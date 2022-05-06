Росіяни розтрощили автівки з українськими номерами біля місця евакуації маріупольців у Нідерландах, - радник мера Андрющенко

Росіяни пошкодили автівки з українськими номерами, які були припарковані біля місця розміщення маріупольців у Нідерландах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Росіяни не дають спокою маріупольцям і українцям навіть за кордоном. Наші маріупольці, жінки та діти, яких було евакуйовано та у підсумку розміщено в порті м. Роттердам Нідерланди на великому лайнері, повідомляють що вночі росіяни розтрощили всі автівки з українськими номерами, що було припарковано біля лайнеру. Кажуть, що на місці багато поліції та червоного хресту. Маріупольці кажуть що ця агресія через те, що Нідерланди відмовились обслуговувати російські суда. Мабуть це краща відповідь в спорі, чи винен у війні лише путін, або всі громадяни російської федерації. Допоки не будуть скасовані візи для росіян - в Європі не буде спокою нікому", - написав він.

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