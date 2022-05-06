УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12452 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
8 209 43

У Львові затримали двох чоловіків, які організували незаконну реалізацію військового спорядження, отриманого як гуманітарна допомога, - Офіс Генпрокурора

наручники

У Львові затримали двох чоловіків за підозрою у розкраданні гуманітарної допомоги. Їх звинувачують у привласненні спорядження для ЗСУ на понад півмільйона гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, мешканці Львівської області під час воєнного стану організували незаконну реалізацію військового спорядження, отриманого як гуманітарна допомога.

Окрім того, чоловіки привласнювали добровільні пожертви благодійників. Далі через банківські термінали та відділення кошти виводилися з рахунків.

Повідомляється, що чоловіків затримали під час продажу партії бронежилетів та військових касок для потреб ЗСУ на загальну суму 535 тисяч гривень.

Читайте: Використовував 5 карет швидкої з гумдопомоги у власній платній організації. На Буковині викрито гендиректора лікарні

За результатами обшуків у них виявили та вилучили бронежилети, військові каски, грошові кошти та інші докази.

Слідчі дії тривають, вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання їм запобіжних заходів.

У Львові затримали двох чоловіків, які організували незаконну реалізацію військового спорядження, отриманого як гуманітарна допомога, - Офіс Генпрокурора 01

Автор: 

Львів (3090) гуманітарна допомога (1003) Офіс Генпрокурора (3274)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+37
А можна за таку херню в воєнний час пожиттєве давати ?
показати весь коментар
06.05.2022 14:29 Відповісти
+25
Боюся що це лиш верхівка айсберга. А крім того, яким чином до цих двох потрапила така партія допомоги? Сама прийшла? А раз не сама, то це група і можливо є і посадовці
показати весь коментар
06.05.2022 14:51 Відповісти
+19
Це найцікавіше: яким чином і в якій мірі ці людиноподібні особини отримали стосунок до гуманітарки? Адже всім волонтерами відомо, як важко отримати допуск від влади до гуманітарки. Не вірю, що у цій схемі немає когось з владних кабінетів.
показати весь коментар
06.05.2022 14:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А можна за таку херню в воєнний час пожиттєве давати ?
показати весь коментар
06.05.2022 14:29 Відповісти
Расстрел или штрафбат пусть кровью искупают вину на их выбор
показати весь коментар
06.05.2022 14:35 Відповісти
Ну якщо штрафбат, то у нас армiя вiдразу подвоiться, правда боэздатнiсть дерибанщикiв низька, вiдразу перебiать до ворога з криками: - " Не стреляйте. Мы же понижали боеспособность ВСУ".
показати весь коментар
06.05.2022 16:00 Відповісти
Да, вот этих по законам военного времени надо прилюдно, на площади, расстрелять, чтобы другим таким же неповадно было..
показати весь коментар
06.05.2022 14:50 Відповісти
конфискация - всего нажитого непосильным трудом - обязательна, имхо. лучше конечно и родственников посмотреть, а то вдруг "подарки" получили.
показати весь коментар
06.05.2022 14:51 Відповісти
Не буде нічого. Поки слідство, поки апеляції термін спливе і вуаля -
показати весь коментар
06.05.2022 14:53 Відповісти
В нашій країні діктатура злодіїв та зрадників-тому нічого їм не буде.
показати весь коментар
06.05.2022 15:14 Відповісти
Прив'яжіть до них колоду,та на розмінування запустіть
показати весь коментар
06.05.2022 14:40 Відповісти
Такие люди должны быть сурово наказаны на уровне иностранного захватчика. Viva Ucrania!
показати весь коментар
06.05.2022 14:44 Відповісти
Чому броники в ціні. Тому що своїх невиробляють. Хто закривав виробництво. Агрохімія. Хто торгує спорядженням. Особи наближені до ОВА. Чи є централізація торгівлі,звичайно, у всіх західних областях утворені центриі таємні склади.
показати весь коментар
06.05.2022 14:50 Відповісти
Боюся що це лиш верхівка айсберга. А крім того, яким чином до цих двох потрапила така партія допомоги? Сама прийшла? А раз не сама, то це група і можливо є і посадовці
показати весь коментар
06.05.2022 14:51 Відповісти
Це найцікавіше: яким чином і в якій мірі ці людиноподібні особини отримали стосунок до гуманітарки? Адже всім волонтерами відомо, як важко отримати допуск від влади до гуманітарки. Не вірю, що у цій схемі немає когось з владних кабінетів.
показати весь коментар
06.05.2022 14:59 Відповісти
Це все люди (якщо їх так можна назвати) дЄрьмака. Звісно, що вони працюють не напряму, а через п'ятого-десятого і до самого Козира той клубок розплутувати ніхто не буде. Зараз цих шісток відправлять у СІЗО, дЄрьмак приставить до гуманітарки інших уйобків, а цих трохи пізніше відпустять.
показати весь коментар
06.05.2022 15:07 Відповісти
Пів ВР- злодії яки гуманітаркой торгують. Це навіть в США знають. А ми на базарі ловимо виконавців останнього циклу.
показати весь коментар
06.05.2022 15:18 Відповісти
Цікаво, а чому Цензор не називає "героїв"? https://zaxid.net/eks_chinovnika_loda_zatrimali_za_pidozroyu_u_rozkradanni_gumanitarki_n1542255 https://zaxid.net/eks_chinovnika_loda_zatrimali_za_pidozroyu_u_rozkradanni_gumanitarki_n1542255

