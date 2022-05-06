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Новини Війна
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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 24,9 тис. осіб, 199 літаків, 155 гелікоптерів, 1 110 танків і 2 686 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

схід,армія,втрати

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 6 травня втрати особового складу противника становлять близько 24,9 тис. осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.05 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 24900 (+200) осіб ліквідовано,

танків - 1110 (+18) од,

бойових броньованих машин - 2686 (+35) од,

артилерійських систем - 4502 (+3) од,

РСЗВ - 171 (+2) од,

засоби ППО - 83 (+0) од,

літаків - 199 (+3) од,

гелікоптерів - 155 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 1926 (+19) од,

кораблі/катери - 11 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 324 (+12).

Спеціальна техніка - 38 (+0).

Крилаті ракети - 90 (+1).

В Генштабі зазначили, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Лиманському та Курахівському напрямках.

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 24,9 тис. осіб, 199 літаків, 155 гелікоптерів, 1 110 танків і 2 686 броньованих машин 01

Автор: 

Генштаб ЗС (6758) втрати (4443)


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Топ коментарі
+13
Скоро літаків буде 200.
Двухсотий буде двухсотим!👍
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06.05.2022 13:19 Відповісти
+10
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06.05.2022 13:52 Відповісти
+7
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06.05.2022 13:58 Відповісти
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Скоро літаків буде 200.
Двухсотий буде двухсотим!👍
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06.05.2022 13:19 Відповісти
цікаво, а двухсотому двохсотому приз дадуть?
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06.05.2022 13:46 Відповісти
Щось гелікоптери недопрацьовують, мабуть мало літають. Може їх якось заохотити.
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06.05.2022 14:01 Відповісти
200 літаків. Вже можно ********* за Перемогу.
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06.05.2022 13:20 Відповісти
Не еще с фрегатом не ясно
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06.05.2022 13:22 Відповісти
кораблі/катери - 11 (+1) од
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06.05.2022 13:26 Відповісти
Это только те, которые упали на поле боя.
Но есть еще, которые не дотянули до своей полосы, будучи поврежденными.
Плюс еще те, которые разбились при посадке, будучи поврежденными или из-за того, что летчик был ранен.
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06.05.2022 14:09 Відповісти
Вот не надо тут шапкозакидательством. Эти цифры (около 200) как раз и есть поврежденные.
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07.05.2022 07:45 Відповісти
еще чуть-чуть и 200 самолетов и 25000 орков
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06.05.2022 13:21 Відповісти
юбилей, типа?
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06.05.2022 13:48 Відповісти
один роzzійський пєпєлац до круглого рахунку залишився!
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06.05.2022 13:23 Відповісти
Завтра к списку может присоединиться горящий «адмирал Макаров»
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06.05.2022 13:25 Відповісти
Как-то по сравнению с прошлым днями резко меньше арты кацапской. Сомневаюсь что она у них закончилась. Скорее что-то другое.
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06.05.2022 13:28 Відповісти
есть такое. считать не успевают.
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06.05.2022 13:50 Відповісти
У арты периодически стволы надо менять, тем более после интенсивной работы, а подвоза запасных нет.
Кто-то грамотно перебивает логистику.
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06.05.2022 14:13 Відповісти
В Афганистане погибших за 10 лет было 14 тсч
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06.05.2022 13:29 Відповісти
А у нас за неполных 10 недель....
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06.05.2022 13:48 Відповісти
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06.05.2022 13:52 Відповісти
навозная куча
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06.05.2022 14:24 Відповісти
Нехай кацаперам кожна п'ядь Української землі буде Чорнобаївкою і могилою.
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06.05.2022 13:53 Відповісти
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06.05.2022 13:58 Відповісти
Четко и метко.Это действительность.Слава Украине!!!
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06.05.2022 14:09 Відповісти
Боевой гопак
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06.05.2022 14:16 Відповісти
Такими темпами 25 кил жмуриков будет не к дате, а раньше. Встречные обязательства? Да тут уже совком попахивает.
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06.05.2022 15:51 Відповісти
 
 