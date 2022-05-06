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Новини Війна
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Ймовірність того, що Росія застосує ядерну зброю, не залежить від успіхів чи поразок у війні, - Рахманін

рахманін

Розрахувати, чи здатний Путін застосувати ядерну зброю, неможливо. Це рішення не залежить від успіхів чи невдач у ході війни. Запобігти цьому також не можна.

Так вважає народний депутат від фракції "Голос" Сергій Рахманін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу політсили.

"Я думаю, що якщо людина налаштована на застосування ядерної зброї, то рано чи пізно вона, на жаль, її застосує. А якщо у людини є внутрішній запобіжник, то він все ж спрацює. Але також важливо розуміти, що йдеться не тільки про бажання або небажання Путіна, а й про здатність Росії використати ядерну зброю", - сказав він.

Рахманін згадав про слова колишнього командувача Сухопутних військ США в Європі генерала Бена Ходжа, який каже, що небезпека використання РФ ядерної зброї перебільшена.

Також читайте: США не бачать загрози застосування Росією ядерної зброї, - Reuters

"Так само як було перебільшене уявлення про міць і потугу російської армії. Бо не так просто застосувати ядерну зброю, як це здається", - сказав Рахманін.

Автор: 

росія (65974) ядерна зброя (1170) Рахманін Сергій (137)


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Топ коментарі
+10
Один диктатор на старости лет сошёл с ума и теперь каждый должен думать о ядерной войне
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06.05.2022 11:59 Відповісти
+8
Сам ху.ло гiрше ядерноi зброi треба його знешкодити.
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06.05.2022 11:58 Відповісти
+8
Застосування кацапнею ЯЗ - це самий надійний та ефективний спосіб стерти саму кацапню з лиця землі.
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06.05.2022 12:10 Відповісти
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Сам ху.ло гiрше ядерноi зброi треба його знешкодити.
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06.05.2022 11:58 Відповісти
Один диктатор на старости лет сошёл с ума и теперь каждый должен думать о ядерной войне
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06.05.2022 11:59 Відповісти
Поэтому в мире должны быть предохранители от появления таких диктаторов, а не тот бардак, что сейчас творится.
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06.05.2022 12:51 Відповісти
Застосування кацапнею ЯЗ - це самий надійний та ефективний спосіб стерти саму кацапню з лиця землі.
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06.05.2022 12:10 Відповісти
Применят новый вид оружия,боярышник и другие виды бормотухи,другие виды давно исчезли
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06.05.2022 12:16 Відповісти
Бена Ходжа,арістович,гордон кажуть одне, а один мудрьоний еврей, або по нашому жид комаровський, каже що краще підготуватись до атомної атаки.Тільке наші чемпіони по боротьбі з болячками щось води в рот набрали.Буде обо ні ...Міркуй.. те.
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06.05.2022 12:32 Відповісти
Абсолютелі правда. Все інше- маніпулювання
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06.05.2022 12:44 Відповісти
недорозвиток - скільки можна в страху людей тримати

Що б щось гарне розповів

чому ПЄС такі ціни ставить на цукерки ?
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06.05.2022 13:59 Відповісти
Кто такой этот рахманин? ЧЕРТ - рахманский! голос - это ДЕМОверсия клоунов из зеленого стада!
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06.05.2022 17:11 Відповісти
Від собаки слід очікувати спесь.
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06.05.2022 17:39 Відповісти
Цікаво виходить. Якщо русня застосує ЯЗ через власний програш, то це получається якась срань. Ось що вони розуміють під висловом " параша не може програти, бо виграє, навіть якщо програє". Їбануті фаталісти, що тут скажеш.
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06.05.2022 18:59 Відповісти
 
 