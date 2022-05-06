Використовував 5 карет швидкої з гумдопомоги у власній платній організації. На Буковині викрито гендиректора лікарні

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури викрито генерального директора медичного закладу області на незаконному використанні гуманітарної допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора України.

За даними слідства, посадовець лікарні використовував надану на потреби ЗСУ та закладам охорони здоров’я гуманітарну допомогу у виді 5 карет швидкої для особистого збагачення. Після прибуття на територію України автомобілі швидкої допомоги не були розподілені на потреби армії чи лікарень. Натомість вони були зареєстровані за благодійною організацією, яку очолює цей же керівник лікарні, та використовувалися для надання платних послуг громадянам.

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"Також у рамках розслідування кримінального провадження задокументовано одержання посадовцем 16 000 грн неправомірної вигоди за нецільове використання майна медичного закладу (ч. 3 ст. 368 КК України). За цим фактом йому наразі повідомлено про підозру. Слідство встановлює всі обставини та причетних до розкрадання, привласнення чи незаконного використання гуманітарної допомоги осіб", - йдеться у повідомленні