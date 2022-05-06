У Львові затримали двох чоловіків, які організували незаконну реалізацію військового спорядження, отриманого як гуманітарна допомога, - Офіс Генпрокурора

У Львові затримали двох чоловіків за підозрою у розкраданні гуманітарної допомоги. Їх звинувачують у привласненні спорядження для ЗСУ на понад півмільйона гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, мешканці Львівської області під час воєнного стану організували незаконну реалізацію військового спорядження, отриманого як гуманітарна допомога.

Окрім того, чоловіки привласнювали добровільні пожертви благодійників. Далі через банківські термінали та відділення кошти виводилися з рахунків.

Повідомляється, що чоловіків затримали під час продажу партії бронежилетів та військових касок для потреб ЗСУ на загальну суму 535 тисяч гривень.

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За результатами обшуків у них виявили та вилучили бронежилети, військові каски, грошові кошти та інші докази.

Слідчі дії тривають, вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання їм запобіжних заходів.