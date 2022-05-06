Енергетики відновили електропостачання понад 10 тисяч будинків на Київщині та Донеччині, – ДТЕК

За минулу добу енергетики повернули світло понад 10 тисячам родин у 34 населених пунктах Київської та Донецької областей.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова, інформує Цензор.НЕТ

Зокрема на Київщині електромонтери ДТЕК повернули світло для 2 015 родин. Повністю відновили електропостачання села Жерева у Вишгородському районі. У Бучанському районі підключили всіх споживачів у Дмитрівці та Мирчі.

"Без світла залишаються ще 11,8 тисяч домогосподарств у 17 населених пунктах області. 6 травня енергетики ДТЕК продовжують виконувати роботи з повернення світла у населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів, в тому числі за заявками споживачів, що повернулися у свої будинки на звільнених територіях", - повідомили в ДТЕК.

Незважаючи на постійні обстріли фахівці енергокомпанії відновили електропостачання для жителів 24 населених пунктів Донецької області. Знову зі світлом – 8 576 родин у Бахмутському, Покровському та Краматорському районах.

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"Наразі без світла лишається 246 населених пунктів Донецької області. Найбільш складними напрямками лишаються Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький та Великоновосілківський. Через бойові дії тут регулярно пошкоджується енергообладнання та лінії", - повідомили в ДТЕК.

Щоб повернути світло у всі населені пункти енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України для того, аби проводити ремонти ліній.