Загальні втрати РФ від початку війни - близько 24,9 тис. осіб, 199 літаків, 155 гелікоптерів, 1 110 танків і 2 686 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 6 травня втрати особового складу противника становлять близько 24,9 тис. осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.05 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 24900 (+200) осіб ліквідовано,

танків - 1110 (+18) од,

бойових броньованих машин - 2686 (+35) од,

артилерійських систем - 4502 (+3) од,

РСЗВ - 171 (+2) од,

засоби ППО - 83 (+0) од,

літаків - 199 (+3) од,

гелікоптерів - 155 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 1926 (+19) од,

кораблі/катери - 11 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 324 (+12).

Спеціальна техніка - 38 (+0).

Крилаті ракети - 90 (+1).

В Генштабі зазначили, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Лиманському та Курахівському напрямках.