Ймовірність того, що Росія застосує ядерну зброю, не залежить від успіхів чи поразок у війні, - Рахманін

Розрахувати, чи здатний Путін застосувати ядерну зброю, неможливо. Це рішення не залежить від успіхів чи невдач у ході війни. Запобігти цьому також не можна.

Так вважає народний депутат від фракції "Голос" Сергій Рахманін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу політсили.

"Я думаю, що якщо людина налаштована на застосування ядерної зброї, то рано чи пізно вона, на жаль, її застосує. А якщо у людини є внутрішній запобіжник, то він все ж спрацює. Але також важливо розуміти, що йдеться не тільки про бажання або небажання Путіна, а й про здатність Росії використати ядерну зброю", - сказав він.

Рахманін згадав про слова колишнього командувача Сухопутних військ США в Європі генерала Бена Ходжа, який каже, що небезпека використання РФ ядерної зброї перебільшена.

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"Так само як було перебільшене уявлення про міць і потугу російської армії. Бо не так просто застосувати ядерну зброю, як це здається", - сказав Рахманін.