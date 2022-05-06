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Росіяни розтрощили автівки з українськими номерами біля місця евакуації маріупольців у Нідерландах, - радник мера Андрющенко

нідерланди,евакуація,роттердам,volendam,маріупольці

Росіяни пошкодили автівки з українськими номерами, які були припарковані біля місця розміщення маріупольців у Нідерландах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Росіяни не дають спокою маріупольцям і українцям навіть за кордоном. Наші маріупольці, жінки та діти, яких було евакуйовано та у підсумку розміщено в порті м. Роттердам Нідерланди на великому лайнері, повідомляють що вночі росіяни розтрощили всі автівки з українськими номерами, що було припарковано біля лайнеру. Кажуть, що на місці багато поліції та червоного хресту. Маріупольці кажуть що ця агресія через те, що Нідерланди відмовились обслуговувати російські суда. Мабуть це краща відповідь в спорі, чи винен у війні лише путін, або всі громадяни російської федерації. Допоки не будуть скасовані візи для росіян - в Європі не буде спокою нікому", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З "Азовсталі" та Маріуполя ООН та Червоний хрест евакуювали майже 500 людей, - Гутерріш

Автор: 

Маріуполь (3243) Нідерланди (1585) евакуація (2341) Андрющенко Петро (697)


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Топ коментарі
+111
ось хороший привід для Нідерландів депортувати всю кацапню зі своєї території
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06.05.2022 11:40 Відповісти
+64
Пора вже цивілізованим країнам Європи та Світу розривати дипломатичні відносини з оркостанлм та депортувати всіх власників скрєпоносних паспортів, що тимчасово перебувають в ЄС, на історічєскую подіну...
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06.05.2022 11:42 Відповісти
+48
Спочатку нехай заплатять.
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06.05.2022 11:44 Відповісти
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ось хороший привід для Нідерландів депортувати всю кацапню зі своєї території
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06.05.2022 11:40 Відповісти
Спочатку нехай заплатять.
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06.05.2022 11:44 Відповісти
Здоров'ям
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06.05.2022 12:04 Відповісти
ага.. Им боинг уже простили ,че там о машинах париться?
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06.05.2022 11:55 Відповісти
Кто тебе такую тупость в уши нассал?
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06.05.2022 12:01 Відповісти
кого наказали?
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06.05.2022 14:22 Відповісти
Чий Крим?
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06.05.2022 14:53 Відповісти
Ukranian
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07.05.2022 02:06 Відповісти
Олеже, якщо ця сита Голандія 8 років збирала докази того, що це кацапія збила "Боїнг" в 2014-у і тим самим вбила півтори сотні її громадян і більш нічого не змогла народити зі свого розслідування, якщо вона по суті ЗМИРИЛАСЯ з цим, то що ви хочете, щоб вона розгнівалась на знищення українських авто?!
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06.05.2022 16:36 Відповісти
Пора вже цивілізованим країнам Європи та Світу розривати дипломатичні відносини з оркостанлм та депортувати всіх власників скрєпоносних паспортів, що тимчасово перебувають в ЄС, на історічєскую подіну...
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06.05.2022 11:42 Відповісти
То шукайте їх та знищуйте майно,вас там блд тисячі
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06.05.2022 11:43 Відповісти
Щоб самим бути злочинцями в очах голандців? Ні, краще через поліцію, щоб рашиськіх нелюдей саджали, штрафували і депортували.
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06.05.2022 12:19 Відповісти
začem zločinciami? Gulial kossapa po naberežnoj, spotknulsia... ušel za kreiserom **********.
V Rotterdame vody malo?
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06.05.2022 12:54 Відповісти
камерьі везде.
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06.05.2022 19:26 Відповісти
Ніхто їх не буде шукати,подобається бути жертвами та весь час скиглити,то будьте,так війни не виграють,москаль розуміє тільки силу,коли кожна москалика буде тремтіти від жаху при слові Україна,тоді переможемо,а плач не дав свободи ще нікому...
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06.05.2022 14:06 Відповісти
