П’ятеро осіб поранено за добу на Миколаївщині унаслідок атак російських окупантів
П’ятеро жителів Миколаївської області зазнали поранень унаслідок атак російських окупантів за минулу добу.
Як передає Цензор.НЕТ, про повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у Telegram
"За минулу добу на Миколаївщині поранень зазнали 5 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
За словами голови облради, усі постраждалі доставлені у медзаклади і отримують необхідну допомогу.
Загалом, станом на ранок 6 травня, у миколаївських лікарнях перебуває 153 громадянина, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.
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Страшно КРАСИВО полыхает рынок «Викалина» во Владикавказе.
https://youtu.be/mh4v9AFmM6Q
а новоспеченого чЕРЧІЛЯ нашого часу неможна навіть обєктивно