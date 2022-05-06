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У МЗС РФ заявляють про стагнацію у переговорах з Україною: "Найбільш красномовно про небажання їх продовжувати говорять висловлювання українських політиків"

россия,украина

Переговори між Україною та Росією на сьогоднішній день перебувають у стані стагнації.

Про це заявив на брифінгу 6 травня заступник директора департаменту інформації та друку МЗС Росії Олексій Зайцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.

"Російсько-українські переговори перебувають у стані стагнації", - сказав він і додав, що "найбільш красномовно про небажання їх продовжувати говорять висловлювання українських політиків".

Свої слова представник російського МЗС аргументував заявою президент України Володимира Зеленського від 4 травня, що він не бачить перспективи для переговорів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не бачимо ознак того, що переговори Росії та України дадуть результат, - Держдеп

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна вийде з будь-яких переговорних процесів за умови знищення людей у Маріуполі та проголошення псевдореферендумів у квазіреспубліках.

Автор: 

МЗС рф (966) переговори з Росією (1291)


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Топ коментарі
+39
Величезна подяка союзникам за те, що вправили мізки бажаючим «сойтісь посєрєдінє».
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06.05.2022 12:49 Відповісти
+37
Які ще нахрін "переговори" з тими виродками можуть бути в принципі? Будь-які переговори - не довше автоматної черги!
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06.05.2022 12:48 Відповісти
+27
Йдіть за кораблем!
Навіть за трьома кораблями: крейсером, фрегатом, та десантним кораблем!
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06.05.2022 12:49 Відповісти
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Які ще нахрін "переговори" з тими виродками можуть бути в принципі? Будь-які переговори - не довше автоматної черги!
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06.05.2022 12:48 Відповісти
Це треба сказати зеленському та єрмаку, які вже готові просрати Україну!
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06.05.2022 12:52 Відповісти
ты до конца читать не пробовал?
там в конце статьи: "Свої слова представник російського МЗС аргументував заявою президент України Володимира Зеленського від 4 травня, що він не бачить перспективи для переговорів." Джерело:
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06.05.2022 13:00 Відповісти
і цієї ботні завдання роздувати суперечки, у них нема завдання щось читати.
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06.05.2022 13:11 Відповісти
хрюзгє, де мову вчило?
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06.05.2022 14:55 Відповісти
Вчасно Джонсон нашему дЗЕдуну копняка дав, а то би вже напідписував
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06.05.2022 13:18 Відповісти
серйозно??? татишооо.... прямо отак взяв і дав ??? нуцевообщеее історія