там жінки та діти
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06.05.2022 13:08 Відповісти
Там чоловіків тисячі
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06.05.2022 14:07 Відповісти
звідки знаєш ? ти ж в Іспанії
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06.05.2022 14:22 Відповісти
Так як ти на місяці,я в Іспанії
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06.05.2022 14:51 Відповісти
Выражение "візи скасовані" употреблено с полным пониманием ?
То есть, пока визы для россиян не будут упразднены,
никому в Европе покоя не будет ?
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06.05.2022 11:43 Відповісти
"візи скасовані" - означает - "визы отменены", что не понятно ?
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06.05.2022 12:10 Відповісти
"візи скасовані", "визы отменены" = "отменён визовый режим" = "введём безвиз" (для кацапов). А этого явно никто не хочет.
Думаю, что имелось в виду анулирование виз. Увы, не знаю как это правильно по украински.
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06.05.2022 12:16 Відповісти
Так в том-то, и дело, что если визы для московитов ликвидировать,
то опасность для европейцев только возрастёт.
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06.05.2022 12:23 Відповісти
получить "ведмедыка" , или по русски депортация без права въезда в страну
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06.05.2022 13:16 Відповісти
Кацапня-це щось на кшталт тарганів. З відповідним відношенням до цих комах і наслідками для них.
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06.05.2022 11:46 Відповісти
Даю 100% що це набухані кацапи-моряки з сусідніх кораблів. Тому місцева поліція має там шукати ту падаль.
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06.05.2022 11:46 Відповісти
Потрібно по всьому світі запроваджувати подвійний податок для росіян , плюс суттєві обмеження в правах та подвійні строки покарань за правопорушення і злочини . Фашисти повинні переслідувались за свої переконання .
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06.05.2022 11:49 Відповісти
Ще у в'язниці годувати, простіше не пускати орків до своїх країн.
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06.05.2022 13:19 Відповісти
Согласно последней европейской социологии, в Нидерландах самый низкий % осуждения агрессии РФ.
Ничего удивительного, после того как они 8 лет "не могут разобраться" кто же убил 250 граждан Нидерландов (МН 17).
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06.05.2022 11:50 Відповісти
восени буде вирок, а так - люди дійсно забувають, якщо їм кожного дня не нагадувати. в нас про 2014-2016 роки легко в 2019 забули, бо більшість пила каву весь цей час і навіть смс на 5 грн не скидувала, бо так від війни втомилась
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06.05.2022 11:54 Відповісти
А ты точно знаешь что те 5 грн пошли на армию? Кто-то хоть раз отчитался об этих средствах? Лушче напрямую помочь бойцу, которого знаешь лично!
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06.05.2022 11:59 Відповісти
Я не є такою оптимісткою і дуже сумніваюся, що восени нарешті суд в Гаазі спромогнеться оголосити вирок.
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06.05.2022 11:59 Відповісти
Дайте линк на эту социологию. А то похоже на глупость.
Суд идет своим ходом.
Говорить сейчас, что "не могут разобратся" это значит считать себя более компетентным, чем нидерландская правовая система.
Следующее заседание суда по МН17 будет 16 мая 2022.
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06.05.2022 12:05 Відповісти
осенью какого года
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06.05.2022 12:08 Відповісти
То що, вже зараз не дозволяє винести вирок!!!
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06.05.2022 12:26 Відповісти
Кацап і в Африці кацап.
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06.05.2022 11:50 Відповісти
"Судна", а не суда. Може, вже наберіть грамотних. Вчора ***** був президентом України...
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06.05.2022 11:51 Відповісти
Мабуть це краща відповідь в спорі, чи винен у війні лише путін Джерело:
все так , тільки не в спорі , а в суперечці.
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06.05.2022 11:52 Відповісти
Це слова - синоніми. Не треба повчати тут інших.
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06.05.2022 12:03 Відповісти
Який синонім? Немає в українській мові слова "спор"!!! Вчи словник.
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06.05.2022 12:15 Відповісти
невже (палитеся ольгінці)

