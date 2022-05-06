Загальні втрати РФ від початку війни - близько 24,9 тис. осіб, 199 літаків, 155 гелікоптерів, 1 110 танків і 2 686 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 6 травня втрати особового складу противника становлять близько 24,9 тис. осіб.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.05 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 24900 (+200) осіб ліквідовано,
танків - 1110 (+18) од,
бойових броньованих машин - 2686 (+35) од,
артилерійських систем - 4502 (+3) од,
РСЗВ - 171 (+2) од,
засоби ППО - 83 (+0) од,
літаків - 199 (+3) од,
гелікоптерів - 155 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 1926 (+19) од,
кораблі/катери - 11 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 324 (+12).
Спеціальна техніка - 38 (+0).
Крилаті ракети - 90 (+1).
В Генштабі зазначили, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Лиманському та Курахівському напрямках.
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Двухсотий буде двухсотим!👍
Но есть еще, которые не дотянули до своей полосы, будучи поврежденными.
Плюс еще те, которые разбились при посадке, будучи поврежденными или из-за того, что летчик был ранен.
Кто-то грамотно перебивает логистику.