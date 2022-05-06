Росіяни майже оточили Сєверодонецьк і намагаються штурмувати на декількох напрямках, - голова ВЦА Стрюк

Війська Російської Федерації і так званої "Луганської народної республіки" намагаються штурмувати місто Сєверодонецьк на декількох напрямках. У місті залишається майже 15 тисяч населення.

Про це повідомив голова Сєверодонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк в ефірі національного телемарафону "UAразом", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Місто майже оточене військами РФ та "ЛНР", і (вони. - Ред.) намагаються штурмувати місто на декількох напрямках", - зазначив він.

Проте, як наголосив голова ВЦА, така інформація не є стимулом для мирних жителів, щоб виїхати з міста, а темпи евакуації загалом суттєво знизилися.

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"Вони майже мізерні: це десь до десяти людей за день, яких вдається вмовити виїхати. Важко з цим, оскільки лишається у місті майже 15 тисяч населення, яке не виїжджає", - уточнив Стрюк.