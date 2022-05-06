У МЗС РФ заявляють про стагнацію у переговорах з Україною: "Найбільш красномовно про небажання їх продовжувати говорять висловлювання українських політиків"

Переговори між Україною та Росією на сьогоднішній день перебувають у стані стагнації.

Про це заявив на брифінгу 6 травня заступник директора департаменту інформації та друку МЗС Росії Олексій Зайцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.

"Російсько-українські переговори перебувають у стані стагнації", - сказав він і додав, що "найбільш красномовно про небажання їх продовжувати говорять висловлювання українських політиків".

Свої слова представник російського МЗС аргументував заявою президент України Володимира Зеленського від 4 травня, що він не бачить перспективи для переговорів.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна вийде з будь-яких переговорних процесів за умови знищення людей у Маріуполі та проголошення псевдореферендумів у квазіреспубліках.