Відповісти
От я про те ж саме. Робити такі речі одноосібно не можна. Спакують на другий день і посадять. А от коли задіяна група зі зв'язками, то і нічого не буде. Навіть не звільнять з посади. Справу будуть мурижити роками, спливуть терміни і вуаля
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06.05.2022 11:52 Відповісти
Мля, як ви вже за...ли, скільки можна збагачуватись на війні, на скалічених життях, на смертях?!
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06.05.2022 11:31 Відповісти
мародер, надо сначала привязать к позорному столбу, и не надо бить, просто пусть люди смотрят и плюют, кто хочет...
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06.05.2022 11:33 Відповісти
Доки південь та схід потопають в крові, курви з Буковини, Закарпаття та Галичини наживаються на крові ... крадуть гуманітарну допомогу, деруть аренду $1000 за хлів для худоби, обирають людей на митниці ... мразота, повбивав би
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06.05.2022 11:37 Відповісти
Не нервничайте, курвы на востоке и юге точно так же наживаются на войне...
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06.05.2022 11:44 Відповісти
хаха ... так ... дуже смішно порівнювати подеякі випадки з поставленим на потік хабарництвом на крадівництвом, як у Закарпатті наприклад ... всім добре відомо що "економіка" цього регіону базується на контрабанді, як товарів так і людей
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06.05.2022 11:50 Відповісти
з передової між обстрілами пишеш , Русланчик?

12 людей з півночі та сходу України живуть у мене в будинку з 28 лютого. Все безкоштовно!!!
Ти будеш говорити про 1000$ за хлів?
Є такі, що ім не потрібно проживання окремо ,та ще і з "прислугою", як одна висловилася, такі і платять
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06.05.2022 11:55 Відповісти
брешеш як рашист! .... на OLX кожен може зайти та подивитися ціни на аренду сараїв
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06.05.2022 12:00 Відповісти
Можливо, для Буковини, Закарпаття та Галичини був таким милим "русский мир"?
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06.05.2022 11:57 Відповісти
Конкретніше, факт. А по іншому це праця для роздору. Які пики приїхали на захід України (не обговорюю , бо сволота - вона скрізь сволота), але в більшості-біда і ми допомагаємо.
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06.05.2022 13:07 Відповісти
То сходив би туди, сказав це їм і "повбивав"...
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06.05.2022 13:20 Відповісти
Вот как совместить два противоречия? Европейский подход к правосудию и понимание, что этих ********* нужно вешать сразу и без разбирательства?
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06.05.2022 11:51 Відповісти
Крик душі чернівецької волонтерки Лесі Хомко: "Кровопивці і мародери" Осачук, Ковалюк та їм подібні нас тримають за лохів та бидло. Вони наносять репутаційний удар по країні https://bukinfo.com.ua/oblasna-vlada/kryk-dushi-cherniveckoji-volonterky-lesi-homko-krovypyvci-i-marodery-osachuk-kovalyuk-ta-im-podibni-nas-trymayut-za-lohiv-ta-bydlo-vony-nanosyat-reputaciynyy-udar-po-krajini
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06.05.2022 11:51 Відповісти
Я б вам розповів, що робиться в медицині, на прикладі принаймні однієї лікарні. Крадуть зверху донизу. І це не тільки в медицині так. Але винні, звісно, москалі й "зелений асфальт" і ше шось там.
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06.05.2022 12:00 Відповісти
Та застрільте хоч одну сволоту і показуйте всім-тоді дійде, бо така сволота не перевиховується ,а тільки причаюється.
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06.05.2022 13:01 Відповісти
 
 