Росіяни розтрощили автівки з українськими номерами біля місця евакуації маріупольців у Нідерландах, - радник мера Андрющенко
Росіяни пошкодили автівки з українськими номерами, які були припарковані біля місця розміщення маріупольців у Нідерландах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Росіяни не дають спокою маріупольцям і українцям навіть за кордоном. Наші маріупольці, жінки та діти, яких було евакуйовано та у підсумку розміщено в порті м. Роттердам Нідерланди на великому лайнері, повідомляють що вночі росіяни розтрощили всі автівки з українськими номерами, що було припарковано біля лайнеру. Кажуть, що на місці багато поліції та червоного хресту. Маріупольці кажуть що ця агресія через те, що Нідерланди відмовились обслуговувати російські суда. Мабуть це краща відповідь в спорі, чи винен у війні лише путін, або всі громадяни російської федерації. Допоки не будуть скасовані візи для росіян - в Європі не буде спокою нікому", - написав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
V Rotterdame vody malo?
То есть, пока визы для россиян не будут упразднены,
никому в Европе покоя не будет ?
Думаю, что имелось в виду анулирование виз. Увы, не знаю как это правильно по украински.
то опасность для европейцев только возрастёт.
Ничего удивительного, после того как они 8 лет "не могут разобраться" кто же убил 250 граждан Нидерландов (МН 17).
Суд идет своим ходом.
Говорить сейчас, что "не могут разобратся" это значит считать себя более компетентным, чем нидерландская правовая система.
Следующее заседание суда по МН17 будет 16 мая 2022.
все так , тільки не в спорі , а в суперечці.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80
https://otg.mrada-baranivka.gov.ua/index.php/2018-04-16-21-36-28/2485-shcho-take-spir
Який синонім? Немає в українській мові слова "спор"!!! Вчи словник.
спір (однина) - спори (множина)
п.с. спори ще є у грибів і це все українською мовою
1. Якщо ти озброєний - вбий його;
2. Якщо ти не озброєний - розбий йому *****.
Ці принципи універсальні, для країн всього світу...
В отличие от безграмотных всезнаек, которые думают, что стоит только захотеть и этого будет достаточно для суда.
Правда пока ещё не их "рай". Который их гуру обещал.
Чистити і чистити.
але не думати
Зараз взагалі проблематично буде але боятись не потрібно
Українці не бійтеся вони всі слабкі і правди в них немає
Вообще всё по жизни. Стоял у калитки видел как мариупольцы эвакуировались. И шаха забитая людьми, и крузак забитый барахлом. Шаха, скорее всего в Роттердам не поехала. Максимум до Ровно.