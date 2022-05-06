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Новини Війна
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Росіяни майже оточили Сєверодонецьк і намагаються штурмувати на декількох напрямках, - голова ВЦА Стрюк

сєверодонецьк

Війська Російської Федерації і так званої "Луганської народної республіки" намагаються штурмувати місто Сєверодонецьк на декількох напрямках. У місті залишається майже 15 тисяч населення.

Про це повідомив голова Сєверодонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк в ефірі національного телемарафону "UAразом", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Місто майже оточене військами РФ та "ЛНР", і (вони. - Ред.) намагаються штурмувати місто на декількох напрямках", - зазначив він.

Проте, як наголосив голова ВЦА, така інформація не є стимулом для мирних жителів, щоб виїхати з міста, а темпи евакуації загалом суттєво знизилися.

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"Вони майже мізерні: це десь до десяти людей за день, яких вдається вмовити виїхати. Важко з цим, оскільки лишається у місті майже 15 тисяч населення, яке не виїжджає", - уточнив Стрюк.

Автор: 

Сєверодонецьк (508) евакуація (2341)


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Топ коментарі
+26
Оточити Сєвєродонецьк неможливо по чисто географічним причинам. Бо щоб оточити Сєвєродонецьк, треба оточити одразу і Рубіжне і Лисичанськ і низку місцевих населених пунктів.
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06.05.2022 12:29 Відповісти
+23
"...така інформація не є стимулом для мирних жителів, щоб виїхати з міста, а темпи евакуації загалом суттєво знизилися." Интересно, сколько из оставшихся 15000 ждут сруский мир, а дождавшись его, отправятся с ним на тот свет.
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06.05.2022 12:23 Відповісти
+22
Почему необъяснимо? Ждут "асвабадителей". Не верят в то, что асвабадители многих из них убъют.
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06.05.2022 12:35 Відповісти
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"...така інформація не є стимулом для мирних жителів, щоб виїхати з міста, а темпи евакуації загалом суттєво знизилися." Интересно, сколько из оставшихся 15000 ждут сруский мир, а дождавшись его, отправятся с ним на тот свет.
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06.05.2022 12:23 Відповісти
Там быдло какое то живёт, честно говоря. Необъяснимо просто.....
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06.05.2022 12:25 Відповісти
Почему необъяснимо? Ждут "асвабадителей". Не верят в то, что асвабадители многих из них убъют.
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06.05.2022 12:35 Відповісти
Старики за 70-75 скорее всего не хотят уже уезжать
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06.05.2022 13:47 Відповісти
ты на себя имбецил сначала посмотри а не судишь всех...
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06.05.2022 13:12 Відповісти
Хоч це і цинічно, але мені навіть їх не шкода. Ясно ж що вони чекають росіян іяк асвабадітелей, тому що тільки ватніки або повні ідіоти можуть сидіти під обстрілами і не реагувати на пропозиції про евакуацію.
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06.05.2022 12:44 Відповісти
Им сказали газ будет по рупь пятьдесят, спишут все кредиты и долги по коммуналке.
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06.05.2022 14:43 Відповісти
та кого обходять ті ватани,які залишились.Всіх цікавить чи наші не потраплять в оточення.
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06.05.2022 12:27 Відповісти
Оточити Сєвєродонецьк неможливо по чисто географічним причинам. Бо щоб оточити Сєвєродонецьк, треба оточити одразу і Рубіжне і Лисичанськ і низку місцевих населених пунктів.
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06.05.2022 12:29 Відповісти
Так ото ж. Оточити сам Сєвєродонецьк повністю неможливо.
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06.05.2022 12:39 Відповісти
я так понимаю - кацапы уже в Воеводовке и Вороново. Осталось зайти в Синецкий и Боревское, и тогда остаётся незамкнутое кольцо только со стороны Лисичанска. Тот мирняк, который там в Северодонецке остался - послужит щитом для кацапов.
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06.05.2022 12:42 Відповісти
Вони не зайдуть в Синецкий. Три хати вздовж низького берегу постійнно під вогневим ураженням зверху над жм мостом пролетарським. Впринципі весь Сєвєродонецьк і рубіжне прострілюється з лисичанської-привольнянської височини. Я вже не кажу. про деякі позиції, з яких видно аж огого куди
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06.05.2022 13:53 Відповісти
"Дамбас паражняк не гонит". В. Индюкович. Сборник цитат великих людей.
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06.05.2022 12:44 Відповісти
Чхати на те місцеве бидлонаселення яке залишилося, у них було більше двух місяців щоб виїхати, життя наших воїнів у тисячі разів важливіше за цю ватну біомасу, не смійте ризикувати їх життям для порятунку "мєсново насєлєнія"!!!
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06.05.2022 12:44 Відповісти
все идет по зэ-леному плану
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06.05.2022 13:00 Відповісти
...*********-зеленому
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06.05.2022 13:04 Відповісти
Раздайте оружие местным жителям и у вас появится 15 тысяч мотивированных бойцов!
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06.05.2022 13:08 Відповісти
ти хотів сказати 15000 лугандонських орків?
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06.05.2022 13:14 Відповісти
Там с 15000 половина стариков,если не больше
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06.05.2022 13:49 Відповісти
ждуть, кармільци асвабадітелей...та і нехай ждуть, не потрібно нікуди виїжджати.
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06.05.2022 13:39 Відповісти
арестович..ким зеленский..вы где..где ваши дивиззионнные групировки армий восточных фронтов (
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06.05.2022 13:41 Відповісти
Вы наверно не обладаете большим интеллектом , что значит старики 70-75 лет , у нас люди в таком возрасте еще работают их пытаются спасти , а они хотят сдохнуть с раским миром
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06.05.2022 15:22 Відповісти
у вас люди так не бухают и качественно питаются, не говоря уже о медицине
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06.05.2022 17:41 Відповісти
НЕ ПОЙМУ КАК МОЖНО ОКРУЖИТЬ,ЕСЛИ МОЖНО ХЕРАЧИТЬ ПО ФАШИСТАМ С АРТИЛЕРИИ И С ЛИСИЧАНСКА И С РУБЕЖНОГО
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06.05.2022 15:49 Відповісти
Дуже часто найбільші прихильники "русского мира" їдуть першими
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06.05.2022 16:56 Відповісти
 
 