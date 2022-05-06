У МЗС РФ заявляють про стагнацію у переговорах з Україною: "Найбільш красномовно про небажання їх продовжувати говорять висловлювання українських політиків"
Переговори між Україною та Росією на сьогоднішній день перебувають у стані стагнації.
Про це заявив на брифінгу 6 травня заступник директора департаменту інформації та друку МЗС Росії Олексій Зайцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.
"Російсько-українські переговори перебувають у стані стагнації", - сказав він і додав, що "найбільш красномовно про небажання їх продовжувати говорять висловлювання українських політиків".
Свої слова представник російського МЗС аргументував заявою президент України Володимира Зеленського від 4 травня, що він не бачить перспективи для переговорів.
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна вийде з будь-яких переговорних процесів за умови знищення людей у Маріуполі та проголошення псевдореферендумів у квазіреспубліках.
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там в конце статьи: "Свої слова представник російського МЗС аргументував заявою президент України Володимира Зеленського від 4 травня, що він не бачить перспективи для переговорів." Джерело:
довбодятелідинахуйбот !
Навіть за трьома кораблями: крейсером, фрегатом, та десантним кораблем!
Українці - не згодні.
Отака стагнація.
Наше завдання - так їм дати, щоб вони зрозуміли: вести переговори можемо про їхню капітуляцію.
"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что когда такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну", - зробило заяву Зе-чмо з надiєю зазирнути пуйлу в дупу, замiсть того, щоб боронити
країну, розбудовувати та змiцнювати армiю...