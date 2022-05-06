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П’ятеро осіб поранено за добу на Миколаївщині унаслідок атак російських окупантів

миколаїв

П’ятеро жителів Миколаївської області зазнали поранень унаслідок атак російських окупантів за минулу добу.

Як передає Цензор.НЕТ, про повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у Telegram

"За минулу добу на Миколаївщині поранень зазнали 5 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

За словами голови облради, усі постраждалі доставлені у медзаклади і отримують необхідну допомогу.

Загалом, станом на ранок 6 травня, у миколаївських лікарнях перебуває 153 громадянина, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти обстрілюють звільнені села Миколаївщини і Херсонщини: один загиблий, шестеро поранених, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

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Миколаївська область (2294) обстріл (29082) поранення (2813)


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//// гори-гори ясно !!!

Страшно КРАСИВО полыхает рынок «Викалина» во Владикавказе.

https://youtu.be/mh4v9AFmM6Q

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06.05.2022 11:30 Відповісти
Коммент для переписи порохоботов и прочих полезных идиотов, которые не понимают, что критика президента Зеленского в военное время - это работа на противника, то бишь на Россию. Хорошо что вас меньшинство.
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06.05.2022 11:36 Відповісти
Точно? Ви не помиляєтесь?
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06.05.2022 11:41 Відповісти
Чому кацапня так швидко розповзлась по півдню України? Хто їх випустив з Криму? Хто дав наказ розмінувати Чонгар?
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06.05.2022 11:42 Відповісти
Скажи если Зеленский сдаст пол Украины, ты тоже будешь говорить не надо критиковать?
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06.05.2022 11:51 Відповісти
а пороха можна було...причому всякою брехнею
а новоспеченого чЕРЧІЛЯ нашого часу неможна навіть обєктивно
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06.05.2022 12:01 Відповісти
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06.05.2022 13:13 Відповісти
*** кацапам в рот а ни мой РОДНОЙ НИКОЛАЕВ ,падаль ватную резать будем как свиней во СЛАВУ УКРАИНЫ !!!
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06.05.2022 11:38 Відповісти
Вибухи в Дніпрі.Грьобані рашисти! Ненавиджу!
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06.05.2022 11:39 Відповісти
 
 