показати весь коментар
06.05.2022 15:22 Відповісти
гуманитарная помощь в компетенции ГОП ЗЕ .. конкретно дермак ..
показати весь коментар
06.05.2022 15:34 Відповісти
А от тут ти мимо. Один з затриманих - з команди Синютки, ставленика Порошенка.
показати весь коментар
06.05.2022 19:10 Відповісти
Без попгонів не можливо
показати весь коментар
06.05.2022 14:54 Відповісти
Для начала конфискация. Потом допрос.
А потом просто раздеть и ******* кабелем до потери сознания. Облить водой и снова *******. А так три раза. Если выживет - отпустить. А в тюрьму не надо.
показати весь коментар
06.05.2022 14:59 Відповісти
Для начала привязать на сутки к столбу ссук . Какими ж надо быть уродами . У меня жили на квартирах иностранные студенты до войны , потом они сбежали . Я поселил переселенцев бесплатно . Деньги перечисляю на ЗСУ . А эти не лохи продают гуманитарку , это как ***** Я в шоке от таких мразей
показати весь коментар
06.05.2022 15:04 Відповісти
Слуги народу,сер!
показати весь коментар
06.05.2022 15:48 Відповісти
Ну в военное время одним электронным браслетом не отделаются. Наказание будет жестоким!

По два браслета
Им за это!
показати весь коментар
06.05.2022 15:28 Відповісти
ОТПРАВТЕ ЭТИХ ********* НА ФРОНТ ,Я ДУМАЮ ИХ ЗАСТРЕЛЯТ В ПЕРВЫЙ ЖЕ ДЕНЬ
показати весь коментар
06.05.2022 15:30 Відповісти
але без касок і броніків !!!"
показати весь коментар
06.05.2022 16:19 Відповісти
торговали должностями ,.. можно и гуманитаркой поторговать .. одни и те же люди на этом наживаются, .. что перед 24.2., что после..
показати весь коментар
06.05.2022 15:36 Відповісти
Що, вже почалась операцiя "чистi руки"?
показати весь коментар
06.05.2022 15:42 Відповісти
срака - мотика...
показати весь коментар
06.05.2022 15:48 Відповісти
Для початку треба ліквідувати корупцію і барижництво на самому високому рівні ... Починати треба з єрмаків і арахамій . Це вони кришують незаконний бізнес. Ці двоє, яких спіймали , звичайні пєшки. І їхня "доля" з цього "бізнесу" невелика.
показати весь коментар
06.05.2022 15:47 Відповісти
Мабуть за це сракотряс імену зброю отримав!
показати весь коментар
06.05.2022 15:47 Відповісти
Разом з Романом Матисом оперативники СБУ затримали і головного редактора Mind.ua Євгена Шпитка
https://zaxid.net/eks_chinovnika_loda_zatrimali_za_pidozroyu_u_rozkradanni_gumanitarki_n1542255
показати весь коментар
06.05.2022 15:51 Відповісти
яке нахер пожиттєве? кормити за кошти платників податків зрадників ? привязати до обстрілюваних позицій - нехай відчують для чого потрібні броніки та каски - навіть патронів шкода на цю гидоту , а її ще чимало виявляється ...
показати весь коментар
06.05.2022 16:18 Відповісти
а вот таких гнид надо отправлять на передовую в качестве мишеней
показати весь коментар
06.05.2022 16:24 Відповісти
А тим часом воїнам рідні та друзі збирають гроші на броніки та берці...
показати весь коментар
06.05.2022 16:29 Відповісти
Вовчий білет і тавро на все життя у всіх документах для таких падлюк...
показати весь коментар
06.05.2022 16:30 Відповісти
Нащо закриваєте іх обличчя, іх мають знати сусіди, однокласники, вся родинонька....плювати ім в лице....
показати весь коментар
06.05.2022 17:00 Відповісти
Швец оказался прав.
показати весь коментар
06.05.2022 17:06 Відповісти
К сожалению правда - чем дальше от западной границы, тем дороже "гуманитарка"...
показати весь коментар
06.05.2022 17:16 Відповісти
Правий був Швець, коли заявив про розкрадання.
показати весь коментар
06.05.2022 17:24 Відповісти
Один наживається, другие щей пластини замінює, або ставить просте залізо. По хорошому, і тих і тих у штрафбат у їхніх же броніках.
показати весь коментар
06.05.2022 18:08 Відповісти
Яка толерантність - затушовують обличчя. навпаки показуйте широким планом. щоб знали падли. про невідворотність покарання . На що позарилися. суки !
показати весь коментар
07.05.2022 00:40 Відповісти
 
 