довбодятелідинахуйбот !
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06.05.2022 13:58 Відповісти
На жаль необхідно зафіксувати, що на жаль зараз повістка на цензорі така, що всі коменти на розхитування ситуації в країні і знецінення довіри до держ.органів. всі коменти хоча б нейтральні або раціональні вдало ховаються під спамом або блокуються. Цікаво, кому це вигідно? питання риторичне
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06.05.2022 16:30 Відповісти
Величезна подяка союзникам за те, що вправили мізки бажаючим «сойтісь посєрєдінє».
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06.05.2022 12:49 Відповісти
Йдіть за кораблем!
Навіть за трьома кораблями: крейсером, фрегатом, та десантним кораблем!
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06.05.2022 12:49 Відповісти
Вже чотирма. Крейсер, 2 фрегата, та десантний. А чого ми кораблі рахуєм ? Потрібно стежити за ціною на бички. Останній раз я купував великі кнути 140 гр. за кілограм.
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06.05.2022 14:21 Відповісти
Пливіть на о.Зміїний, там наспупний раунд переговорів.
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06.05.2022 12:50 Відповісти
Какой смысл для Украины в етих переговорах и прости Господи, договорах с дикарями для которых нарушить договор ето рузкая смекалка?
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06.05.2022 12:50 Відповісти
А шо такоє? Вже переговорів захотілося? Схоже кацапи починають розуміти, що їм - срака.
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06.05.2022 12:51 Відповісти
Вести "Переговори" з кацапами, це як малювати водою - висохло й нема...
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06.05.2022 12:53 Відповісти
Дуже влучне порівняння.
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06.05.2022 13:05 Відповісти
Дякую
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06.05.2022 19:25 Відповісти
Вступить с рашистами в переговоры это как взять и добровольно вымазать себе лицо дерьмом. Эфект будет тот же.
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06.05.2022 12:54 Відповісти
паБЕДАносная русня захотіла переговорів.
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06.05.2022 12:56 Відповісти
українська влада має бути послідовною. Знищення захисників Маріка = вихід з перемовин. Окупація приєднання Херсону = вихід з перемовин. Вова їбаш їх *****.
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06.05.2022 12:59 Відповісти
москаль йди *****
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06.05.2022 13:00 Відповісти
единственный нужный коммент над любым высером москалей
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06.05.2022 13:06 Відповісти
"Переговоры с оккупантом на твоей земле могут продолжаться не дольше автоматной очереди"(с)
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06.05.2022 13:02 Відповісти
Суцільне словоблуддя,то-кацапська хитрість?
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06.05.2022 13:03 Відповісти
Це як би я зламав сусіду двері, забрів у квартиру в брудному взутті, вдарив його дружину, а потім розвалився на його ж дивані і запропонував "ну давай, пагаварім, как із етой ситуації вийті".
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06.05.2022 13:04 Відповісти
какие переговоры!? Только уничтожение , тотальное уничтожение пеларастической *********!
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06.05.2022 13:04 Відповісти
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06.05.2022 13:05 Відповісти
Не стагнириуйте, а договоривайтесь.
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06.05.2022 13:08 Відповісти
Сейчас москва пытается пыжить из себя миротворца. Типа "мы за мир, но только при условии вашей полной капитиляции". Очень напоминает "последнее воззвание адольфа гитлера к разуму" - такие листовки скидывали на Британию, когда стало понятно, что Битва за Британию проиграна.
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06.05.2022 13:09 Відповісти
мы не требуем от Украины сложить оружие, мы требуем ПЕРЕСТАТЬ СОПРОТИВЛЯТЬСЯ - лавров
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06.05.2022 13:10 Відповісти
касапи згодні лише на переговори стосовно умов капітуляції України. Навіть, коли в ОПі погоджуються "сойтись посередине".
Українці - не згодні.
Отака стагнація.
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06.05.2022 13:11 Відповісти
Ну да. а ракетні удари по українських містах ці перемовини НАДИХАЮТЬ
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06.05.2022 13:13 Відповісти
Видать крепко их киздят, раз так переговоров хочется.
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06.05.2022 13:14 Відповісти
Хотят переговоры? Даю подсказку Зеленскому "Если в течении суток из Мариуполя не выпустят бойцов никаких переговоров не будет, никогда!". И повторять это всем и везде. И агрохимиям и демченкам и другим...
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06.05.2022 13:14 Відповісти
У Роттердамі (Нідерланди) росіяни розтрощили автомобілі українців, евакуйованих із Маріуполя та розміщених на лайнері, у відповідь на відмову Нідерландів обслуговувати судна рф. Про це повідомляє УНН, посилаючись на https://t.me/andriyshTime заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
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06.05.2022 13:17 Відповісти
Зеленский в роли Рибентопа в Москве в 1939г
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06.05.2022 13:18 Відповісти
Тобто вони захоплюють наші території, вбивають дітей, оголошують на них якісь квазіреспубліки, вводять в обіг рубль, людей вивозять в якісь *****, а ми маємо з ними переговори вести???
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06.05.2022 13:29 Відповісти
про капітуляцію; невже не зрозуміло? Ну, вони ішного навіть чути не хочуть.
Наше завдання - так їм дати, щоб вони зрозуміли: вести переговори можемо про їхню капітуляцію.
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06.05.2022 15:57 Відповісти
якщо росія перестане стріляти - війна закінчиться. якщо україна перестане стріляти - україни не стане. я навіть хз, де тут простір для переговорів.
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06.05.2022 13:32 Відповісти
http://ibigdan.com/2012/12/10/i-gde-on-tak-nauchilsya-vesti-peregovory-s-pyatyj-element/ Інструкція з проведення переговорів з терористами.
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06.05.2022 13:36 Відповісти
Відсутній предмет для перемовин, є тільки напрямок куди мають піти кацапи
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06.05.2022 13:36 Відповісти
Про які переговори може йти мова ? З ким ? З кацаптсанією? З тими хто пропагандує на весь світ знищення нації Українці? Надіюсь, що наша влада перестане нарешті принижуватись перед кацапстанією. У нас війна! На нас напали і нас знищують!! 🇺🇦
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06.05.2022 14:05 Відповісти
Пункт 1) депутинизация. После его выполнения можно начинать переговоры
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06.05.2022 14:14 Відповісти
а шо там с инициативой нидерландских депутатов начать расследование статков боневтика полученных на посту презика
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06.05.2022 14:17 Відповісти
,срака , я думаю срака , это в лучшем случае , а там похоже не будет москаля одна сира земля
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06.05.2022 14:26 Відповісти
ЗЕ мав давно сказати, "розмови з вбивцями, брехунами та террористами" заверешені. Але в нього самого рило в пуху.
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06.05.2022 18:14 Відповісти
Да как выдерживали вообще переговорщики бред Путина слушать,враньё и отсутствие логики у этой ваты
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06.05.2022 18:20 Відповісти
а куда машка-держизаляжку лошадиная голова подевалась...
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07.05.2022 06:27 Відповісти
пiвтори роки тому:

"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что когда такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну", - зробило заяву Зе-чмо з надiєю зазирнути пуйлу в дупу, замiсть того, щоб боронити

країну, розбудовувати та змiцнювати армiю...
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07.05.2022 13:10 Відповісти
 
 