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80

https://otg.mrada-baranivka.gov.ua/index.php/2018-04-16-21-36-28/2485-shcho-take-spir

Який синонім? Немає в українській мові слова "спор"!!! Вчи словник.
спір (однина) - спори (множина)
п.с. спори ще є у грибів і це все українською мовою
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06.05.2022 13:23 Відповісти
п.пс. а в правовій системі якраз таки зстосовується термін "правовий" або "судовий" спір, а не суперечка
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06.05.2022 13:25 Відповісти
це просто якась чума .... навіть до Нідерландів вже це бидло дісталося
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06.05.2022 11:55 Відповісти
Побачив москаля:
1. Якщо ти озброєний - вбий його;
2. Якщо ти не озброєний - розбий йому *****.
Ці принципи універсальні, для країн всього світу...
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06.05.2022 11:56 Відповісти
Кацап - воно і не людина, і не тварина. Таке собі ментально-генетичне виродження
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06.05.2022 11:56 Відповісти
Интересно, найдут этих уйобиков и депортируют или голандцы проглотятб
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06.05.2022 12:02 Відповісти
Навіть шукати не будуть.
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06.05.2022 12:06 Відповісти
Голландцы руководствуются законодательством, а не личными предпочтениями и симпатиями.
В отличие от безграмотных всезнаек, которые думают, что стоит только захотеть и этого будет достаточно для суда.
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06.05.2022 12:08 Відповісти
если ты пишешь про МН17, то суд закончился и что ?
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06.05.2022 12:18 Відповісти
Окей. И что сделают? Почему у беженцев нет охраны полиции, как в Польше?
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06.05.2022 12:19 Відповісти
Кацапи вміють тільки трощити, вбивати, красти, гвалтувати, про це є непоганий фільм, гарно показали бидлячість агресію та ментальність кацапів і европейців показує весь Мордор в одному фільмі "Окно в Париж"1994 фільм старий але нічого не змінилось https://www.youtube.com/watch?v=CT_DjZS6Et0&ab_channel=DillonSharp
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06.05.2022 12:05 Відповісти
Жаль только ,что цивилизованные украинцы не умеют этого делать в ответ
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06.05.2022 12:08 Відповісти
ПОЗОР, ПОЗОР, ПОЗОР!!! Гнать из Европы ссаными тряпками всю эту оплодотворённую соловьёвской фашистской пропагандой конченных идиотов!
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06.05.2022 12:08 Відповісти
Це вже кров з очей: "біля лайнеру", "червоного хресту", " російські суда", і це тільки в одному тексті. Не личить всеукраїнському ресурсу мати таких неосвічених редакторів, навіть, зважаючи на обставини в нашій країні.
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06.05.2022 12:09 Відповісти
Каждый украинец мужского пола, кто может действовать зарубежом обязан нанести ущерб рашистским тварям, оказавшимся поблизости.
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06.05.2022 12:29 Відповісти
это те кацап..Zды которые за "мир"-орут.Хороший руZький-в гробу.
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06.05.2022 12:37 Відповісти
Фанатов "русского мира" надо вести домой в Россию из всей Европы и других частей цивилизованного мира. Зачем зря мучить людей в вражеской им среде?
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06.05.2022 12:49 Відповісти
Они там так проходят закалку в "классовой борьбе", и скрепоносно "возносятся".
Правда пока ещё не их "рай". Который их гуру обещал.
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06.05.2022 14:07 Відповісти
К *беням гнать роSSиян из всех стран!
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06.05.2022 12:55 Відповісти
Розповзлось цієї рашистської наволочі по всьому світу.
Чистити і чистити.
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06.05.2022 13:04 Відповісти
****** ИХ ДО СМЕРТИ !!!!!!!!!!! ВО ВСЕХ СТРАНАХ МИРА !!!!!!!! и не слушайте про то , что они против путина , ПРОСТО УБИВАЙТЕ СУК!!!!!
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06.05.2022 13:30 Відповісти
потрібно всім росіянам скасувати візи назавжди. непотрібна Європа для них.
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06.05.2022 13:33 Відповісти
******* тупую вату всегда и везде. Они не люди а биомусор.
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06.05.2022 13:49 Відповісти
видишь ватника и ватную машину бей его шилом и финкой и колесы --он не комботантен как существо прямоходящее..он ватный мутант пришелец..
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06.05.2022 13:51 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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06.05.2022 14:17 Відповісти
Хто каже що кацапи це н етварини, той помиляється. Це тварини які вміють розмовляти,
але не думати
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06.05.2022 14:56 Відповісти
O, это хорошо, уже истерия, за машины конечно обидно
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06.05.2022 15:25 Відповісти
Я де в саіті не був кацапи однакові , наприклад у 80% випадках вони ображаються , що я спіскуюсь українською , прямо за це мені виражають своє невдоволення без всякої причини вдумайтесь, а з деякими кацапами навіть мав бійку тільки за те що не погодився з їх лайкою про те , що Україна живе погано і т п наративи

Зараз взагалі проблематично буде але боятись не потрібно
Українці не бійтеся вони всі слабкі і правди в них немає
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06.05.2022 15:31 Відповісти
ЭТИ ТВАРИ И КЛАДБИЩЕ В АМСТЕРДАМЕ ИСПОГАНИЛИ
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06.05.2022 15:43 Відповісти
Мардвань аська мастосрань, а хто не аскнет тот на ермо пайдет.
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06.05.2022 17:41 Відповісти
Мужчин до 6-ти десяти лет не выпускают. Это женщины с детьми 2700 км мотанули на авто?
Вообще всё по жизни. Стоял у калитки видел как мариупольцы эвакуировались. И шаха забитая людьми, и крузак забитый барахлом. Шаха, скорее всего в Роттердам не поехала. Максимум до Ровно.
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06.05.2022 18:57 Відповісти
Пора вже цілим світом влаштувати сфарі на росіян, щоб прям на вулиці відстрілювати цих ***** можна було! Пригрілися собі мразі, в Італії, Іспанії, щей відоси клєпають! Різати їх та ще раз різати, живцем!!!
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06.05.2022 19:03 Відповісти
 
 